HEROAD inaugura una nueva era de videojuegos: equipamiento de nivel profesional a un precio inmejorable

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- QCY se enorgullece en anunciar el lanzamiento oficial de HEROAD, una nueva marca disruptiva de eSports dedicada a redefinir el panorama competitivo. Basada en la filosofía central de "Para jugadores. Para ganadores", HEROAD llega para cerrar la brecha existente entre el hardware de alto rendimiento y los precios accesibles, asegurando que cada jugador tenga las herramientas necesarias para forjar su propio camino hacia la victoria.

La historia de HEROAD: Perfecciona al héroe, define el camino.

HEROAD nació de una visión compartida entre jugadores de nueva generación e ingenieros veteranos cansados de las limitaciones inherentes al mercado actual. Durante demasiado tiempo, los jugadores se vieron obligados a elegir entre equipos de gama alta con precios exorbitantes o alternativas económicas que no rendían al nivel esperado.

"Creamos esta marca para acabar con esas limitaciones", explicaron desde el equipo fundador de HEROAD. "Nuestro viaje comenzó con una simple frustración ante la escasez de equipamiento para videojuegos. HEROAD es nuestra nueva frontera: una misión para perfeccionar al héroe que reside en cada jugador y definir el camino hacia la grandeza".

La Marca de Edge: Un Emblema de Honor.

En el corazón de la marca se encuentra la "Marca de Edge". Más que un simple logotipo, la Marca de Edge simboliza la concentración absoluta que se requiere en los eSports de alto nivel. Su diseño representa la precisión necesaria para atacar primero y con certero, encarnando el coraje para superar los propios límites.

El equipo de HEROAD cree que la esencia de los eSports reside en la búsqueda inquebrantable de la excelencia. Cada filo de nuestra marca evoca un ansia de victoria. Es la hoja que todo jugador lleva consigo en su camino hacia la cima: un emblema de honor para quienes se niegan a conformarse con menos que la excelencia.

Herramientas de nivel profesional para todos los jugadores.

El posicionamiento de marca de HEROAD es claro: crear herramientas de juego de nivel profesional para que cada jugador alcance la excelencia en su camino hacia el éxito. La misión de la marca es democratizar el juego profesional poniendo herramientas de alto rendimiento al alcance de todos los jugadores del planeta.

La línea inicial de productos estrella se centra en auriculares para juegos que ofrecen un audio envolvente de alta fidelidad y una comunicación nítida, esenciales para la superioridad táctica. Esto es solo el comienzo de una misión más amplia. Los equipos de ingeniería ya están desarrollando un ecosistema completo de periféricos, que incluye teclados, ratones, altavoces y más. Los futuros lanzamientos también incluirán alfombrillas para ratón, equipos de streaming y tecnología portátil diseñada con profundo respeto por la comunidad gamer.

Visión y Valores: Empoderando Héroes.

La marca aspira a ser más que un proveedor de hardware; su objetivo es ser el compañero ideal en la épica aventura de cada jugador. Fieles al valor de "Empoderar Héroes", cada producto se diseña con profundo respeto por el esfuerzo, la práctica y la victoria final.

Cada pieza de hardware ofrece una excelente relación calidad-precio, garantizando que la experiencia profesional ya no esté limitada por un precio elevado. Esta democratización de la tecnología permite que el talento brille independientemente del presupuesto del jugador.

Mantente preparado. Mantente al tanto.

La frontera está abierta. Con el lanzamiento de nuestra amplia gama de productos, el mundo de los videojuegos está invitado a presenciar la evolución del rendimiento. La excelencia ya no es un lujo; es un estándar.

Para más información, actualizaciones de productos y próximos eventos de lanzamiento, visita www.qcy.com o sigue nuestros canales oficiales en Instagram o Facebook.

Para jugadores. Para ganadores. Esta es la nueva era de los videojuegos.

Acerca de HEROAD

HEROAD, filial de QCY, es una marca disruptiva de eSports dedicada a proporcionar equipamiento de nivel profesional a un precio accesible. Bajo el lema "Para jugadores. Para ganadores", la marca combina la excelencia en ingeniería con un profundo conocimiento de la cultura gamer para potenciar a jugadores de todo el mundo. Desde sus auriculares insignia de alta fidelidad hasta periféricos de precisión, cada producto lleva el "Sello Edge", símbolo de la concentración absoluta necesaria para atacar primero y con precisión. HEROAD existe para perfeccionar al héroe y definir el camino, siendo el compañero ideal en el viaje de cada jugador hacia la cima.

Contacto para medios:E-mail: PR@qcyearphone.comPágina web oficial de QCY: https://www.qcy.com/

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