LONDON, UK: Häagen-Dazs ‘Flavours of Love’ ultimate date night experience" - HÄAGEN-DAZS/PR NEWSWIRE

Con Häagen-Dazs el amor es el protagonista al presentar las experiencias globales de "Summer of Amour" con sus nuevos helados en colaboración con Pierre Hermé

LONDRES, 6 de julio de 2023 /PRNewswire/ – Häagen-Dazs está celebrando el verdadero verano del "amour" para conmemorar la fabulosa colaboración con Pierre Hermé, pastelero de renombre mundial. La marca ha aparecido donde la gente está en búsqueda del amor, inspirándolos a unirse, así como unió macarons y el helado para sus nuevos sabores.

"Estamos muy orgullosos de nuestra colaboración del 'amour' y emocionados de ver cómo el espíritu del amor y la cultura francesa, que es el sello distintivo de nuestra nueva gama de productos, se está extendiendo como lo más "trendy" del verano. Nuestro esfuerzo con la plataforma de experiencias de 'Summer of Amour' ha consistido en generar conexión y celebración, y llevar la artesanía y el romance asociados con Francia a todos los rincones del mundo", expresó Manuel Garabato, director de desarrollo de marca global de Häagen-Dazs.

En París, Häagen-Dazs presentó un concepto innovador: un estudio fotográfico itinerante alojado en un 'Love Bus' móvil, en colaboración con los íconos de la fotografía parisina: Studio Harcourt. Los consumidores tuvieron la oportunidad de capturar y compartir su amor en los lugares más encantadores de París. Luego, estas fotografías se exhibieron con un 'filtro de amor', en una galería de estilo callejero al aire libre en Place Stravinski.

Häagen-Dazs también ha lanzado su primera colección cápsula de streetwear 'The World's Greatest Serve' en asociación con la revista de tenis y estilo de vida: Racquet Magazine, rindiendo homenaje al 'juego del amor'. Lo han celebrado con una fiesta exclusiva en el Palais De Tokyo antes del Grand Slam parisino, en donde han sido invitados estrellas del tenis como lo es la jugadora francesa Caroline García y creadores de tendencias. Allí han probado la nueva colección de helados macaron. https://racquetmag.com/racquet-x-haagen-dazs/ .

Mientras tanto, en Londres, Häagen-Dazs ha presentado un 'Mapa del amor', alentando a las personas a encontrar su propia 'joie de vivre' y experimentar los lugares más románticos que Londres tiene para ofrecer. El mapa guiaba a los consumidores a los lugares más románticos de Londres, incluidos lugares emblemáticos como Primrose Hill y el Museo Británico. Además, han creado un pop up secreto llamado 'Flavours of Love' ambientado en un lugar romántico en Londres en donde se ha invitado a las parejas a embarcarse en un viaje íntimo, compartiendo sus canciones y recuerdos favoritos mientras disfrutaban de un menú de degustación de postres creado por el chef ejecutivo de la marca, en donde los helados de macaron han sido el ingrediente principal.

El tema de 'Summer of Amour' tiene como objetivo celebrar el espíritu de romance y la alianza de las dos marcas a lo largo de toda la temporada de verano. Ya sea con el 'Love Map' en Reino Unido, el 'Love Bus' en Francia o incluso el desafío viral de baile en redes sociales de "Je t'aime Macaron" en Corea, cada actividad ha unido a las personas con un toque local. Otros aspectos destacados del lanzamiento han sido que, en China y Taiwán, el mismísimo Pierre Hermé ha asistido a dichos eventos; en Hong Kong se ha celebrado el evento 'Spoonful of Macaron' y en Madrid se ha replicado una plaza parisina al estilo "Montmatre" en donde se ha realizado una fiesta al estilo francés en el Real Jardín Botánico. Todo esto ha convertido a 'Summer of Amour' en el mayor despliegue experiencial de la marca. Con la colaboración de Häagen-Dazs y Pierre Hermé, este verano se ha marcado un hito, siendo el mayor lanzamiento de un nuevo desarrollo de producto de la icónica marca de helados.

