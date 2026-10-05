Habitat for Humanity: tres de cada cuatro personas están recortando gastos en artículos esenciales (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-El nuevo informe de investigación global de Habitat for Humanity revela que tres de cada cuatro personas están recortando gastos en artículos esenciales para poder pagar la vivienda

ATLANTA, 5 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Los costes de la vivienda están obligando a millones de personas en todo el mundo a tomar decisiones difíciles, sacrificando aspectos como la alimentación, la atención médica, la seguridad financiera y los planes importantes para el futuro, según un informe de investigación global publicado hoy por Habitat for Humanity International. Titulado Home at What Cost? (¿La vivienda a qué coste?) y basado en encuestas representativas a nivel nacional realizadas a 30.000 personas en 22 países, el informe revela que el coste total de la vivienda va mucho más allá del alquiler o los pagos de la hipoteca: incluye aquello a lo que las personas renuncian para conseguir un lugar al que llamar hogar.

Tres de cada cuatro encuestados (75%) afirman haber reducido al menos un gasto durante el último año para poder costear la vivienda; las mayores presiones recaen sobre quienes ya enfrentan una mayor vulnerabilidad habitacional, incluidas las personas que viven en condiciones informales (89%), los grupos de menores ingresos (85%) y las generaciones más jóvenes —la Generación Z y los millennials (81%). Estos sacrificios afectan incluso a necesidades básicas: un tercio de los encuestados (33%) gasta menos en alimentos, el 32% recurre a sus ahorros o fondos de emergencia y el 13% pospone o evita recibir atención médica para poder pagar su vivienda.

A pesar de estos sacrificios, muchos hogares siguen expuestos: casi la mitad de las personas a nivel mundial (48%) afirma que un problema imprevisto podría poner en peligro su capacidad para mantener su vivienda. La falta de asequibilidad también obliga a comprometer la seguridad, ya que el 40% admite aceptar cierto nivel de riesgo en su vivienda debido a que las opciones más seguras están fuera de su alcance. En general, existe una falta de confianza en que se vislumbren soluciones, pues el 56% considera que el sistema de vivienda de su país está roto o no funciona.

"Un hogar nunca debería costar a costa de la salud o el futuro de las personas. Debería ser la base de la salud, las oportunidades y la seguridad financiera. Sin embargo, más de la mitad de las personas considera que el sistema de vivienda de su país está roto o, sencillamente, no funciona para ellas", afirmó Jonathan Reckford, consejero delegado de Habitat for Humanity International. "No podemos aceptar un futuro en el que las personas deban reducir sus expectativas sobre lo que un hogar debería ofrecer. Los estudios demuestran por qué es necesario que gobiernos, empresas y comunidades colaboren para crear sistemas de vivienda que ayuden a las personas a construir un futuro, en lugar de limitarse a sobrevivir en el presente".

Familias que postergan sus planes y un bienestar en declive

El impacto de los costes de la vivienda trasciende los presupuestos familiares, afectando tanto el bienestar actual de las personas como el futuro que aspiran a construir.

Más de la mitad de las personas (56%) afirma que los costes de la vivienda dificultan plantearse formar una familia. Esta cifra aumenta al 62% entre la Generación Z y los millennials.

Casi 6 de cada 10 padres y tutores (58%) temen que los costes de la vivienda limiten las oportunidades de sus hijos, lo que pone de manifiesto cómo las presiones habitacionales retrasan hitos vitales importantes y dificultan alcanzar una seguridad a largo plazo.

La preocupación por la posibilidad de adquirir una vivienda en el futuro es mayor en los países de ingresos más altos, especialmente en Norteamérica: más de la mitad de las personas que no poseen vivienda en Canadá (56%) y casi la mitad en Estados Unidos (42%) afirman no esperar llegar a ser propietarios en algún momento de su vida.

Por otro lado, la insatisfacción con la vivienda es mayor en países con bajos ingresos nacionales brutos, como Costa de Marfil (66%) y Etiopía (63%), frente a una media mundial del 35%.

