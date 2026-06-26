Haier Biomedical presenta productos automatizados de almacenamiento en frío con bajas emisiones de carbono

(Información remitida por la empresa firmante)

- Haier Biomedical presenta innovadores productos automatizados de almacenamiento en frío con bajas emisiones de carbono en dos importantes ferias comerciales mundiales del sector

Desde la Semana Europea de los Biobancos 2026 en Praga hasta la Interphex Week Tokyo 2026, Haier Biomedical fortalece continuamente su presencia en el mercado global de ciencias de la vida a través de productos innovadores adaptados a las necesidades locales y sólidas alianzas con el ecosistema

QINGDAO, China, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (688139.SH), líder mundial en ciencias de la vida y soluciones médicas, va a estar presente de forma simultánea en la Europe Biobank Week 2026 en Praga, una de las conferencias más importantes para la comunidad internacional de biobancos, y en la Interphex Week Tokyo 2026, el mayor encuentro de la industria farmacéutica y biotecnológica de Japón.

Para satisfacer las necesidades de los biobancos europeos y los requisitos de los laboratorios japoneses en materia de modernización automatizada, de alta eficiencia y con bajas emisiones de carbono, Haier Biomedical lanzó múltiples productos y soluciones innovadoras adaptadas a cada mercado. Mediante el lanzamiento de nuevos productos, colaboraciones académicas e innovaciones basadas en escenarios específicos, Haier Biomedical demostró a los mercados globales su capacidad para combinar la innovación tecnológica local con un servicio integral y personalizado.

Haier Biomedical impulsa la globalización a través de la innovación en I+D localizada y un servicio local profundamente arraigado

Aprovechando las dos principales plataformas del sector, Haier Biomedical demostró plenamente su capacidad de innovación basada en escenarios globales, acelerando su transición de la "exportación de productos" a la "integración de ecosistemas". La I+D localizada, la definición de productos adaptada a cada mercado y las capacidades de servicio localizadas se están convirtiendo en los principales motores del crecimiento internacional, lo que traduce la estrategia de globalización de la empresa en resultados de crecimiento sostenible.

En la Semana Europea de los Biobancos 2026, Haier Biomedical se centró en soluciones de almacenamiento automatizadas a baja temperatura para mejorar la I+D académica y las prácticas docentes, y para impulsar el desarrollo de biobancos en Europa.

El lanzamiento mundial del sistema automatizado de almacenamiento de muestras a ultrabaja temperatura HAB80-60KA / HAB80-60KB es un sistema de almacenamiento flexible y automatizado diseñado para preservar muestras biológicas sensibles a -80 °C. Es ideal para aplicaciones que abarcan desde 50.000 hasta más de 200.000 muestras, y admite el almacenamiento de compuestos de moléculas pequeñas, muestras centrales y biobancos, incluidos los de enfermedades, poblaciones e investigación. El sistema garantiza la protección de la temperatura de la muestra de principio a fin durante todo el proceso de almacenamiento.

Además, destaca el diseño de bajas emisiones de carbono, la flexibilidad modular para una expansión escalable y la monitorización y gestión automatizadas mediante IA, adaptadas a las necesidades de los biobancos europeos. La arquitectura modular "KA base + KB expansion" permite un crecimiento bajo demanda y una doble refrigeración independiente para una mayor seguridad de las muestras y una fiabilidad a largo plazo.

También cuenta con un sistema intuitivo de control y monitorización en tiempo real que registra y actualiza automáticamente el estado de las muestras durante todo el proceso, desde la entrada y el inventario hasta el envío. Los usuarios pueden supervisar el funcionamiento del equipo en cualquier momento y lugar, y localizar fácilmente las muestras para agilizar las tareas diarias y optimizar la gestión del inventario.

En la Semana Europea de los Biobancos 2026, el profesor Marco Agostini de la Università degli Studi di Padova trasladó su aula al stand de Haier Biomedical; esta colaboración representa una profunda integración entre el mundo académico y el ecosistema de Haier Biomedical.

Mientras tanto, en la Semana Interphex de Tokio 2026, Haier Biomedical presentó nuevos productos diseñados específicamente para satisfacer las necesidades del mercado japonés, incluido el congelador de temperatura ultrabaja DWL368BPST, estrecho y delgado, desarrollado para laboratorios japoneses con espacio limitado, cuya definición y diseño están optimizados específicamente para las necesidades de los laboratorios locales japoneses.

El DWL368BPST presenta varias mejoras clave con respecto a los modelos convencionales. Está equipado con un sistema de refrigeración dual independiente que garantiza la seguridad de las muestras incluso si falla un sistema, y cuenta con un ancho compacto de 670 mm, diseñado específicamente para laboratorios japoneses con espacio limitado. Las mejoras de rendimiento en comparación con los modelos convencionales incluyen una uniformidad de temperatura de 2°C (frente a 4°C), un consumo de energía un 26% menor, una recuperación de temperatura un 45% más rápida y un funcionamiento más silencioso, con un nivel de ruido inferior a 44 dB.

Impulsada por la innovación basada en escenarios, Haier Biomedical está transformando la infraestructura de las ciencias de la vida hacia soluciones más inteligentes, automatizadas y sostenibles. Al fortalecer sus alianzas con universidades, instituciones de investigación, biobancos, hospitales y compañías farmacéuticas, la empresa fomenta un ecosistema abierto para el progreso científico. Gracias a sus operaciones locales a largo plazo, Haier Biomedical se ha ganado la confianza de usuarios en todo el mundo, posicionándose como un socio fiable para el crecimiento sostenible en la industria de las ciencias de la vida.

https://www.haiermedical.com/

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