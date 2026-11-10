El GSMA MWC26 de Doha llama a consensuar estándares industriales globales en la región MENA

(Información remitida por la empresa firmante)

- El GSMA MWC26 de Doha comienza con un llamamiento a consensuar estándares industriales globales y cerrar la brecha de conectividad en la región MENA

Operadores, líderes tecnológicos, responsables políticos e innovadores se reúnen hoy en Doha para tres días de exposición, colaboración y debate sobre el futuro de la conectividad en Oriente Medio y el norte de África.

DOHA, Qatar, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El MWC26 Doha, organizado en colaboración con el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información (MCIT) de Qatar, ha inaugurado hoy sus puertas en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Doha (DECC), reuniendo al ecosistema de la conectividad para definir la próxima etapa de crecimiento de una economía móvil que, según las previsiones, aportará 470.000 millones de dólares a Oriente Medio y el norte de África para el año 2030.

El MWC26 de Doha se ha inaugurado oficialmente hoy, con la presencia de Su Excelencia el jeque Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, viceprimer ministro y ministro de Estado para Asuntos de Defensa. Su Excelencia el Sr. Mohammed bin Ali Al Mannai, ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información del Estado de Catar, pronunció un discurso de bienvenida.

En sus palabras de apertura, Su Excelencia el Sr. Mohammed bin Ali Al Mannai, ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, señaló: La segunda edición del MWC Doha tiene lugar en un momento en el que los requisitos de la infraestructura de telecomunicaciones están experimentando un cambio fundamental. A medida que la inteligencia artificial avanza hacia la ejecución de tareas mediante agentes inteligentes, sigue creciendo la necesidad de contar con redes más resilientes y capacidades informáticas avanzadas. Al mismo tiempo, los desafíos globales ponen de relieve la importancia de diversificar las rutas de conectividad y garantizar la continuidad del servicio.

El director general de la GSMA, Vivek Badrinath, y la secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan-Martin, subieron al escenario para conversar junto a la chimenea. Badrinath estableció las prioridades clave que darán forma al futuro conectado de la región, con un compromiso continuo con los estándares globales que mantienen las redes y los servicios interoperables en todos los mercados, así como un impulso renovado para extender la conectividad a las poblaciones que permanecen desconectadas en MENA.

Vivek Badrinath, director general de la GSMA, afirmó: El progreso solo tiene valor si todos participan de él. Esto implica dos aspectos: normas globales que garanticen el funcionamiento de redes, servicios y dispositivos más allá de las fronteras, y un esfuerzo coordinado para conectar a las personas que aún no tienen acceso a la red. Durante los próximos tres días, el MWC Doha —que se celebra de forma simultánea a la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP-26)— reunirá a responsables políticos, innovadores y líderes del sector, encargados de establecer estas normas y desarrollar estas redes, con el fin de hacer realidad esta visión. A medida que avanza la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, confiamos en que el diálogo reforzado, propiciado por esta celebración conjunta, contribuirá a las importantes conversaciones que se están llevando a cabo.

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