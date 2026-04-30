Hisense hace una campaña icónica para celebrar el estreno de El diablo viste de Prada 2 en cines el 1 de mayo

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hisense eleva la moda y la cultura con una campaña icónica para celebrar el estreno de El diablo viste de Prada 2 en cines el 1 de mayo

Las pantallas RGB MiniLED fueron protagonistas en el estreno mundial de la película en Nueva York, donde se transmitió en directo para invitados y fans en Times Square.

Las pantallas Hisense de diseño vanguardista aparecieron en las emblemáticas oficinas de Runway en la película.

QINGDAO, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en pantallas de televisión, redefine la intersección entre innovación y estética a través de una colaboración histórica con El diablo viste de Prada 2 de 20th Century Studios, que se estrena en cines el 1 de mayo. Esta campaña lleva la tecnología pionera de pantallas RGB MiniLED de Hisense al corazón del mundo de la moda y la cultura, marcando un nuevo paso en la expansión del papel de las pantallas avanzadas.

Esta colaboración estratégica cobró vida en el estreno mundial de El diablo viste de Prada 2, donde los televisores RGB de Hisense se integraron en un evento de alfombra roja de alto perfil, caracterizado por la narrativa visual y la atención cultural global. Esta activación en el estreno demuestra cómo la tecnología de pantallas de última generación se está volviendo esencial en espacios donde la expresión visual, la moda y el diseño cinematográfico son primordiales.

El eje central de esta campaña es la última evolución de MiniLED RGB de Hisense, que no solo mejora la precisión del color, la exactitud del brillo y la profundidad del contraste, sino que también permite que las pantallas satisfagan las exigencias de espacios más sofisticados visualmente y con un diseño cuidado.

A medida que las pantallas se integran en experiencias estéticas más amplias, Hisense posiciona sus televisores como algo más que simples dispositivos de entretenimiento, transformándolos en elementos de diseño vanguardistas dentro de la cultura contemporánea. Las pantallas de Hisense aparecen en la nueva película, en las emblemáticas oficinas de Runway, reforzando la presencia de la marca en uno de los espacios más reconocibles de la moda y el cine. Esta incursión en contextos de moda y cultura refleja un cambio más amplio en la percepción y aplicación de la tecnología de visualización.

Paralelamente, Hisense continúa acelerando el lanzamiento de su última línea de productos, incluyendo la nueva serie UR9, diseñada para ofrecer un rendimiento de imagen de alta gama a un público más amplio. Al extender la tecnología RGB MiniLED a los ámbitos de la moda y la cultura, Hisense redefine el papel del televisor, uniendo tecnología, diseño y estilo de vida moderno de maneras nuevas e inesperadas.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2025). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

Acerca de El Diablo viste de Prada 2

Veinte años después de sus icónicas interpretaciones de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en "El Diablo viste de Prada 2" de 20th Century Studios, la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a una generación. La película está dirigida por David Frankel, escrita por Aline Brosh McKenna, producida por Wendy Finerman y cuenta con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna.

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