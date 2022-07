Zoomlion’s 2,400-ton All-Terrain Crane Breaks the World Hoisting Record, now in Bulk Sale

Zoomlion’s 2,400-ton All-Terrain Crane Breaks the World Hoisting Record, now in Bulk Sale - ZOOMLION/PR NEWSWIRE

- La grúa todoterreno de 2.400 toneladas de Zoomlion supera el récord mundial de elevación, y ya está a la venta al por mayor

CHANGSHA, China, 5 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) entregó dos unidades de su grúa todoterreno modelo ZAT24000H a Huanghua Haibin Lifting Installing Engineering Co., Ltd. el 30 de junio en la provincia de Hebei. El mega modelo superó el récord anterior de Zoomlion de fabricar la grúa todoterreno más grande de 2.000 toneladas para convertirse en la grúa todoterreno de mayor tonelaje del mundo.

El ZAT24000H fue desarrollado especialmente para construcciones de alojamiento de energía eólica, combinando las ventajas de un rendimiento de elevación robusto, facilidad de transporte y operación, así como una gran capacidad de adaptabilidad para una amplia gama de condiciones de trabajo.

Dispone de brazos telescópicos y energía eólica combinados para la operación de energía eólica, que cumple completamente con los requisitos de instalación de turbinas eólicas de 160 metros. Su pluma principal larga más la combinación de pluma corta de energía eólica y la sobrecarga integrada hacen que la elevación y el desmontaje/montaje sean más eficientes. El sistema de elevación de alta potencia del modelo, con un pequeño aumento, puede conseguir elevar la turbina eólica hasta 160 metros en 30 minutos.

Además, el diseño de la estructura especial de ZAT24000H presenta la exclusiva estructura de pluma de pasador lateral doble de un cilindro con capacidades mejoradas contra la flexión lateral. El diseño rígido optimizado de la pluma continua y el sistema de control de seguridad inteligente electrohidráulico aumentan significativamente la capacidad del producto para su uso en resistencia al viento y la garantía de seguridad.

"Al desarrollar este producto, Zoomlion entabló un amplio diálogo con nosotros para garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo y las especificaciones técnicas. Confiamos en este producto líder en el mercado, ya que hemos sido testigos de la búsqueda continua de Zoomlion en lo que respecta a la calidad y el espíritu supremo de lograr la excelencia", indicó Shen Qi, gerente general de Haibin Lifting Installing Engineering.

"Nuestros logros también dan crédito a nuestros clientes, ya que no podríamos haber logrado estos hitos sin su apoyo. Esperamos llevar a cabo una cooperación más amplia y profunda para lograr ganancias mutuas y mayor valor", explicó Luo Kai, vicepresidente de Zoomlion y responsable general de la rama de grúas de ingeniería.

Zoomlion lleva dos décadas abriendo nuevos caminos en el desarrollo de productos de maquinaria de construcción de gran tonelaje. Zoomlion presentó la grúa sobre camión más grande en términos de tonelaje en China (QY300), las grúas sobre orugas más grandes de China (QUY600 y QUY1000) y la grúa más fuerte del mundo en ese momento (ZCC3200NP). Zoomlion creó la QAY2000, la grúa todoterreno más potente del mundo, en 2012, y este año volvió a batir el récord con el modelo ZAT24000H.