Haileybury Astana inaugura el Centro de Ciencia y Tecnología de vanguardia en Astana

ASTANA, Kazajistán, 10 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Haileybury Astana, un colegio internacional británico líder en Kazajistán, dirigido por su director, John Coles, inauguró oficialmente el Centro de Ciencia y Tecnología, un centro educativo de vanguardia que integra el aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en un formato interdisciplinario. A la ceremonia de inauguración asistieron Zhuldyz Suleimenova, ministro de Educación de la República de Kazajistán, junto con Sally Axworthy, la recién nombrada Embajadora Británica en Kazajistán, y otros distinguidos invitados de los sectores educativo y empresarial.

Ubicado en el campus de Haileybury Astana y con una superficie de más de 3.000 m, el nuevo centro combina laboratorios modernos, aulas flexibles y zonas de colaboración diseñadas para inspirar la innovación y el aprendizaje práctico entre los estudiantes. El Centro cuenta con laboratorios de robótica y matemáticas, aulas de visualización 3D y espacios de aprendizaje interactivos, todos construidos según estándares internacionales.

Ian Hunt, presidente del Consejo de Administración de Haileybury Astana, declaró: "El Centro de Ciencia y Tecnología no solo servirá como centro para nuestra comunidad escolar, sino también como sede de competiciones nacionales e internacionales para estudiantes talentosos de todo Kazajistán. A través de nuestro programa de becas, buscamos ampliar el acceso a una educación de primer nivel y formar a la próxima generación de científicos e innovadores".

El Centro de Ciencia y Tecnología se completó en un tiempo récord de 10 meses, con una inversión total de 3.400 millones de KZT aportada por Verny Capital..

Aidan Akanov, consejero delegado de Verny Capital, declaró: "El Centro de Ciencia y Tecnología es una iniciativa histórica que refleja nuestro compromiso con la misión social de las empresas y con el avance de la educación en Kazajistán. Junto con nuestro socio clave, Bulat Utemuratov, seguiremos invirtiendo en proyectos que fortalezcan el capital humano del país y creen oportunidades duraderas para los jóvenes".

En los próximos años, el Centro de Ciencia y Tecnología planea desarrollar alianzas con instituciones internacionales líderes en investigación y educación, brindando a los estudiantes la oportunidad de trabajar en desafíos científicos del mundo real bajo la mentoría de expertos.

