El Grupo Onlineprinters agrupa sus actividades internacionales e impulsa un reajuste estratégico

Simon Cooper, Managing Director Onlineprinters and Solopress online business

Simon Cooper, Managing Director Onlineprinters and Solopress online business - Onlineprinters GmbH

(Información remitida por la empresa firmante)

Fürth/Neustadt a.d. Aisch, 21 de agosto de 2024 (News Aktuell).-

Simon Cooper, nuevo Director General del negocio online de Onlineprinters y Solopress / Refuerzo del enfoque europeo conjunto en el negocio en línea / Apuesta clara por los centros de producción europeos / Esben Mols Kabell impulsa las actividades de fusiones y adquisiciones del Grupo / Expansión de las actividades de IA

El Grupo Onlineprinters da el siguiente paso en su reajuste estratégico internacional con el nombramiento de Simon Cooper como director general del negocio online de Onlineprinters y Solopress. Cooper ha sido Director General de Solopress, con sede en el Reino Unido, la imprenta online líder en el Reino Unido y parte del Grupo Onlineprinters, desde 2019. En su nuevo cargo, Cooper dirigirá las actividades de ambas empresas dentro del Grupo Onlineprinters.

Aún más cerca del cliente

Con este nuevo enfoque conjunto, Onlineprinters y Solopress se encuentran en una posición mucho mejor para conquistar el mercado europeo. Estoy muy satisfecho de poder impulsar ambas empresas juntas en el futuro y seguir desarrollando nuestras marcas en un entorno difícil, subraya Cooper. Seguiremos produciendo localmente en Alemania, Reino Unido y España para estar lo más cerca posible de nuestros clientes.

Poder compartido

Con este reajuste del equipo directivo de nivel C, el Grupo Onlineprinters refuerza su posición en el mercado europeo aunando los puntos fuertes de sus modelos de negocio online, aprovechando aún más eficazmente los efectos de sinergia existentes e impulsando así estratégicamente su crecimiento internacional. Esben Mols Kabell, Director General del Scandinavian Print Group (SPG), seguirá dirigiendo el negocio en Escandinavia y, en particular, impulsará las actividades de fusiones y adquisiciones del Grupo. Así pues, el Consejo de Administración internacional está formado por Simon Cooper (negocio online de las marcas Onlineprinters y Solopress), Esben Mols Kabell (SPG y Fusiones y Adquisiciones), Tobias Volgmann (Director Financiero del Grupo) y Sascha Krines (Director General del Grupo), que seguirán impulsando el desarrollo estratégico del Grupo y, en particular, su apuesta por los datos y la tecnología.

Inversiones en IA y tecnología

Sascha Krines, CEO del Grupo, ve un gran potencial de crecimiento a través de la creación de redes dentro del Grupo Onlineprinters: Queremos compartir nuestros conocimientos y utilizar importantes desarrollos en el campo de la tecnología de software de forma conjunta y con un uso eficiente de los recursos. Mediante la integración de innovaciones pioneras como la inteligencia artificial (IA), queremos adelantarnos a la competencia y optimizar aún más la experiencia del cliente.

Acerca de Onlineprinters

Onlineprinters es una de las principales imprentas en línea de Europa. Los clientes pueden configurar y encargar sus soluciones personalizadas de entre nuestros 5.000 productos las 24 horas del día a través de nuestra tienda online. Estos productos se fabrican en maquinaria de última generación en seis países y se envían con neutralidad climática. Nuestros 1.700 expertos se esfuerzan constantemente por conseguir el resultado perfecto. Servicios como el de diseño o distribución de folletos o soluciones personalizadas e individuales para empresas completan nuestra oferta.

Contacto de prensa

Claudia Franke

Lead Internal Communications & Sustainability

press@onlineprinters.com

+49 9161 6209807

linkedin.com/company/onlineprinters

instagram.com/onlineprinters.de

facebook.com/onlineprinters.de