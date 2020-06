GOLIKE Shake & Drink hace que la ingesta de aminoácidos sea tan sencilla como beber un vaso de agua

APR Applied Pharma Research s.a. ("APR") propone un nuevo aliado para los pacientes con fenilcetonuria ("PKU"): GOLIKE Shake & Drink, una botella de agua ligeramente gelificada que hace que el sustituto proteico PKU GOLIKE sea rápido y fácil de beber

BALERNA, Suiza, 28 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Desde ahora, las personas que viven y gestionan la PKU tendrán la posibilidad de beber de forma sencilla PKU GOLIKE con GOLIKE Shake & Drink. PKU GOLIKE es un sustituto proteico sin fenilalanina que representa una evolución en la gestión de la dieta de la fenilcetonuria. La innovación de PKU GOLIKE reside en su recubrimiento especial de los aminoácidos, que da a la formulación en gránulos sus características especiales. Los gránulos de PKU GOLIKE presentan una doble ventaja: enmascaran el sabor, olor y regusto desagradable de los aminoácidos, y al mismo tiempo, promueven una absorción más fisiológica. PKU GOLIKE se puede ingerir con comidas cremosas y bebidas densas, tanto dulces como saladas, en las que el producto mantiene su consistencia granular, preservando los beneficios y asegurando que el sabor original de los platos sigue sin alterarse.

"Hace más de un año, ofrecimos a las personas que tenían que enfrentarse a diario a la PKU una mezcla innovadora de aminoácidos que pudiera satisfacer las necesidades no resueltas asociadas a su dieta. Los resultados positivos que hemos conseguido gracias a los profesionales de la salud, pacientes y familiares han sido gratificantes, aunque nuestra motivación real para con el progreso procede de las sugerencias de mejora. La necesidad de conseguir que los gránulos de PKU GOLIKE sean más sencillos de beber se ha percibido de forma clara, instando a llevar a cabo el programa de investigación y desarrollo para elaborar proposiciones que puedan mejorar la gestión nutricional de la PKU aún más. Con este fin, que me inspira y también a todo el equipo de APR, me da la energía en la vida del día a día, como empresario y como padre de un niño con fenilcetonuria. Y así es como nació la idea de desarrollar un aliado que haga que PKU GOLIKE sea aún más sencillo de utilizar".

Estas son las afirmaciones de Paolo Galfetti, consejero delegado de APR Applied Pharma Research, que ahora presenta GOLIKE Shake & Drink. GOLIKE Shake & Drink es una pequeña botella que contiene 150 ml de agua ligeramente gelificada con goma de xantano, sin ningún colorante o calorías adicionales. La solución con base acuosa ligeramente gelificada permite a los gránulos de PKU GOLIKE estar suspendidos, haciendo que sea sencillo y rápido de beber, al tiempo que preserva todos los beneficios del producto. GOLIKE Shake & Drink proporciona una forma práctica de beber el sustituto PKU GOLIKE en gránulos.

Las personas que tienen PKU ya pueden elegir si seguir añadiendo PKU GOLIKE a sus comidas favoritas o utilizar la botella GOLIKE Shake & Drink, que se ofrece de forma gratuita con cada pack de PKU GOLIKE, para tomar la mezcla fácilmente como bebiendo un vaso de agua o alternar los dos métodos de consumo.

Acerca de la fenilcetonuria o PKU

La fenilcetonuria o PKU es una enfermedad genética rara y metabólica recesiva que afecta a unas 500.000 personas en todo el mundo. La PKU se caracteriza por una deficiencia o carencia de la enzima necesaria para metabolizar la fenilalanina (Phe). La PKU se trata por medio de una dieta estricta - que ha de seguirse de por vida - con un bajo contenido en proteína (y con ello un bajo contenido en fenilalanina), que necesita por ello de un suplemento adicional de aminoácidos a través de productos específicos.

Acerca de PKU GOLIKE®

PKU GOLIKE® es un alimento para fines médicos especiales (FSMP) sin fenilalanina con formato en gránulos, que contiene aminoácidos, minerales, vitaminas y otros nutrientes. Diseñado con la Physiomimic Technology(TM), PKU GOLIKE está caracterizado - por medio de un recubrimiento especial - de asegurar una absorción más fisiológica de los aminoácidos, enmascarando su sabor, olor y regusto desagradable. Si desea conocer más visite la página web en www.apr.ch/apr-pharma-products/medical-prescription/genetic-... [http://www.apr.ch/apr-pharma-products/medical-prescription/g...]

Acerca de APR Applied Pharma Research s.a.

APR es una compañía farmacéutica independiente con sede central en Suiza y con sede en Italia y Alemania que, desde hace 25 años, está centrada en el desarrollo y comercialización de productos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades raras o debilitadoras y sus familiares.

APR se aventaja de los muchos años de experiencia dedicados al desarrollo de tecnologías patentadas para la administración y liberación de principios acticos que después se aplican al desarrollo de soluciones terapéuticas innovadoras.

La cartera de APR incluye productos para el tratamiento de enfermedades raras o de nicho que se comercializan en unos 50 países de todo el mundo, ya sea de forma directa o por medio de sedes, además de indirectamente a través de acuerdos de distribución con socios selectos. APR cree que un esfuerzo incansable en la investigación representa un pilar básico de las soluciones terapéuticas futuras, y con este fin, la gama incluye productos en diferentes fases de desarrollo concentradas en 3 áreas terapéuticas seleccionadas: enfermedades metabólicas recesivas hereditarias, cuidados de apoyo al cáncer y enfermedades de piel raras.

