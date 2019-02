High 5 Games formaliza un importante acuerdo de colaboración con Mr Green Ltd.

Publicado 07/02/2019 12:01:53 CET

High 5 Games sigue ampliando su presencia en Europa y el Reino Unido mediante una nueva alianza con Mr Green, operador de juegos de azar de nivel 1.

NUEVA YORK, 7 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Se lanzarán más de 20 juegos de tragaperras de éxito de la marca H5G, entre los cuales se encuentran los destacados Secrets of the Forest(TM), All That Cash(TM), Double Da Vinci Diamonds(TM), Thunder Buffalo(TM) y Valkyrie Queen(TM). Mr Green tiene previsto poner estos juegos a la disposición de todos los mercados regulados. Operando bajo el servidor High 5 VAULT, este sistema HTML5 altamente optimizado proporcionará una gran variedad de juegos de lo más atractivas para la plataforma operativa de primera clase de Mr Green.

"Lo que diferencia a High 5 Games de otros proveedores de contenido es la calidad y la cantidad. Nuestra gama de productos cuenta con una larga lista de éxitos desarrollados en nuestros 20 años de experiencia en casinos convencionales y estamos encantados de llevarlos al mercado de los juegos de azar con dinero real mediante asociaciones de la máxima categoría", afirma Anthony Singer, fundador y consejero delegado de High 5 Games LLC.

Jacqui Gatt, directora de Casino en Mr Green Ltd., ha indicado que "continuamos fortaleciendo y diversificando nuestra gama de productos con el lanzamiento de contenido de alta rentabilidad de High 5 Games. Creemos que el elemento social y la presencia en casinos convencionales de estos juegos supondrán un éxito en nuestros mercados principales. Además, los juegos son muy entretenidos y atractivos, el complemento ideal de la marca Mr Green".

High 5 Games sigue desarrollando oportunidades y trabajando con órganos rectores de toda Europa y Estados Unidos de forma activa. Asimismo, continúa con su propósito de distribuir contenidos a todos los territorios regulados desde su sede internacional del 1 World Trade Center de Nueva York.

Si desea obtener más información sobre las ofertas B2B de High 5 Games, póngase en contacto con BD@H5G.com[mailto:BD@H5G.com].

Acerca de High 5 Games

Desarrollada para el mercado móvil, social, en línea y tradicional, High 5 Games ha creado cientos de juegos disponibles en seis continentes y más de 150 países. High 5 Games gestiona el High 5 Casino, el destino principal para la biblioteca de contenidos de tragaperras más robusta dentro de la categoría de casinos, con cerca de 17 millones de jugadores en todo el mundo, así como varias aplicaciones de casino social especializadas. El destacado servidor de juegos remotos de la empresa, High 5 VAULT, está integrado en los casinos en línea de todo el planeta y cuenta con una selección de las mejores marcas de la empresa para juegos con dinero real. High 5 Games, destinada a convertirse en líder mundial en producción y distribución de contenidos para casinos, cuenta con oficinas en Nueva York, Nueva Jersey, Kansas City y Londres.

Las marcas registradas y derechos de autor de Hoot Loot(TM), Secrets of the Forest(TM), Double Da Vinci Diamonds(TM) y Thundering Buffalo(TM) son propiedad o están registrados por IGT en EE. UU. o en otros países y se utilizan bajo licencia de IGT.

All That Cash(TM), Valkyrie Queen(TM) y The Green Machine Deluxe(TM) son juegos de tragaperras de vídeo creados por High 5 Games.

