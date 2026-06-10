Hard Rock International comienza el verano del fútbol con la Campaña "Todos los equipos. Un lugar"

(Información remitida por la empresa firmante)

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HOLLYWOOD, Fla., 10 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hard Rock International presentó hoy su campaña "Todos los equipos. Un lugar" para celebrar el torneo de fútbol mundial más grande de este verano, impulsada por una asociación con el atleta que batió récords y embajador de la marca Hard Rock, Leo Messi. La campaña, que abarca propiedades de Hard Rock en todo el mundo, reúne a los aficionados a través de: un sorteo global que incluye un gran premio especial para conocer y saludar a Messi y más de 300 premios adicionales que incluyen estancias en hoteles Hard Rock y puntos del programa de lealtad Unity*; experiencias exclusivas de Messi Legendary Suite en Hard Rock Hotel New York y Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood; una nueva hamburguesa legendaria de Messi elaborada en colaboración con la propia leyenda; nuevos elementos de menú compartibles de inspiración global agregados por tiempo limitado; indumentaria de los países de la Copa del Mundo; y nuevas incorporaciones a la colección de Messi, todo parte de una línea legendaria.

"Este verano une a los aficionados de todo el mundo en su amor por el juego y el orgullo por su país", dijo Leo Messi. "Siempre he creído que el fútbol es para todos, y todo lo que mis amigos de Hard Rock han creado (suites de hotel, menús de cafetería, camisetas inspiradas en países) ayuda a los aficionados a representar a su equipo y ver los partidos juntos".

"Esta es la máxima celebración del deporte y la comunidad global, y Hard Rock proporciona una atmósfera enérgica e inclusiva para los aficionados de todo el mundo", dijo Jim Allen, presidente de Hard Rock International y consejero delegado de Seminole Gaming. "Ya sea que te alojes en una Messi Legendary Suite en Hard Rock Hotel New York o Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, disfrutes de una Messi Legendary Burger en uno de nuestros cafés y hoteles selectos en todo el mundo, o compitas por la oportunidad de conocer al mismísimo Leo con nuestro sorteo, Hard Rock es el hogar de cada aficionado, cada equipo y cada momento de este verano histórico".

Para darle vida a la campaña, Messi protagoniza un nuevo anuncio publicitario filmado en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood que captura la pasión y el espíritu global de la celebración "Todos los equipos. Un lugar" de Hard Rock.

Para obtener más información sobre la programación de "Todos los equipos. Un lugar" de Hard Rock, visite hardrock.com/allteamsoneplace.

*Consulte las reglas oficiales de participación del sorteo. El sorteo se realizará del 15 de junio al 31 de julio de 2026. El gran premio incluye un Meet & Greet con Leo Messi, pasaje aéreo de ida y vuelta para dos y una estancia de dos noches en el Guitar Hotel en Hollywood, Florida.

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