Hanshow, shopreme y Lucky Cart presentan una nueva solución de carrito inteligente (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hanshow, shopreme y Lucky cart presentan una nueva solución de Smart Cart para mejorar la experiencia de compra e impulsar el crecimiento del retail

PARIS, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, líder mundial en soluciones digitales para tiendas, ha anunciado hoy el lanzamiento de una solución de Smart Cart desarrollada conjuntamente con shopreme y Lucky cart. Al integrar asistencia de compra impulsada por IA, navegación precisa en tienda, autopago, prevención de pérdidas multicapa y capacidades integradas de retail media, la solución se ha diseñado para ofrecer mayor comodidad, personalización y participación medible a la tienda física.

La solución transforma el carrito de la compra, que pasa de ser un simple medio de transporte a convertirse en un punto de contacto inteligente dentro de la tienda, acompañando a los compradores desde el descubrimiento de productos hasta el autopago. También conecta el recorrido de compra con la infraestructura digital de la tienda, lo que permite una interacción más coordinada entre compradores, retailers y marcas.

"El retail físico está entrando en una nueva era en la que la interacción con el comprador, las operaciones en tienda y el retail media están cada vez más conectados", afirmó Philippe Brochard, presidente del Consejo Asesor de Hanshow. "Smart Cart está emergiendo como un punto de contacto inteligente que reúne estas capacidades en una única experiencia dentro de la tienda. Con capacidades integradas de retail media, los retailers pueden ofrecer recorridos más relevantes y personalizados, al tiempo que preservan las fortalezas que hacen únicas a las tiendas físicas".

Ampliando el valor del recorrido en tienda

Más allá de mejorar la comodidad en el pago, Smart Cart crea valor en todo el ecosistema del retail al integrar la interacción con el comprador, la activación comercial y la inteligencia de tienda en un punto de contacto unificado.

Para los compradores, Smart Cart ofrece una forma más intuitiva de desplazarse por la tienda. La búsqueda de productos, las listas de la compra sincronizadas, las recomendaciones personalizadas, las promociones basadas en la proximidad y la navegación precisa en interiores ayudan a los clientes a encontrar los productos y elegirlos con mayor confianza y facilidad. El autoescaneo, las opciones de pago flexibles y los recibos digitales agilizan aún más la experiencia, reduciendo la fricción desde el descubrimiento hasta el pago.

Para los retailers, la solución combina capacidades de atención al cliente, seguridad, transacción y operación en un único punto de contacto. Las capacidades específicas y multicapa de prevención de pérdidas combinan software avanzado y visión por cámara con IA para respaldar un autopago seguro, manteniendo al mismo tiempo una experiencia de cliente fluida, en lugar de depender de controles aleatorios. La información sobre el recorrido del comprador y la cesta puede ayudar a los retailers a mejorar las operaciones en tienda y comprender mejor el recorrido del cliente. Al integrar funciones clave de compra y pago a lo largo del recorrido en tienda, la solución puede ayudar a reducir la fricción, mejorar la eficiencia operativa y aliviar la presión sobre las zonas de caja tradicionales. Los retailers también conservan el control sobre la experiencia de compra, las reglas de activación y la estrategia comercial.

Para adaptarse a distintos formatos de tienda y estrategias de digitalización, la solución está disponible en dos configuraciones: un Smart Cart totalmente integrado con prevención de pérdidas basada en una báscula y una configuración retrofit con visión por cámara con IA, que incorpora capacidades inteligentes a flotas de carritos compatibles. Ambas funcionan con el mismo software e integración de shopreme y requieren una inversión equivalente, lo que ofrece a los retailers la flexibilidad de elegir la configuración que mejor se ajuste a sus necesidades e incluso probar ambas en paralelo sin crear pilas tecnológicas independientes.

Para las marcas, Smart Cart introduce nuevas oportunidades para llevar al entorno físico de la tienda una precisión de promoción y medición comparable a la del entorno online. Las capacidades integradas de retail media permiten una interacción contextual más cercana al punto de compra, al tiempo que conectan la exposición, la consideración, la interacción y los resultados de cesta mediante medición de circuito cerrado. El resultado es un entorno de retail media más responsable y accionable, que ayuda a cerrar la brecha entre la inteligencia del comercio electrónico y la activación en tienda.

