Hainan Airlines pone en marcha el servicio Chongqing - París el 19 de diciembre

CHONGQING, China, 19 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- El 19 de diciembre, Hainan Airlines ha anunciado la puesta en marcha formal del servicio entre Chongqing y París. El servicio es el tercer vuelo sin escalas de Chongqing a Europa tras Chongqing-Roma de Hainan Airlines. La aerolínea operará con un Boeing 787 Dreamliner en la nueva ruta con dos vuelos de ida y vuelta por semana. El vuelo inaugural del HU717 de Hainan Airlines del nuevo servicio Chongqing-Parí, despegó del Aeropuerto Internacional de Chongqing Jiangbei el 19 de diciembre a la 1:30 am hora de Pekín y aterrizó con éxito en el aeropuerto de Zúrich el mismo día, a las 6:20 am hora local

El portavoz de Hainan Airlines dijo: "El servicio sin escalas de Chongqing-París brindará mayor comodidad a los pasajeros que viajan por negocios o por placer, promoviendo aún más el desarrollo de las economías y ofreciendo más oportunidades de colaboración entre empresas de países europeos y China".

A día de hoy, Hainan Airlines tiene abiertas 17 rutas europeas, que cubren Zúrich, Viena, Madrid, Bruselas, Berlín, Edimburgo, Dublín, Praga, Manchester, Roma, Londres y París, formando una red de vuelos intermodales y de tránsito rápido, que proporciona una elección más conveniente para el viajero. El nuevo servicio proporciona un nuevo puente a los pasajeros que viajan entre Europa y Oceanía.

Horario de vuelos Chongqing-París de Hainan Airlines:

N.º de vuelo Avión Horario Ciudad de salida Hora de salida Hora de llegada Ciudad de llegada --- HU717 B787 Miércoles/Sábado Chongqing 1:30 am 6:20 am París --- HU718 B787 Miércoles/Sábado París 13:00 am 6:30 am +1 Chongqing ---

Nota: Los horarios específicos se pueden confirmar en el sitio web oficial de Hainan Airlines.

