HiBy lanza el reproductor Hi-Fi portátil RS2 II con la arquitectura insignia DARWIN III

(Información remitida por la empresa firmante)

LEWES, Del., 19 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- HiBy ha llevado a cabo el lanzamiento oficial del RS2 II, un reproductor Hi-Fi portátil y compacto que incorpora la arquitectura de audioDARWIN III de tercera generación de la compañía, la misma que se utiliza en el modelo insignia RS8 II. Diseñado para audiófilos que buscan un sonido de alta gama en un formato más pequeño y portátil, el RS2 II combina la tecnología R2R patentada de HiBy, una etapa analógica totalmente equilibrada, HiByOS y conectividad flexible.

El núcleo del RS2 II es la arquitectura DARWIN III, impulsada por un motor digital FPGA de nuevo desarrollo con más de 35.000 unidades lógicas y 40 unidades DSP de alta velocidad y rendimiento. Esta plataforma de procesamiento proporciona la potencia de cálculo necesaria para los filtros FIR puros ajustables de HiBy, los múltiples filtros DARWIN, el control de armónicos, la conmutación NOS/OS y el procesamiento DSD nativo.

La conversión digital-analógica se lleva a cabo por medio de una red de resistencias R2R de alta precisión. Interruptores electrónicos de alta velocidad controlan la red de resistencias con el objetivo de convertir las señales digitales en los niveles de voltaje analógicos correspondientes, lo que ayuda a reducir el ruido de alta frecuencia introducido por la modulación digital y proporciona una presentación natural, transparente y musical.

La etapa analógica utiliza una cadena de señal OPA1612 de cuatro etapas. Un OPA1612 realiza el filtrado de paso bajo después de la etapa DAC, otro proporciona amplificación de corriente después del control de volumen, mientras que dos dispositivos OPA1612 adicionales forman una etapa de amplificación de voltaje totalmente equilibrada. En la salida de auriculares, cuatro amplificadores OPA1622 de gama alta proporcionan amplificación de corriente independiente de cuatro canales para mejorar la dinámica, el control y la compatibilidad con auriculares multi-driver.

El RS2 II es también más compacto que su predecesor. La edición estándar de aleación de aluminio cuenta con un peso de tan solo 156 g y presenta un acabado verde oscuro con un panel trasero con estampado de pata de gallo. En comparación con el RS2 original, el área de visualización ha aumentado un 45% y la resolución un 122%. La nueva pantalla de 3,55 pulgadas con resolución de 480 800, junto con biseles más estrechos, proporciona una experiencia visual significativamente mejorada. Una plataforma de doble núcleo X1600E mejorada sirve para optimizar todavía más la capacidad de respuesta del sistema.

Gracias al sistema operativo HiByOS de HiBy, el RS2 II admite salida coaxial, salida de línea y función DAC USB. Sus dos ranuras para tarjetas microSD permiten ampliar el almacenamiento hasta 4 TB.

La edición HiBy RS2 II de aleación de aluminio tiene un precio de 439 dólares estadounidenses y está disponible como modelo estándar. La edición limitada de latón tiene un precio de 549 dólares estadounidenses y se espera que esté disponible en octubre, con una producción mundial limitada a solo 500 unidades.

ContactoWilliam Yuengbd@hiby.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hiby-lanza-el-reproductor-hi-fi-portatil-rs2-ii-con-la-arquitectura-insignia-darwin-iii-302912756.html