(Información remitida por la empresa firmante)

-Hanshow destaca el ecosistema de carritos inteligentes en la Cumbre Global CGF 2026, reinventando la cadena de valor en la tienda

VIENA, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, líder mundial en soluciones para tiendas digitales, organizó una mesa redonda CGF titulada "La revolución de los carritos inteligentes en el comercio minorista físico" en la Cumbre Global del Foro de Bienes de Consumo de 2026, reuniendo a altos directivos de toda la cadena de valor minorista para examinar cómo los carritos inteligentes están redefiniendo el futuro de las tiendas físicas.

Replantear el desafío: Tres paradojas del comercio minorista físico

La sesión especial estuvo moderada por Philippe Brochard, presidente del Consejo Asesor de Hanshow, quien inauguró el debate presentando los carritos inteligentes no como un dispositivo aislado, sino como una respuesta estratégica a las profundas discrepancias del sector entre los desafíos operativos, las expectativas de los compradores y los requisitos de las marcas.

Philippe describió tres paradojas sin resolver que configuran el futuro de las tiendas: compradores empoderados digitalmente que se desenvuelven en entornos de tiendas físicas; la necesidad de ofrecer orientación contextual y fiable sin intrusiones en la venta; y la creciente demanda de las marcas de medios de comunicación minoristas medibles y basados en datos.

Los minoristas se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a los desafíos de prevención de pérdidas, la escasez de mano de obra y la complejidad operativa; Los Carritos Inteligentes ofrecen una respuesta práctica a estos desafíos y al mismo tiempo desbloquean algo más grande: reconectar las tiendas físicas con compradores empoderados digitalmente al incorporar inteligencia digital, orientación contextual y capacidades de medios minoristas medibles en el proceso de compra. Lograr este cambio eleva a los Carritos Inteligentes de una única innovación a una plataforma de transformación, habilitada a través de la colaboración en toda la cadena de valor en la tienda.

Cuando ganan los ecosistemas: reinventar la cadena de valor en las tiendas

Convertir esta visión en una práctica comercial cotidiana requiere más que una simple capa tecnológica. Depende de la estrecha integración de hardware fiable, software avanzado, personalización en tiempo real, capacidades de medios de comunicación para el comercio minorista y operaciones fluidas en la tienda. El panel reunió a líderes de operaciones minoristas, plataformas de software y medios de comunicación para el comercio minorista para ofrecer una perspectiva integral de la cadena de valor sobre cómo los carritos inteligentes pueden pasar de ser un concepto innovador a una implementación escalable en la tienda.

Michel Itié, director de Transformación de Infomil (E.Leclerc), compartió información operativa sobre la escalabilidad de Scan & Go y la digitalización en tiendas físicas. Destacó la importancia de la fiabilidad, la preparación de la tienda y la disciplina en la ejecución para garantizar que los carritos inteligentes aporten valor tanto a los compradores como a los equipos de la tienda.

"Scan & Go ya está profundamente arraigado en el comportamiento del comprador, con una fuerte adopción y cestas de compra de alto valor en las tiendas físicas. Sin embargo, todavía existe una brecha significativa entre el uso y la monetización", declaró Michel Itié. "Al evolucionar hacia una plataforma de medios de comunicación para el comercio minorista, puede generar nuevo valor tanto para los minoristas como para las marcas, directamente en el momento de la compra, donde se toman las decisiones".

Florian Burgstaller, consejero delegado de shopreme, se centró en el papel del sistema operativo del Smart Cart como capa de conexión entre las expectativas del comprador digital y la realidad física de la tienda, lo que permite una prevención de pérdidas avanzada, un proceso de pago sin fricciones y una interacción contextual sin abrumar al comprador.

"El futuro del comercio minorista físico ya no puede basarse en soluciones aisladas; los minoristas necesitan ecosistemas conectados que hagan que la innovación sea escalable y les brinden la flexibilidad para responder a entornos en constante cambio", indicó Florian. Destacó que la colaboración de shopreme con Hanshow y Lucky Cart "aporta precisión digital a la tienda física y ayuda a los minoristas a superar las barreras entre departamentos, creando experiencias escalables y medibles directamente en el punto de venta".

Romain Charles, consejero delegado de Lucky Cart, abordó la "paradoja de la prueba" desde la perspectiva de la marca, explicando cómo los carritos inteligentes permiten ahora una precisión mediática propia del comercio electrónico dentro de las tiendas físicas, con resultados medibles y tecnología lista para su implementación, ya disponible.

"El futuro del comercio minorista es el 'Comercio Inteligente', donde la precisión digital permite una experiencia personalizada en la tienda", añadió Romain. "Una estrategia centrada en el comprador significa que la tecnología sirve, nunca interfiere: es un verdadero copiloto. Al reencantar las tiendas con experiencias inteligentes y significativas, combinamos lo mejor del comercio electrónico y la tienda física, creando valor incremental para marcas y minoristas".

En conjunto, los ponentes reforzaron una conclusión común: la revolución del carrito inteligente va mucho más allá del carrito en sí. El siguiente paso es la colaboración: una reinvención conjunta de la cadena de valor en la tienda a través de la colaboración del ecosistema, algo que el comercio minorista físico no había podido hacer hasta ahora.

De la visión a la acción: Reencantando la tienda inteligente

Ampliando el debate más allá del escenario, Hanshow presentó su Gemelo Digital de Tienda en su expositor, demostrando cómo la inteligencia en tiempo real conecta a compradores, productos, operaciones y medios de venta en un ecosistema integrado.

"El carrito inteligente con la plataforma de medios de venta integrada y de activación inmediata es el puente definitivo entre el mundo online y offline, ofreciendo el mismo nivel de segmentación y experiencia de compra", comentó Philippe Brochard, presidente del Consejo Asesor de Hanshow. "Con el Gemelo Digital de Tienda, pasamos de puntos de contacto aislados a una representación viva y en tiempo real del ecosistema de la tienda. Así es como realmente reencantamos la experiencia de compra física y restauramos su relevancia y resiliencia en una era de comercio digital prioritario y centrado en el agente".

Partiendo de esta visión, Hanshow seguirá fortaleciendo el potencial del ecosistema, permitiendo a los minoristas transformar las tiendas físicas en entornos adaptables, orientados al rendimiento y centrados en la experiencia.

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