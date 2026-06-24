(Información remitida por la empresa firmante)

- La GSMA lanza una guía global sobre regulación satelital para ayudar a los responsables políticos a crear marcos de conectividad preparados para el futuro- Esta nueva guía ofrece recomendaciones prácticas para los reguladores que buscan crear marcos satelitales armonizados y tecnológicamente neutros que prioricen las necesidades sociales, la protección del consumidor y la inversión sostenible

LONDRES, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La GSMA ha dado a conocer hoy su nuevo Manual de Regulación Satelital, una guía práctica diseñada para ayudar a los responsables políticos a desarrollar marcos normativos claros, coherentes y preparados para el futuro en el sector de la conectividad satelital, que está en rápida evolución.

A medida que los servicios de satélites de órbita terrestre baja (LEO) se expanden a nivel mundial y comienzan a complementar las redes móviles y de banda ancha terrestres, el manual proporciona a los gobiernos un marco estructurado para modernizar la regulación de los satélites de manera que se satisfagan las necesidades de la sociedad, se proteja a los consumidores y se fomente la inversión en la próxima generación de redes de comunicaciones.

Desarrollada en colaboración con Access Partnership, la guía se centra en los servicios emergentes de banda ancha satelital y de comunicación directa al dispositivo (D2D) que se ofrecen directamente a los usuarios finales sin la participación de operadores móviles, donde los marcos regulatorios existentes suelen presentar lagunas. Cuando intervienen operadores móviles, las regulaciones vigentes generalmente proporcionan salvaguardias suficientes. La guía ofrece orientación práctica que los responsables políticos pueden adaptar a sus circunstancias nacionales. Está diseñada para respaldar una regulación tecnológicamente neutral, al tiempo que promueve una mayor coherencia en los resultados regulatorios en todos los mercados.

La GSMA subraya que las sociedades digitales resilientes e inclusivas requieren múltiples formas de conectividad que trabajen conjuntamente, incluidas las redes móviles, fijas y satelitales. Por lo tanto, los marcos regulatorios deben evolucionar para abordar todos los servicios de conectividad de manera coherente, garantizando que los usuarios reciban protecciones y beneficios comparables independientemente de cómo se presten los servicios.

Michaela Angonius, responsable de políticas y normas de la GSMA, declaró: "A medida que la conectividad satelital se convierte en una parte cada vez más importante del panorama global de las comunicaciones, los responsables políticos tienen la oportunidad de crear marcos regulatorios adaptados al futuro".

"La conectividad no es una cuestión de elegir entre redes terrestres y satelitales. La regulación debe ser tecnológicamente neutral y centrarse en ofrecer resultados consistentes para los consumidores y la sociedad, independientemente de cómo se presten los servicios".

El manual identifica ocho pilares regulatorios clave que los responsables políticos deben considerar al desarrollar o modernizar los marcos para los servicios satelitales:

Normativa local para establecimientos

Seguridad nacional

Protección del consumidor y medidas operativas

Requisitos de infraestructura e instalaciones

Despliegue de terminales para usuarios finales

Consideraciones fiscales

Servicios de emergencia y seguridad pública

Aplicación de la ley

Estas directrices se basan en los principios de la GSMA. A medida que los servicios satelitales continúan evolucionando y expandiéndose, la GSMA considera que unos enfoques regulatorios armonizados y con visión de futuro serán esenciales para aprovechar al máximo los beneficios de la conectividad de próxima generación para consumidores, empresas y sociedades de todo el mundo.

El Manual de Regulación Satelital completo se encuentra disponible en la GSMA.

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