"El retail media sigue acercándose al punto de decisión de compra, al 'primer momento de la verdad', donde la atención del comprador y la conversión son mayores. Con Smart Cart, llevamos al pasillo lo que sabemos hacer online desde hace años: segmentación precisa, personalización no intrusiva y prueba del impacto de cada euro que invierten las marcas", afirmó Romain Charles, CEO de Lucky cart.

"Los retailers necesitan soluciones de autopago que eliminen la fricción en caja, optimicen la prevención de pérdidas y guíen a los compradores durante todo el recorrido, sin dispersar capacidades entre sistemas independientes y silos de datos. Junto con Hanshow y Lucky cart, conectamos el pago, la orientación, la prevención de pérdidas y el retail media, reforzando el caso de negocio sin convertir el recorrido de compra en una pausa publicitaria", afirmó Florian Burgstaller, CEO de shopreme.

Impulsado por un ecosistema de retail conectado

La solución combina tres áreas complementarias de experiencia líder en la industria que tradicionalmente han operado a través de sistemas de tienda independientes.

Hanshow proporciona la base tecnológica de Smart Cart y la infraestructura inteligente de tienda que permite el despliegue a gran escala en diversos entornos retail. Basada en la experiencia de Hanshow en soluciones digitales para tiendas, conectividad ESL y operaciones retail habilitadas por IoT, la plataforma conecta los Smart Carts con el ecosistema más amplio de la tienda, al tiempo que respalda servicios impulsados por IA, posicionamiento preciso en interioes e interacción basada en proximidad. Su arquitectura de IA flexible y agnóstica respecto al modelo permite además a los retailers adaptarse a distintos entornos tecnológicos, requisitos de cumplimiento y futuras oportunidades de innovación.

shopreme aporta su ecosistema unificado de autopago y su experiencia. Su ecosistema incluye autoescaneo, pago en el carrito, prevención de pérdidas multicapa, una aplicación para empleados y analítica detallada. Con una única integración con los sistemas POS, de fidelización, ERP y otros sistemas existentes, los retailers pueden acelerar el despliegue manteniendo la eficiencia operativa y la seguridad a escala.

Lucky cart aporta experiencia en retail media, activación del comprador y medición del rendimiento, impulsadas por la IA y la ciencia de datos. En Smart Cart, esto significa convertir cada interacción del comprador durante su recorrido en tienda en ofertas personalizadas en tiempo real, mostradas directamente en la pantalla del carrito. De este modo, las capacidades de Lucky cart permiten ofrecer contenido contextual, promociones personalizadas uno a uno y medición de circuito cerrado, integrando la interacción con la marca en la experiencia de compra.

Juntos, los tres socios conectan la infraestructura inteligente de tienda, la orquestación del recorrido y la activación de retail media en una única solución de Smart Cart. El valor no reside únicamente en las capacidades individuales, sino en la plataforma integrada que crean, permitiendo a los retailers conectar la interacción con el comprador, la inteligencia de tienda y la activación de marca de nuevas maneras.

De Smart Cart al Store Digital Twin

Como parte de la plataforma Store Digital Twin de Hanshow, la solución amplía el papel del Smart Cart: que pasa de ser un dispositivo de compra a convertirse en una capa de interacción inteligente que conecta a compradores, productos y espacios. Al generar información en tiempo real a lo largo del recorrido de compra, la plataforma ayuda a crear una experiencia de tienda más conectada y receptiva. También refuerza la base digital que permite a los retailers integrar retail media, fidelización, inteligencia operativa e interacción con el comprador dentro de un ecosistema unificado.

Mediante la innovación continua y la colaboración en todo el ecosistema, los tres socios aspiran a ayudar a los retailers a cerrar la brecha entre las expectativas digitales de los compradores y las experiencias del retail físico, llevando la inteligencia del comercio digital al retail físico y revitalizando la experiencia de compra.

La solución se presentará en vivo en el stand de Hanshow (Hall 6, Stand E-020) durante NRF 2026: Retail's Big Show Europe, que se celebrará del 15 al 17 de septiembre de 2026 en Paris Expo Porte de Versailles, donde los visitantes podrán descubrir cómo la colaboración dentro del ecosistema está dando forma a la próxima generación de experiencias de retail conectado.

Más información: https://shopreme.com/lp-smart-cart-retail-media-ecosystem-shopreme-hanshow-luckycart

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hanshow-shopreme-y-lucky-cart-presentan-una-nueva-solucion-de-carrito-inteligente-302909318.html