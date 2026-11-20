(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Reportaje de South.

Se espera que la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de Shenzhen, brinde nuevas oportunidades para que la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) profundice su cooperación con las economías de la región Asia-Pacífico. Como eje estratégico de la GBA, el distrito de Nansha, en Guangzhou, aprovecha esta ocasión para demostrar cómo una apertura de alto nivel y una mayor conectividad regional se traducen en beneficios comerciales concretos.

Acceso: El viaje global de las cerezas chilenas

El puerto de Nansha opera 220 rutas de transporte de contenedores, más de 100 de ellas con conexión directa a economías del APEC, y enlaza con más de 300 puertos en más de 100 países y regiones. Las cerezas chilenas pueden llegar a Nansha en 22 días, mientras que los durianes tailandeses llegan en cuatro días gracias a un servicio directo denominado "durian express". En los primeros nueve meses de 2026, el comercio de Nansha con las economías del APEC aumentó un 16,8 % interanual, alcanzando los 151.680 millones de yuanes, con un incremento del 21,2 % en las exportaciones.

Plataforma: Un centro logístico para los almacenes de empresas del APEC

Nansha se ha convertido en la primera parada para las marcas de la región Asia-Pacífico que desean entrar en el mercado chino. Marcas como Mead Johnson y Danone han establecido sus centros de distribución para Asia-Pacífico en Nansha, mientras que plataformas como Shein, Temu, TikTok Shop y AliExpress han expandido sus operaciones a nivel mundial desde este distrito. Asimismo, Nansha está desarrollando el Clúster Industrial de Comercio Transfronterizo Global, el cual ha atraído a empresas dedicadas a los servicios transfronterizos, la tecnología digital y el comercio internacional.

Motor: Una flota de fabricación inteligente que navega hacia el mundo

La construcción naval constituye un motor de exportación en auge para Nansha. El distrito alberga 221 empresas del sector naval y marítimo, que en conjunto conforman una industria valorada en 50.000 millones de yuanes. En abril se entregó en Nansha el que se considera el primer buque del mundo para el transporte de turismos con motor de doble combustible (GNL) con una capacidad de 10.800 vehículos, lo que supone un récord mundial de capacidad.

Conexión: Una red invisible que conecta el mundo

Los datos se están convirtiendo en una nueva arteria comercial. El "Puerto Digital Internacional" de Nansha ha inaugurado una planta de procesamiento de datos que permite el modelo de 'datos extranjeros, computación china' y la 'exportación mediante tokens', empleando modelos de inteligencia artificial localizados en entornos físicamente aislados. El Centro de Servicios Integrales para la 'expansión global' de empresas chinas en Nansha ofrece apoyo en todas las etapas: desde el análisis previo a la inversión y la asistencia en la obtención de aprobaciones, hasta los servicios posteriores a la inversión. Estas iniciativas posicionan a Nansha como un centro basado en normas que conecta los flujos de datos transfronterizos con la inversión en el exterior.

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