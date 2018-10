COMUNICADO: La Guía de viajes Forbes anuncia los galardonados de los premios Star Rating 2018 (2)

Publicado 20/02/2018 9:46:54 CET

- El nuevo Waldorf Astoria Beverly Hills es el primer Hilton con Cinco estrellas del hemisferio norte. La marca también cuenta las Cinco estrellas del Waldorf Astoria Shanghai en el Bund.

- Rosewood Beijing ha obtenido Cinco estrellas, el primer galardón de la marca en Asia. Además, fue su primer establecimiento en China, inaugurado en el 2014. El hotel Peninsula Beijing también ha conseguido la distinción de Cinco estrellas.

- Los hoteles Trump se han hecho con galardones de Cinco estrellas en D. C. y Vancouver, algo poco habitual en nuevos establecimientos. Estos y otros galardonados recién inaugurados (como Waldorf Astoria Beverly Hills y Four Seasons Hotel New York Downtown) demuestran que los hoteles se centran cada vez más en sus estrategias de apertura, como la contratación de personal y las prácticas de formación.

- Gracias a los galardones de nuevos hoteles, la Riviera Nayarit se consolida como destino de lujo entre las listas de los viajeros. St. Regis Punta Mita Resort ha recibido el galardón de Cinco estrellas y Grand Velas Riviera Nayarit cuenta ahora con Cuatro estrellas.

- La Guía de viajes Forbes ha superado importantes objetivos este años en su expansión internacional, llevando sus valoraciones a nuevos destinos como Ámsterdam (Conservatorium, De L'Europe Amsterdam y Hotel Okura Amsterdam, con Cuatro estrellas y los establecimientos recomendados Andaz Amsterdam Prinsengracht, The Dylan, Hotel Pulitzer Amsterdam, InterContinental Amstel Amsterdam, Sofitel Legend The Grand Amsterdam y W Amsterdam) y Viena (Hotel Sacher Wien, Palais Coburg, Palais Hansen Kempinski y The Ritz-Carlton con Cuatro estrellas, además de los establecimientos recomendados Grand Hotel Wien; Hotel Bristol, A Luxury Collection Hotel; Hotel Imperial, A Luxury Collection Hotel; Hotel Sans Souci Wien; Park Hyatt Vienna; y The Ring Hotel Vienna).

- Estrellas por todas partes - Un grupo de élite de 13 establecimientos han recibido el reconocimiento de Cinco estrellas por sus hoteles, restaurantes y spas. Estos son los galardonados por partida triple son: Banyan Tree, Macao; The Broadmoor en Colorado Springs; The Cloister en Sea Island, Georgia; Fairmont Grand Del Mar en San Diego; The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong; Mandarin Oriental, Las Vegas; Mandarin Oriental, Macao; Meadowood Napa Valley; Montage Laguna Beach; Ocean House en Watch Hill, Rhode Island; The Peninsula Hong Kong; Wynn Las Vegas; y Wynn Palace, Macao.

- Altira, en Macao, y Four Seasons Hotel Hong Kong han recibido un total de cuatro galardones de Cinco estrellas por su hotel, spa y dos restaurantes.

- Nüwa, en Macao, se ha hecho con cinco galardones de Cinco estrellas por su hotel, spa y tres restaurantes.

- Mandarin Oriental, Hong Kong y Wynn, en Macao, han conseguido seis increíbles galardones por su hotel, spa y cuatro restaurantes.

- Dónde brillan las estrellas de los hoteles - En Estados Unidos, estos son los estados con más hoteles con Cinco estrellas: California (19), Nueva York (11), Florida (7), Massachusetts (6) y Nevada (5). Este año, California suma un nuevo hotel con Cinco estrellas: Meadowood Napa Valley en Napa.

- Estas son las ciudades de EE. UU. que más hoteles con Cinco estrellas tienen: Nueva York (10), Beverly Hills (6), Las Vegas (5) y Miami (5).

- A nivel mundial, Macao se ha hecho con el puesto de la ciudad que más hoteles con Cinco estrellas tiene con un total de 12. El año pasado, empató con París, ambas ciudades con 10 hoteles. Otras ciudades con el mayor número de hoteles con Cinco estrellas son: París (10), Londres (9) y Hong Kong (8).

- Dónde brillan las estrellas de los restaurantes - En Estados Unidos, los estados con más restaurantes con Cinco estrellas son Nueva York (7), Nevada (6) y California (5).

- Entre las ciudades de Estados Unidos con más restaurantes con Cinco estrellas se encuentran Nueva York (7) y Las Vegas (6).

- A nivel internacional, las ciudades con el número más alto de restaurantes con Cinco estrellas son Macao (12) y Hong Kong (9).

- Disney ha conseguido su primer galardón de restaurante con Cinco estrellas. Gracias a Victoria & Albert's, la buena cocina se ha convertido en una atracción más de Walt Disney World Resort en Orlando.

- El grupo The Peninsula Hotels ha recibido su primer galardón de Cinco estrellas por un restaurante. La gastronomía francesa de Gaddi's en The Peninsula Hong Kong se ha hecho con el premio.

- Dónde brillan las estrellas de los spas - En Estados Unidos, estos son los estados con más spas con Cinco estrellas: California (9), Florida (5) y Nevada (5). La nueva incorporación de Cinco estrellas de Florida es el spa de Rancho Valencia en San Diego.

- Luna y Mar en Los Cabos y el spa del Mandarin Oriental, Cantón, son los primeros en recibir las Cinco estrellas en sus respectivos destinos.

- A nivel internacional, las ciudades con más spas con Cinco estrellas son: Macao (8) , Hong Kong (5), Las Vegas (5) y Shanghái (4).

Para obtener más información sobre cómo funciona el sistema de valoraciones por estrellas de la Guía de viajes Forbes, visite esta página [https://www.forbestravelguide.com/about ].

Para consultar la lista completa de los galardonados con los premios Star Rating de la Guía de viajes Forbes 2018, visite esta página [https://www.forbestravelguide.com/award-winners ].

INFORMACIÓN SOBRE LA GUÍA DE VIAJES FORBES

La Guía de viajes Forbes es el único sistema de valoración internacional independiente de hoteles, restaurantes y spas de lujo. Fundada con el nombre Guía de viajes Mobil en 1958, la empresa creó su sistema de valoración por estrellas en Estados Unidos. Actualmente, los inspectores anónimos de la Guía de viajes Forbes viajan por el mundo para evaluar establecimientos según una lista de hasta 900 rigurosos estándares objetivos. Los galardones Star Rating anuales, las reseñas y las noticias de viajes diarias de la empresa ayudan a los viajeros a decidirse por las mejores experiencias de lujo del mundo. Para obtener más información sobre esta guía, acceda a forbestravelguide.com [http://www.forbestravelguide.com ].

