Hanshow Energy destaca sus soluciones energéticas integradas en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, proveedor líder de soluciones digitales para el comercio minorista, participó en Intersolar Europe 2026 a través de su división Hanshow Energy, donde destacó soluciones energéticas integradas diseñadas para ayudar a los clientes comerciales e industriales a mejorar la eficiencia energética, la flexibilidad y la resiliencia operativa.

Celebrada del 23 al 25 de junio en Múnich, la exposición ofreció una plataforma para que Hanshow Energy presentara sus capacidades en energía solar fotovoltaica, almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos, gestión inteligente de la energía y servicio localizado bajo el lema "Transformando los datos energéticos en rendimiento empresarial".

A medida que las empresas siguen enfrentándose al aumento de los costes energéticos, a una mayor necesidad de electrificación y a una mayor incertidumbre en el suministro y los precios de la energía, la gestión energética se está convirtiendo en un aspecto cada vez más importante del rendimiento operativo. Para las empresas comerciales e industriales, el reto ya no se limita a generar energía renovable, sino que también implica cómo producir, almacenar, gestionar y optimizar la energía en entornos operativos reales.

Hanshow Energy aborda este desafío mediante un enfoque de solución integrada, basado particularmente en la combinación de sistemas fotovoltaicos y baterías, y en la gestión de la flexibilidad, que ayuda a las empresas a reducir costes, mejorar la eficiencia energética y construir operaciones energéticas más resilientes.

Una solución energética integrada para clientes comerciales e industriales

En Intersolar Europe 2026, Hanshow Energy destacó cómo sus soluciones energéticas integradas pueden ayudar a los clientes comerciales e industriales a gestionar la energía de forma más eficiente en entornos operativos complejos.

Al combinar la generación de energía renovable, el almacenamiento de energía, la carga de vehículos eléctricos, la gestión energética y la optimización basada en datos, Hanshow Energy ayuda a sus clientes a conectar la producción, el almacenamiento, el consumo y las operaciones energéticas en un sistema más coordinado y flexible.

La energía solar fotovoltaica proporciona a las empresas acceso a la generación de energía renovable a menor coste. El almacenamiento de energía ayuda a mejorar el aprovechamiento de la energía generada y de menor coste, lo que permite a las empresas equilibrar mejor la oferta y la demanda, aumentar la flexibilidad y optimizar el consumo energético. La gestión inteligente de la energía conecta la generación, el almacenamiento, la infraestructura de carga, el funcionamiento de los equipos y los datos energéticos, lo que ayuda a los clientes a tomar decisiones más informadas en todas sus instalaciones y operaciones.

En conjunto, estas capacidades ayudan a los clientes a transformar la energía, que supone una presión en materia de costes, en un recurso operativo controlable.

Dos soluciones fundamentales dan soporte a este ecosistema integrado:

NexGrid, una plataforma avanzada de gestión energética que permite la monitorización, el control y la optimización centralizados de sistemas fotovoltaicos, almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y activos de energía distribuida.

NexOptim, una solución inteligente para la gestión de equipos de tiendas que admite la monitorización en tiempo real, el control remoto, la automatización operativa, el mantenimiento predictivo y la optimización energética mediante IoT y análisis de datos.

"Ofrecer servicios energéticos digitales en la era de la IA y las nuevas energías es una misión clave para Hanshow", afirmó Hang Shi, director general de Soluciones Energéticas Digitales de Hanshow. "NexOptim integra tecnología de IA para respaldar la gestión de la demanda y optimizar el consumo energético en cargas comerciales e industriales, mientras que NexGrid conecta la generación de energía, la interacción con la red, el almacenamiento de energía y los recursos energéticos distribuidos. Este enfoque se alinea estrechamente con las estrategias emergentes de flexibilidad energética en Europa, ayudando a los propietarios de instalaciones comerciales e industriales, así como a los inversores en energía, a maximizar el valor de sus activos energéticos".

Servicio localizado y soporte flexible

Además de la integración de tecnología y soluciones, Hanshow Energy hizo hincapié en sus capacidades de servicio localizadas durante Intersolar Europe 2026.

La empresa colabora estrechamente con clientes y socios locales para comprender los requisitos de los proyectos, responder con rapidez a las necesidades operativas y brindar un soporte flexible durante todo el desarrollo e implementación de los proyectos.

Este enfoque orientado al servicio refleja el ADN empresarial de Hanshow: respuesta rápida, ejecución sólida, soporte flexible y la capacidad de ayudar a los clientes a resolver desafíos operativos prácticos en entornos de mercado complejos.

A medida que la energía se convierte en un desafío empresarial cada vez mayor para las organizaciones comerciales e industriales, Hanshow Energy seguirá fortaleciendo sus capacidades de soluciones integradas y apoyando a sus clientes en la creación de operaciones energéticas más eficientes, flexibles y resilientes.

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