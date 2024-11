(Información remitida por la empresa firmante)

- Hanmi presenta el nuevo fármaco contra la obesidad 'HM17321': un cambio radical para superar la pérdida muscular asociada a GLP-1

Aumento de la pérdida de grasa + aumento de la masa magra

Hanmi presenta tres hallazgos innovadores sobre nuevos fármacos contra la obesidad en la ObesityWeek 2024 Tratamiento de la obesidad de alta calidad mediante la focalización del receptor CRF2: mayor pérdida de grasa con aumento de la masa magra Mejor pérdida de peso y conservación muscular con la terapia combinada HM15275

SEÚL, Corea del Sur, 6 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hanmi Pharm. Co., Ltd. ha anunciado resultados prometedores de investigación para su novedoso tratamiento contra la obesidad, HM17321. Este fármaco innovador no solo aumenta la pérdida de grasa, sino que también aumenta significativamente la masa muscular magra, lo que lo convierte en un posible elemento innovador en el tratamiento de la obesidad. HM17321 aborda una limitación clave de las terapias actuales basadas en GLP-1, que a menudo provocan pérdida de masa muscular como efecto secundario de una reducción de peso significativa.

"HM17321 es un nuevo concepto de fármaco contra la obesidad desarrollado combinando inteligencia artificial avanzada y tecnología de modelado estructural con la innovadora experiencia en I+D de Hanmi", afirmó el doctor In Young Choi, director del Centro de I+D de Hanmi. "Reduce selectivamente la grasa mientras aumenta la masa muscular, estableciendo un nuevo paradigma para el tratamiento de la obesidad de alta calidad. El fármaco muestra una promesa significativa tanto como monoterapia como terapia combinada para mejorar la potencia y la calidad de la pérdida de peso", añadió. Como terapia basada en péptidos, se prevé que HM17321 proporcione una alternativa más rentable a los fármacos para la conservación de la masa muscular basados en anticuerpos, como los anticuerpos monoclonales (mAb) dirigidos a la miostatina, al tiempo que demuestra una mayor compatibilidad con los tratamientos para la obesidad basados en incretinas.

Hanmi dio a conocer sus últimos hallazgos en la 2024 ObesityWeek, una conferencia anual centrada en la obesidad que se celebró en San Antonio, Texas, del 3 al 6 de noviembre. Hanmi presentó dos estudios preclínicos en formato de póster, que subrayan los beneficios de doble acción (pérdida de grasa y ganancia de masa muscular) de HM17321 y una estrategia de desarrollo que destaca las mejoras tanto cuantitativas como cualitativas en la pérdida de peso.

A diferencia de los fármacos convencionales basados en incretinas, el HM17321 se dirige al receptor CRF2 (factor 2 liberador de corticotropina) para reducir selectivamente la grasa y, al mismo tiempo, mejorar la masa muscular. Este enfoque único lo distingue de las terapias existentes. Los medicamentos actuales para la obesidad basados en GLP-1 son eficaces para lograr una pérdida de peso del 15 al 20 %, pero hasta el 40 % de esta pérdida puede provenir del músculo, acompañada de una reducción de la tasa metabólica basal y un alto riesgo de recuperación rápida del peso (el efecto "yo-yo") después de la interrupción.

Hanmi informó en la conferencia que, en modelos animales, el HM17321 logró niveles de pérdida de peso comparables a los de la semaglutida, una destacada terapia basada en GLP-1, pero con el beneficio adicional de un aumento de la masa muscular y del peso corporal magro. Esta capacidad convierte al HM17321 en un fármaco de primera clase, que proporciona una estrategia diferenciada para el control del peso de alta calidad al centrarse tanto en la pérdida de grasa como en la mejora muscular de forma simultánea.

Además de HM17321, Hanmi presentó un estudio independiente sobre el uso combinado de HM17321 con HM15275, un fármaco antiobesidad de última generación (LA-GLP/GIP/GCG), y la semaglutida. La terapia combinada demostró una reducción sustancial del peso corporal y de la masa grasa en comparación con las monoterapias, lo que previene eficazmente la pérdida muscular que acompaña a los tratamientos de pérdida de peso significativa.

Estos hallazgos subrayan el papel de HM17321 en la mejora de la calidad de la pérdida de peso al reducir la grasa, aumentar la masa muscular y mejorar la función muscular, lo que lo hace ventajoso tanto en monoterapia como en terapias combinadas.

Hanmi también presentó datos no clínicos de seguimiento sobre HM15275 (LA-GLP-1/GIP/GCG), presentado previamente en la conferencia de la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA). Este nuevo candidato antiobesidad no solo demuestra potencial para una pérdida de peso de más del 25 % con una pérdida muscular mínima, sino que también ofrece beneficios terapéuticos para las enfermedades metabólicas. En la ObesityWeek 2024, Hanmi destacó el mecanismo de acción de HM15275, que facilita un cambio favorable del fenotipo metabólico y mejora el metabolismo energético junto con el control dietético. Estos efectos resaltan claramente cómo HM15275 podría distinguirse de los medicamentos actuales contra la obesidad basados en incretinas, que se basan principalmente en la supresión del apetito.

Actualmente, HM15275 se encuentra en ensayos clínicos de fase 1 en Estados Unidos, y se prevé que pase a ensayos de fase 2 en 2025, lo que lo posiciona como un candidato "de primera clase" en el tratamiento de la obesidad.

Al reflexionar sobre estos innovadores logros de I+D, el doctor Choi afirmó: "Este año, Hanmi ha fortalecido su liderazgo en el tratamiento de la obesidad mediante la presentación de HM17321 y HM15275. Estas innovaciones continúan el impulso iniciado por efpeglenatida dentro de nuestro proyecto H.O.P. Nuestro compromiso con la I+D pionera impulsará avances sin precedentes en el tratamiento de la obesidad, abordando desafíos que antes se creían insuperables".

