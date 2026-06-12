Hisense celebra el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la innovadora tecnología RGB MiniLED

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha celebrado la puesta en marcha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como patrocinador oficial del torneo, acercando a los aficionados a la emoción del fútbol a través de la tecnología y experiencias inmersivas.

Como pionera en RGB MiniLED, Hisense continúa impulsando la innovación en pantallas a través de su última tecnología RGB MiniLED, con tecnología Chromagic, que ofrece experiencias de color más naturales y reales para los aficionados al deporte en todo el mundo. Durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense lleva este liderazgo al escenario más importante del fútbol a través de su publicidad en el campo, con los mensajes "El origen del televisor RGB MiniLED" e "Innovando una vida más brillante", mostrando tanto su tecnología de pantallas pionera como su visión de crear tecnología que enriquezca la vida cotidiana.

Para celebrar la inauguración del torneo, Hisense ha puesto en marcha una experiencia para aficionados de una semana de duración en Hudson Yards, Nueva York. Esta experiencia efímera combina instalaciones interactivas de fútbol en colaboración con Adidas, zonas de exhibición inspiradas en estadios, actividades de creación de grafitis digitales y obsequios de productos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los visitantes podrán disfrutar de vívidas interacciones visuales con tecnología RGB MiniLED, explorar las últimas innovaciones de Hisense en pantallas gigantes y participar en experiencias de entretenimiento inmersivas diseñadas para recrear la atmósfera del día del partido en casa.

Mientras el fútbol vuelve a unir a las audiencias de todo el mundo, Hisense continúa demostrando cómo la innovación de vanguardia y la conexión humana pueden ir de la mano. Desde presentar "El origen del televisor RGB MiniLED" en el escenario más importante del fútbol hasta reunir a los aficionados a través de experiencias inmersivas en el hogar, Hisense mantiene su compromiso con su misión de "Innovar para una vida más brillante": crear tecnología que no solo funcione de manera brillante, sino que también enriquezca los momentos más importantes.

Acerca de HisenseHisense, que fue fundada en el año 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de la próxima generación de RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales como una forma de conectar con el público de todo el mundo.

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