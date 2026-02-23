Hanshow presenta el futuro del comercio minorista en EuroShop 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Hanshow presenta el futuro del comercio minorista con sus soluciones de gemelo digital para tiendas en EuroShop 2026

DÜSSELDORF, Alemania, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, líder mundial en etiquetas electrónicas para estanterías (ESL) y soluciones digitales para minoristas, anunció hoy su participación en EuroShop 2026, donde exhibirá sus últimas soluciones Store Digital Twin, diseñadas para ayudar a los minoristas y las marcas a transformar las operaciones en la tienda desde una gestión reactiva a una ejecución predictiva basada en datos.

A medida que los entornos minoristas se vuelven cada vez más complejos, los procesos manuales y el análisis retrospectivo ya no son suficientes. En este contexto, los datos en tiempo real, la IA y la infraestructura conectada se han convertido en la base para operaciones eficientes, una ejecución precisa y una rentabilidad sostenible en las tiendas físicas. En EuroShop 2026, Hanshow presentará sus soluciones Store Digital Twin, basadas en NexShelf como base de estantería inteligente y Smart Cart, parte de sus soluciones NexConnect, como un elemento clave para la experiencia de compra y la interacción. Al incorporar las ventajas comprobadas de la compra en línea, como la personalización, las recomendaciones en tiempo real y la interacción basada en datos, en la tienda física, Smart Cart ayuda a los minoristas a ofrecer una experiencia de compra más fluida, intuitiva y atractiva fuera de línea.

Dentro de la solución NexShelf, Nebular Ultra, la última generación de ESL de Hanshow, sirve como piedra angular del Store Digital Twin al anclar los estantes y los productos a la inteligencia de ubicación en tiempo real a escala.

NexShelf: convirtiendo el estante en la base del gemelo digital de la tienda

A pesar de décadas de evolución en el comercio minorista, el estante sigue siendo el momento clave para las decisiones de compra y una de las áreas menos digitalizadas de la tienda. NexShelf aborda este punto ciego histórico transformando cada estante en un activo digital medible y conectado.

Interconectado con Nebular Ultra ESL y cámaras con inteligencia artificial, NexShelf permite inteligencia de ubicación de productos a nivel de centímetros, detección en tiempo real de faltantes, monitoreo del cumplimiento del planograma y actualización instantánea de la información del producto.

Al hacer que las condiciones de los estantes sean visibles, medibles y procesables, NexShelf proporciona los datos reales necesarios para reflejar con precisión las condiciones físicas de la tienda dentro de un entorno de Store Digital Twin, convirtiendo el estante en una verdadera cabina operativa de la tienda.

Una infraestructura diseñada para una implementación a gran escala

NexShelf se basa en el protocolo de comunicación HiLPC de Hanshow, una infraestructura de bajo consumo y alta fiabilidad diseñada específicamente para entornos minoristas a gran escala. Diseñado para soportar despliegues de estanterías densos y la transmisión continua de datos en tiempo real, HiLPC garantiza un rendimiento estable en toda la red de tiendas, a la vez que minimiza el consumo de energía y la complejidad de la infraestructura. Gracias a sus capacidades de integración abierta, NexShelf se conecta a la perfección con los sistemas de tienda existentes, las plataformas en la nube y las futuras tecnologías en tienda, ofreciendo uno de los costes totales de propiedad más bajos para la digitalización de estanterías a gran escala.

"Al hacer visible, medible y procesable el estado de los estantes, NexShelf sienta las bases del Gemelo Digital de la Tienda. Permite a los minoristas y las marcas pasar de las suposiciones a los hechos, y de las operaciones reactivas a la toma de decisiones proactiva y basada en datos a gran escala", afirmó Philippe Brochard, presidente del Comité Asesor de Hanshow.

Nebular Ultra: la columna vertebral de la inteligencia espacial de NexShelf

Como componente central de la solución NexShelf, Nebular Ultra representa una innovación en la tecnología de etiquetas electrónicas para estantes, que se extiende mucho más allá de la visualización de precios.

Al actuar como un punto de referencia geográfica dentro de la tienda, Nebular Ultra permite a NexShelf generar un mapa digital granular en tiempo real de estantes, productos y condiciones de ejecución, brindando la verdad fundamental necesaria para una representación precisa de gemelos digitales y conocimientos a nivel de estante.

Con una optimización energética inteligente, Nebular Ultra ofrece una vida útil de la etiqueta de hasta 10 años, lo que reduce los costes operativos y garantiza una ejecución continua y confiable a escala.

Carrito inteligente: conectando a los compradores con el gemelo digital de la tienda

El Smart Cart de Hanshow conecta al comprador con el Gemelo Digital de la Tienda, transformando cada carrito en un punto de contacto conectado y con reconocimiento de ubicación dentro de la tienda física. Al capturar la posición en tiempo real en la tienda, Smart Cart completa la dimensión "personas" del Gemelo Digital, a la vez que se conecta fluidamente con los datos de estantería y producto de NexShelf.

A medida que los compradores se desplazan por la tienda, Smart Cart permite la interacción en tiempo real con precios, promociones e información de productos, facilitando la búsqueda guiada de artículos, el seguimiento del carrito y el autopago. Esto reduce la fricción y el tiempo de compra, a la vez que ofrece una experiencia más intuitiva en la tienda.

Para minoristas y marcas, Smart Cart genera valor comercial y operativo. Al vincular la ubicación del comprador con datos de estantería en tiempo real y ESL, permite promociones basadas en la ubicación y la activación de medios de comunicación en tienda en el momento de la decisión, lo que aumenta el valor de la cesta y genera nuevas oportunidades de monetización de la Red de Medios de Comunicación. Al reducir la dependencia de las cajas tradicionales, también se mejora la eficiencia de la tienda y la distribución del personal.

Los datos continuos de ubicación y comportamiento de Smart Cart enriquecen aún más el Gemelo Digital de la Tienda con información sobre patrones de tráfico, tiempo de permanencia y la interacción del comprador, lo que permite optimizar la distribución, el surtido y la ejecución de la tienda basándose en datos. El posicionamiento integrado, la monitorización asistida por IA y los mecanismos de cierre electrónico también refuerzan la protección de activos y la prevención de pérdidas sin comprometer la experiencia de compra.

Al conectar el comportamiento del comprador en tiempo real con la ejecución en el estante, la disponibilidad del producto y el contexto espacial, Smart Cart cierra el círculo entre las personas, los productos y el espacio dentro del gemelo digital de la tienda, lo que permite operaciones de tienda basadas en datos e impulsadas por IA.

"Smart Cart está redefiniendo la experiencia de compra en tienda física al crear un canal de medios único y personalizado en el punto de venta", afirmó William Shao, director de Soluciones Smart Cart en Hanshow. "Lleva lo mejor de las compras online a las tiendas físicas, abriendo nuevas posibilidades de interacción, eficiencia y monetización de los medios de comunicación".

Al combinar NexShelf como base de estantería inteligente con Smart Cart para conectar la experiencia en la tienda con la participación del comprador en tiempo real, Hanshow permite a los minoristas ir más allá de la visibilidad hacia operaciones de tienda predictivas impulsadas por IA, convirtiendo las tiendas físicas en entornos de aprendizaje continuo y reflejados digitalmente.

