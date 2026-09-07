Haier presenta su ecosistema de hogar inteligente con IA en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Los productos conectados comprenden y se adaptan a las necesidades cotidianas.

BERLIN, 7 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Haier , la marca líder mundial en electrodomésticos durante 17 años consecutivos*, presentó en IFA 2026 un ecosistema de hogar inteligente impulsado por IA que abarca el cuidado de la ropa, la refrigeración, la cocina, el entretenimiento, los servicios digitales y la robótica. Bajo el lema "Un hogar de posibilidades inteligentes", la presentación muestra cómo los electrodomésticos conectados pueden evolucionar hacia un hogar coordinado que detecta las condiciones, comprende el contexto, aprende de los hábitos del usuario y adapta el funcionamiento de los dispositivos, creando una experiencia más intuitiva y receptiva en el hogar.

IA que se adapta a la vida cotidiana

En toda la gama de productos, la IA transforma la información en tiempo real en ajustes prácticos. La lavadora Vision 15 utiliza una cámara interna, sensores y algoritmos para detectar factores como el tamaño de la carga, el equilibrio y la cantidad de espuma, y luego ajusta los niveles de agua, la dosificación del detergente, el movimiento del tambor y la configuración del programa. En refrigeración, el prototipo Maestro integra varias tecnologías de conservación. Su sistema AI Food Care System 2.0 reconoce los ingredientes almacenados y recomienda las condiciones adecuadas para ayudar a los usuarios a gestionar los alimentos de forma más eficaz.

El horno ID Ultimate Serie 6 aplica el mismo enfoque a la cocción. Su cámara interna reconoce los alimentos, monitoriza el proceso de cocción y puede detener el programa cuando se alcanza el resultado deseado. En el salón, UltraSense AI analiza el contenido y las condiciones ambientales para ajustar la imagen y el sonido en los televisores inteligentes Haier en tiempo real.

En conjunto, estas tecnologías extienden la IA a escenarios domésticos coordinados que abarcan lavandería, cuidado de alimentos, cocina y entretenimiento. La aplicación hOn reúne los productos, servicios y experiencias para el hogar conectados de Haier Europe en un único entorno digital, permitiendo que funcionen conjuntamente en torno a las rutinas diarias y transformando la tecnología conectada en beneficios prácticos en el hogar.

Esta evolución de productos individuales a escenarios domésticos coordinados ya está llegando a un gran número de usuarios. Según Euromonitor International , Haier Smart Home fue reconocida como la empresa No. 1 del mundo en hogares inteligentes en función de sus ingresos globales en 2025. La plataforma de hogar inteligente de Haier superó los 130 millones de usuarios registrados en todo el mundo y registró 86.100 millones de interacciones en escenas inteligentes en 2025.

Extendiendo la inteligencia a la interacción física

Haier también mostró cómo la IA y la inteligencia incorporada pueden traducir la inteligencia del hogar inteligente en tareas físicas. La exhibición incluyó robots humanoides interactuando con electrodomésticos, sistemas de limpieza robóticos diseñados para reconocer objetos y diferentes tipos de suciedad, junto con robots de compañía desarrollados para asistencia por voz y soporte personalizado.

El exoesqueleto de Haier extendió este concepto más allá del hogar. Sus sensores y algoritmos interpretan las intenciones de movimiento en tiempo real y ajustan la asistencia proporcionada a cada usuario, facilitando la movilidad y preservando el movimiento natural. En conjunto, las demostraciones reflejan el trabajo de Haier para conectar la IA, los electrodomésticos y la robótica en torno a las necesidades humanas prácticas.

Esta cartera tecnológica cuenta con el respaldo del sistema de innovación abierta "10+N" de Haier, que conecta los recursos de investigación globales con las necesidades de los usuarios locales. En el primer semestre de 2026, Haier lideró la lista global de patentes de inventos para el hogar inteligente de IPRdaily por decimoquinta vez consecutiva. De cara al futuro, Haier planea invertir al menos 13.000 millones de euros en los próximos cinco años, centrándose en tecnologías fundamentales como la inteligencia artificial, los semiconductores y la seguridad del IoT para impulsar su transformación hacia la IA nativa.

La presencia de Haier en IFA también pone de relieve sus alianzas deportivas globales bajo el concepto "Juega con los mejores", que vincula la búsqueda de la excelencia deportiva con el enfoque de la marca en la innovación, el rendimiento y una mejor experiencia de usuario en todo el mundo.

Los visitantes podrán conocer las tecnologías para el hogar inteligente de Haier en el pabellón 3.1, stand 101, durante IFA 2026 en Berlín, del 4 al 8 de septiembre.

*Fuente: Euromonitor International Limited; Electrodomésticos, edición 2026; porcentaje de cuota de mercado, datos de ventas en volumen de 2025.

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