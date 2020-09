-El gobierno de Ucrania firma un memorando de apoyo al Centro Memorial del Holocausto de Babyn Yar mientras los líderes mundiales marcan el aniversario

El presidente Volodymyr Zelensky dijo que la gente debe tener un lugar "para recordar realmente una de las mayores tragedias del siglo XX"

Nuevos detalles de la masacre de Babyn Yar revelados en la ceremonia conmemorativa online. Entre los participantes se encuentra el presidente de Israel, Reuven Rivlin: "Nunca debemos ser cómplices del pecado de destruir la memoria"

KIEV, Ucrania, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En el 79 aniversario de la masacre de Babyn Yar, el gobierno de Ucrania firmó un memorando de entendimiento y cooperación con el Centro Memorial del Holocausto de Babyn Yar (BYHMC), para promover la construcción de un monumento apropiado a la tragedia. Mientras tanto, en una ceremonia conmemorativa online se presentaron nuevas investigaciones, revelando detalles hasta ahora desconocidos de la masacre de Babyn Yar.

La tragedia de Babyn Yar fue uno de los mayores casos de asesinato en masa durante el Holocausto. 33.771 víctimas judías fueron disparadas contra el barranco de Babyn Yar por los nazis en sólo dos días, 29 y 30 de septiembre de 1941, mientras que decenas de miles de ucranianos, romaníes, enfermos mentales y otros fueron fusilados a partir de entonces durante toda la ocupación de Kiev.

El memorándum fue firmado por el Ministro de Cultura y Política de Información de Ucrania TkachenkoOlexandr y el miembro del Consejo de Supervisión de BYHMC Ronald S. Lauder. La firma tuvo lugar en Babyn Yar después de la ceremonia conmemorativa oficial para conmemorar el aniversario.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que asistió a la ceremonia conmemorativa oficial, comentó: "No debemos olvidar la tragedia de Babyn Yar. Entendemos que esta es la historia no sólo de Ucrania y del pueblo judío, sino de una historia trágica de todo el mundo. La gente, especialmente la juventud, debería poder venir y ver el lugar donde miles de judíos fueron fusilados, para recordar realmente una de las mayores tragedias del siglo XX. Todos debemos entender que esto no puede suceder en el mundo moderno, o en el futuro. Nunca más."

El miembro de la Junta de Supervisión de BYHMC y Presidente del Congreso Judío Mundial Ronald S. Lauder dijo: "Este fue uno de los mayores asesinatos en masa de la historia, y luego un segundo crimen, encubriéndolo todo. Casi 80 años después de esto, estas almas torturadas serán finalmente recordadas con un Museo Conmemorativo Internacional, un museo que también contará la historia del holocausto. Ucrania da un gran paso adelante hoy: hacia la memoria y hacia la justicia. Nunca lo hemos olvidado, y ahora el mundo entero, gracias a todos ustedes, tampoco lo olvidará".

El memorándum establece que la preservación y restauración de la memoria de la tragedia de Babyn Yar constituye un componente integral de la memoria del pueblo judío, la memoria nacional del pueblo ucraniano, así como de otros pueblos del mundo que han caído víctimas y testigos de los crímenes del régimen nazi.

Más tarde, los líderes mundiales participaron en una ceremonia conmemorativa online organizada por BYHMC. A pesar de que el museo abrirá las puertas en el año 2026, el BYHMC ya ha puesto en marcha 12 programas de formación y conmemoración. Se ha presentado una selección de iniciativas de investigación actuales durante la ceremonia, consiguiendo un nuevo descubrimiento acerca de la masacre de Babyn Yar. Los nombres del proyecto [https://babynyar.org/en/names] han desvelado las identidades de más de 900 víctimas de Babyn Yar anteriormente desconocidas. Un programa separado ha utilizado la topografía de última generación, herramientas forenses y fotos históricas para identificar la localización exacta de la masacre por vez primera, recreando el área por medio de un modelo 3D [https://models.babiyar.org/en/].

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, indicó: "Hay decenas de miles de judíos, incluyendo bebés, mujeres, niños y mayores, que fueron masacrados en solo dos días en este valle de la muerte. Este valle fue testigo de dos pecados: El pecado de destruir a los seres humanos y el pecado de destruir la memoria. El pecado de destruir a los seres humanos ya se ha hecho, nunca se podrá devolver la vida a los muertos... Pero nunca debemos ser cómplices del segundo de los pecados".

El presidente del consejo de supervisión del BYHMC, el icono de los derechos humanos, Natan Sharansky, recalcó que creció en una Ucrania gobernada por la Unión Soviética, donde la memoria de Babyn Yar se suprimió de forma intencionada. Afirmó: "Babyn Yar es un símbolo de los esfuerzos de la Unión Soviética por borrar físicamente la memoria. Han tomado la parte más trágica de nuestra historia y han intentado hacerla desaparecer. Gracias a una Ucrania independiente, la política cambió hacia la memoria del holocausto".

El presidente de Yad Vashem Avner Shalev, comentó: "La Unión Soviética no quiso contar la historia de la matanza de los judíos... Nosotros sabíamos algo, pero la parte principal de la historia se había evaporado. Esta es la importancia que tiene Babyn Yar". Haciendo referencia al archive recientemente firmado por medio del acuerdo compartido entre YadVashemy BYHMC, explicó: "La nueva información y colaboración nos van a proporcionar una nueva dimensión para luchar de forma conjunta para conocer la verdad. Es por ello que se trata de una colaboración muy importante".

El antiguo senador de Estados Unidos, Joe Lieberman, indicó, "Incluso en la actualidad, reconocemos de forma solemne el 79 aniversario de los actos de barbarie de los Nazis en Babyn Yar, y nos enfrentamos a un mundo en el que la intolerancia, fanatismo odio e incluso el genocidio siguen volviendo sus cabezas hacia el horror. Depende de cada uno de nosotros poder luchar contra este mal".

Acerca del Centro Memorial del Holocausto de Babyn Yar

El Centro Memorial del Holocausto de Babyn Yar es una organización benéfica no gubernamental cuyo propósito es preservar y cultivar la memoria del Holocausto y la tragedia de Babyn Yar en Ucrania convirtiendo la zona de Babyn Yar en un lugar de memoria. La misión de la Fundación es honrar dignamente la memoria de las víctimas de la tragedia y contribuir a la humanización de la sociedad mediante la preservación y el estudio de la historia del Holocausto. La creación del centro memorial se puso en marcha por medio de un grupo de organizaciones internacionales y filántropos independientes que formaban parte del consejo de supervisión de la fundación. El Centro Memorial del Holocausto de Babyn Yar es una organización benéfica no gubernamental cuyo propósito es construir un centro para la formación, documentación y recuerdo, dedicado a los eventos trágicos sucedidos en septiembre de 1941.

