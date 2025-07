Hisense acerca el juego a los aficionados de todo el mundo durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hisense acerca el juego a los aficionados de todo el mundo con experiencias "Aduéñate del momento" durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™

QINGDAO, China, 3 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ofrece momentos inolvidables a los aficionados durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™ con su campaña global "Aduéñate del Momento".

En el Estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, Hisense creó una zona de experiencia tecnológica inmersiva de 100 metros cuadrados que se convirtió en un "segundo hogar" para los aficionados. Abierta durante 28 días y 9 días de partido, la zona exhibe televisores, televisores láser, refrigeradores y aires acondicionados en escenarios inmersivos. La zona de televisores RGB-MiniLED, con modelos U7 de 100", U8 de 100" y UX de 116", atrajo a miles de personas a un juego interactivo de tiros de fútbol.

En todo Estados Unidos, Hisense conecta con sus aficionados a través de la gira "Aduéñate del Momento" que recorre varias ciudades y una tienda temporal en el American Dream Mall. La gira, que visita 19 ciudades mediante activaciones en estacionamientos de tiendas, invita a los visitantes a ver partidos en pantallas gigantes, jugar videojuegos con temática de fútbol, relajarse con electrodomésticos Hisense y crear tarjetas coleccionables con inteligencia artificial. Mientras tanto, la tienda temporal en el American Dream Mall (del 23 de junio al 14 de julio) ofrece acceso directo a las últimas innovaciones de Hisense, como el televisor insignia de 116" y un refrigerador inteligente Cross-door, además de regalos diarios y activaciones destacadas con productos como el VAR Challenge y la Live Game Zone. Para obtener más información sobre la gira Hisense Own the Moment y otras activaciones, y para encontrar otras paradas cerca de usted, visite www.hisense-usa.com/fifa-club-world-cup-2025 .

Aprovechando el creciente impulso de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, Hisense trajo una experiencia histórica a Oriente Medio con una espectacular gira en el icónico Mall of the Emirates de Dubái. El evento contó con la participación especial del ex portero del Real Madrid, Iker Casillas, que atrajo a un público entusiasta y reforzó la sólida relación de la marca con el deporte mundial. En un hito importante, Hisense también presentó el primer televisor RGB-MiniLED de 116 pulgadas del mundo, equipado con el procesador de inteligencia artificial más avanzado de la marca. Este televisor de vanguardia ofrece colores ultravívidos, un brillo excepcional y una calidad de imagen nítida, lo que subraya la posición de Hisense a la vanguardia de la tecnología de entretenimiento para el hogar. Aprovechando su patrocinio del Real Madrid, Hisense presentó una exclusiva línea de productos de edición limitada del Real Madrid: una oferta única para los aficionados y una nueva demostración del compromiso de la marca con la combinación de deporte e innovación. El espacio cobró vida con activaciones interactivas, apariciones de celebridades y momentos de personas influyentes, generando un fuerte revuelo mediático y reforzando el papel de Hisense como innovador global en tecnología del entretenimiento.

"La tecnología se ha convertido en una parte esencial de cómo los aficionados experimentan el fútbol hoy en día", afirmó Iker Casillas. "Tanto si estás en el estadio como en casa, la calidad de la experiencia visual define cómo te conectas con el partido. Es impresionante ver cómo empresas como Hisense están superando los límites de lo posible, facilitando que los aficionados se sientan más cerca de la acción, el ambiente y la emoción de cada partido".

En todo el mundo, Hisense ayuda a los aficionados a vivir el momento. Al combinar tecnología de vanguardia con experiencias inolvidables, Hisense convierte cada jornada en una celebración personal del deporte, la innovación y la conexión.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en la entrega de productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el segundo puesto a nivel mundial en ventas totales de televisores (2022-2024) y el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-1T2025). Como primer patrocinador oficial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™, Hisense se compromete con las colaboraciones deportivas globales para conectar con el público mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2722685... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2722686...

