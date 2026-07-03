(Información remitida por la empresa firmante)

- Hisense lleva la refrigeración más inteligente y sencilla a los hogares europeos, impulsando un fuerte crecimiento del mercado

QINGDAO, China, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, sigue ampliando su catálogo de aires acondicionados, centrándose en el rendimiento, la eficiencia energética y la facilidad de uso diario. Al mismo tiempo que los consumidores europeos buscan cada vez más soluciones de refrigeración más fáciles de instalar, más eficientes y mejor adaptadas a diversos entornos, Hisense ofrece innovaciones prácticas diseñadas para hacer que la comodidad sea más accesible.

Esta evolución de la demanda de los consumidores se observa cada vez más en el rendimiento del mercado. En el primer semestre de 2026, los ingresos por ventas de aire acondicionado Hisense en Europa Occidental crecieron casi un 20% interanual, mientras que el mercado francés registró un crecimiento superior al 100%. Este impulso, que no se limita a reflejar la demanda estacional, pone de manifiesto el creciente reconocimiento por parte de los consumidores de las soluciones de refrigeración que combinan flexibilidad de instalación, rendimiento inteligente y eficiencia energética a largo plazo.

Para muchos hogares europeos, sobre todo para todos aquellos que viven en apartamentos, viviendas de alquiler o edificios antiguos, la complejidad de la instalación sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la adopción del aire acondicionado. Diseñada teniendo en cuenta estas realidades, la serie Hisense Uni ofrece una solución práctica gracias a su estructura modular y la arquitectura Easy Installation Pro, que permite al instalador completar la instalación con un mínimo esfuerzo y reduce la necesidad de mano de obra profesional. El mantenimiento diario es igualmente sencillo gracias a un filtro extraíble montado en la parte superior que se puede limpiar en segundos sin herramientas especiales, reduciendo el tiempo de mantenimiento hasta en un 60% y garantizando un sellado hermético superior. Además de su facilidad de uso, la serie Uni ofrece una clasificación de eficiencia energética A+++ para refrigeración, lo que ayuda a los consumidores a disfrutar de un confort duradero manteniendo el consumo de energía bajo control.

Para los consumidores que buscan disponer de una experiencia de confort en el hogar superior, el aire acondicionado Hisense Air Master combina tecnología climática inteligente con una eficiencia excepcional y un diseño refinado. Equipado con el avanzado sensor infrarrojo térmico Smart Eye Pro, detecta automáticamente a los ocupantes y dirige el flujo de aire de forma inteligente para seguirlos o evitarlos, eliminando así la incomodidad de las corrientes de aire frío durante un funcionamiento prolongado. Contando con una eficiencia energética A+++ tanto para refrigeración como para calefacción, y un funcionamiento ultrasilencioso de 18 dB, el Air Master proporciona un confort duradero a la vez que reduce los costes energéticos. Galardonado con el premio Red Dot por su diseño innovador y su funcionalidad, cuenta con un panel deslizante mate de excelente sellado que se integra a la perfección en espacios modernos, reflejando el compromiso de Hisense de combinar la tecnología con los estilos de vida contemporáneos.

A medida que los consumidores dan mayor importancia al confort, la comodidad y la sostenibilidad en sus hogares, Hisense mantiene su compromiso de desarrollar soluciones climáticas que respondan a las necesidades reales, en lugar de limitarse a la demanda estacional. Mediante la innovación continua en tecnologías de eficiencia energética y un diseño centrado en el usuario, la empresa ayuda a los hogares a crear entornos más saludables, inteligentes y confortables, llevando su visión de "Innovar para una vida mejor" a hogares de todo el mundo.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de esta tecnología de última generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales para conectar con el público de todo el mundo.

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