Más de 1 de cada 3 personas (35%) señala que su situación habitacional es una de las mayores fuentes de estrés en su vida; esta cifra se eleva al 64% entre los encuestados que viven en condiciones de alojamiento informal y al 39% entre las generaciones más jóvenes (Generación Z y millennials).

Es casi 1,5 veces más probable que los inquilinos —en comparación con los propietarios— afirmen que su situación habitacional podría afectar negativamente a su salud (28 % frente a 19 %).

Por otro lado, casi 9 de cada 10 encuestados a nivel mundial (89 %) señalan que una vivienda segura, cómoda y fiable contribuye a mantener su salud mental; esto pone de relieve que la vivienda no es meramente una cuestión económica, sino un factor que influye cada vez más en el bienestar, la resiliencia y la capacidad de las personas para cuidar de sí mismas y de sus familias.

La seguridad de la vivienda también se ve cada vez más afectada por el cambio climático: cerca de un tercio de las personas (30 %) prevé que las condiciones meteorológicas extremas dificultarán la vida en su lugar de residencia durante los próximos tres años, mientras que el 18 % afirma que su hogar no les protege frente a fenómenos extremos como el calor, el frío o las inundaciones.

Los gobiernos, las empresas del sector privado, la sociedad civil y los particulares tienen un papel que desempeñar para garantizar que las personas puedan acceder a una vivienda que amplíe las oportunidades en lugar de limitarlas. Habitat for Humanity insta a los gobiernos a pasar de las promesas a la creación de vías concretas de acceso a la vivienda mediante el compromiso político y la inversión; a las empresas, a ampliar e innovar en las oportunidades de financiación de la vivienda; a sus homólogos y aliados, a transformar los datos y evidencias en acciones concretas impulsando cambios en las políticas, la financiación y la rendición de cuentas; y a los particulares y comunidades, a utilizar su voz, sus habilidades y sus redes para contribuir a impulsar soluciones habitacionales duraderas.

El informe incluye un desglose más detallado de estos hallazgos, con información específica por país y datos demográficos. Para obtener más información sobre el informe o sobre Habitat for Humanity International, visite habitat.org/HomeAtWhatCost.

MetodologíaLa encuesta, representativa a nivel nacional, se llevó a cabo entre el 10 de abril y el 30 de junio de 2026 en 22 países, recabando las opiniones de 30.758 personas. El estudio se realizó en diversos países, entre ellos Argentina, Australia, Barbados, Brasil, Canadá, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Guatemala, Indonesia, Irlanda, Kenia, México, Nepal, Nigeria, Polonia, Sudáfrica, Corea del Sur, Trinidad y Tobago, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Este informe se basa en una investigación original de opinión pública encargada por Habitat for Humanity International para comprender mejor cómo las personas viven la realidad de la vivienda en su vida cotidiana. El estudio se diseñó para complementar los datos existentes sobre vivienda, yendo más allá de los indicadores a nivel sistémico y captando cómo la vivienda influye en la sensación de seguridad, asequibilidad, estabilidad, dignidad, salud, oportunidades y sentido de comunidad de las personas.

Acerca de Habitat for HumanityHabitat for Humanity es un movimiento de personas de su localidad y de todo el mundo que trabajan unidas para construir comunidades más prósperas y dinámicas, asegurándose de que todos cuenten con un lugar seguro y asequible al que llamar hogar. Desde nuestra fundación en 1976 como organización cristiana, hemos ayudado a más de 65 millones de personas en todo el mundo a construir su futuro bajo sus propios términos mediante el acceso a una vivienda digna. Lo hemos logrado colaborando con personas de todos los ámbitos para construir, reparar y financiar sus hogares, innovando en nuevos métodos de construcción y financiación, y promoviendo políticas que faciliten la construcción y el acceso a la vivienda para todos. Juntos, construimos hogares, comunidades y esperanza. Para más información, visite habitat.org