Hardinge presenta la máquina VOUMARD® 1000 como nuevo estándar en fabricación de rectificadoras cilíndricas internas (1)

Publicado 20/01/2020 15:00:40 CET

Nuevos e innovadores carriles-guía hidrostáticos estándar en todos los ejes proporcionan un rendimiento óptimo en todas las aplicaciones de rectificación cilíndrica interna

BERWYN, Pensilvania, 20 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Hardinge Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2695452-1&h=238053848&u=....], proveedor internacional líder de soluciones y accesorios de fabricación de herramientas avanzadas para el corte de metales anunció hoy la presentación de la rectificadora cilíndrica interna CNC universal VOUMARD® 1000 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2695452-1&h=3893540470&u...].La nueva VOUMARD 1000 es una rectificadora económica y de alto rendimiento que se adapta a la más amplia variedad de requisitos de rectificación interna universal obteniendo acabados de superficie precisos con niveles muy exigentes de tolerancia. Diseñada siguiendo las pautas de calidad y el enfoque en la innovación de Hardinge, la novedosa VOUMARD 1000 representa una nuevo estándar en rectificadoras cilíndricas internas, al ofrecer a los clientes la combinación perfecta de precisión y rendimiento en una máquina asequible diseñada para optimizar los costes de producción en la fabricación de piezas de alta precisión para sectores que van desde el aeroespacial a la medicina.

https://mma.prnewswire.com/media/1078361/Hardinge_Introduces... [https://mma.prnewswire.com/media/1078361/Hardinge_Introduces...]

Durante más de 80 años, la marca Voumard ha sido líder en innovación en la fabricación de rectificadoras cilíndricas internas y externas, y tiene más de 10 000 rectificadoras internas instaladas en todo el mundo. Su línea está diseñada específicamente para producir piezas de trabajo con diámetro y/o longitudes de mayor dimensión. Algunas aplicaciones típicas son la rectificación de piezas de componentes hidráulicos, husillos, cojinetes o engranajes, entre otros.

«Estamos presentando un nuevo sistema que incorpora los comentarios y opiniones de nuestros clientes, desde la base rígida hasta las guías hidrostáticas, además de transmisión directa en todos los ejes, e incluso la nueva interfaz de usuario en nuestros controles», afirmaba Helmut Gaisberger, director mundial de Gestión de Productos de Hardinge Grinding. «El sistema VOUMARD 1000 supera con creces los requisitos de rectificación actuales más exigentes. A diferencia de los diseños tradicionales de máquinas rectificadoras, VOUMARD 1000 ofrece hasta cinco ejes CNC funcionales que logran una precisión de colocación excepcional a escala de nanómetros, así como la mejor herramienta de control de herramientas y piezas de trabajo de su clase. El nuevo concepto sustituye el movimiento adicional por los dispositivos de guarnición y medición».

VOUMARD 1000, que se presenta por primera vez en AUTOBAU AG, ofrece prácticamente infinitas posibilidades de configuración para la más amplia gama de operaciones de rectificación. La máquina reemplaza a las populares series VOUMARD 110, VOUMARD 130 y algunas piezas de VOUMARD 150. Está preparada para producir piezas con una longitud de 300 mm y un diámetro de oscilación de 300 mm sobre la mesa. Los clientes obtienen ahora las siguientes prestaciones y ventajas:

-- Los innovadores carriles-guía hidrostáticos HYDROLIN® ofrecen el máximo rendimiento - VOUMARD 1000 incorpora la nueva generación de guías hidrostáticas en todos los ejes que ofrecen una precisión y productividad superiores. Proporciona una excelente amortiguación, sin deslizamiento ni adherencia, y una elevada rigidez (carril-guía envolvente), que produce una superficie de excelente calidad y un mayor fiabilidad sin pérdida de fricción o desgaste. -- Exactitud ultraprecisa con oscilación rápida hasta en los diámetros más pequeños que acelera la productividad - El diseño exclusivo de VOUMARD 1000 no tiene uniones de acoplamiento por lo que opera sin contragolpe, ofreciendo una precisión de posicionamiento superior con menos correcciones y una termodinámica optimizada en su sistema de motor lineal de transmisión directa para controlar mejor el enfriamiento. -- Configuración exclusiva de revolver y husillo hidrostático compacta idónea para una mayor accesibilidad y un abanico de piezas de mayor tamaño. El nuevo sistema ofrece un eje B hidrostático, con reproducibilidad de posicionamiento de referencia. -- Ventajas de alta precisión también en rectificadoras no cilíndricas y mejora de la accesibilidad con guarnecimiento en «torno de mesa» compacto a prueba de colisiones - El torno de mesa del eje hidrostático B2 puede equiparse opcionalmente con un cabezal de trabajo y un eje de rotación de alta precisión (eje C) con sistema de medición directa y un motor de par. Produce una forma cilíndrica de máxima precisión con un ajuste fino de la cilindricidad del diámetro interno durante la rectificación cilíndrica. Las opciones disponibles completan con una gran selección de dispositivos de fijación y lunetas estables. -- Nuevo diseño compacto y ergonómico de la máquina que facilita la visión general del proceso de rectificación y mejora la accesibilidad para un control óptimo de herramientas y piezas de trabajo. -- Control Fanuc 31i que mejora el acceso del operario, programación y reequipamiento rápidos incluso para los operarios más inexpertos. La más reciente solución de software BLUE creada específicamente para las marcas de productos de maquinaria rectificadora de Hardinge estará disponible en la nueva VOUMARD 1000 con una guía de objetos para facilitar el uso y acortar los tiempos de configuración. La solución BLACK CAM para la funcionalidad de fabricación asistida por computadora (CAM) se ofrece como opción.

Para obtener más información sobre la nueva VOUMARD 1000, visite: https://www.hardinge.com/product/voumard-1000 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2695452-1&h=691222794&u=...]

Acerca de Hardinge Inc.Hardinge, Inc. es la empresa mundial de confianza proveedora de soluciones de herramientas mecánicas de alta precisión controlada por computadora idóneas para piezas metálicas fundamentales y de difícil producción y accesorios portapiezas avanzados. Con una trayectoria de más de 125 años, Hardinge ofrece la mayor variedad de máquinas de torneado para corte de metales, rectificadoras, centros de mecanizado, coronillas, mandriles, accesorios de indexación, piezas de reparación, dispositivos portapiezas estándar y especializados y otros accesorios de herramientas mecánicas. Las soluciones de Hardinge pueden encontrarse en una gran variedad de sectores como el aeroespacial, agrícola, automotriz, construcción, productos de consumo, defensa, energía, medicina, tecnológico y transporte. La empresa, que tiene su sede en Berwyn, Pensilvania, diseña, fabrica y distribuye herramientas mecánicas en más de 65 países de Norteamérica, Europa y Asia. Para obtener más información sobre Hardinge, visítenos en www.hardinge.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2695452-1&h=4245681044&u...].

