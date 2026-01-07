Hisense presenta un ecosistema de hogar inteligente con escenario completo en CES 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, presenta un ecosistema de hogar inteligente de escenario completo en CES 2026, demostrando cómo las tecnologías de visualización avanzadas y los electrodomésticos impulsados por IA se combinan para mejorar la vida cotidiana.

Diseñado en torno a situaciones domésticas reales, el stand de Hisense en el CES combina entretenimiento premium en pantalla grande con soluciones inteligentes para cocina, aire acondicionado y lavandería. Los televisores de pantalla grande protagonizan momentos familiares compartidos, mientras que los electrodomésticos con inteligencia artificial demuestran cómo la tecnología se integra a la perfección en la vida cotidiana. También debuta el robot de servicio humanoide Harley. Con 31 grados de libertad, Harley ofrece gestos e interacciones realistas para impulsar experiencias atractivas y enriquecedoras en el lugar de trabajo. Además, se exhiben el robot humanoide R1 (A2) y el robot de compañía doméstico Beta.

Como parte de su larga trayectoria en eventos deportivos globales, Hisense también demostró cómo sus tecnologías de visualización se extienden más allá del entretenimiento para el consumidor y alcanzan aplicaciones profesionales. Durante el CES 2026, el stand de Hisense recibió a una delegación visitante encabezada por el presidente de la FIFA, quien recorrió la exposición y expresó su gran reconocimiento a la Colección Hisense Elite para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que incluye televisores MiniLED RGB para una visualización más nítida de los momentos clave del partido.

En cuanto a pantallas, Hisense destaca RGB MiniLED evo, una auténtica evolución a nivel de sistema en la tecnología de televisores de pantalla grande, liderada por el lanzamiento del televisor RGB MiniLED 116UXS, el primer producto con esta plataforma. RGB MiniLED evo incorpora un cuarto LED azul cielo-cian en la retroiluminación, pionero en la industria, que amplía la cobertura de color hasta el 110 % de BT.2020, a la vez que ofrece una expresión de color más natural y una mayor comodidad de visualización gracias a una auténtica evolución a nivel de sistema.

Hisense también presenta a nivel mundial el Proyector Láser XR10, que ofrece 6.000 lúmenes ANSI para crear una experiencia de cine en casa de calidad profesional. Diseñado para una visualización inmersiva de hasta 300 pulgadas, el XR10 ofrece un brillo mejorado y una rica gama de colores para entornos de cine en casa. Junto con los televisores MiniLED RGB, el Láser TriChroma amplía la oferta de pantallas grandes de Hisense, desde la visualización prémium en el salón hasta los entornos de cine en casa.

Basándose en la evolución del sistema operativo VIDAA, Hisense anunció una colaboración estratégica con Microsoft para integrar las capacidades de IA generativa de Copilot en su nueva plataforma, impulsando experiencias de TV de última generación para entornos domésticos con pantallas grandes. La colaboración también se extiende a los juegos en la nube de Xbox, llevando juegos de primera clase directamente a los televisores Hisense, sin necesidad de consola.

Además de las pantallas, Hisense presenta una gama de innovaciones para el hogar inteligente. La X-zone Master, la primera lavadora-secadora con bomba de calor X-in-One del mundo, presenta un sistema modular multitambor que permite a los usuarios configurar diseños flexibles, a la vez que permite un cuidado más preciso y específico para cada prenda. Como complemento, la Serie U prémium de Hisense está diseñada para ofrecer una solución de lavado más fresca y suave con tecnología de filtración, ventilación y eliminación de estática de vanguardia.

Hisense se dedica a mejorar la vida cotidiana con una gama de electrodomésticos con inteligencia artificial. El refrigerador PUREFLAT SMART SERIES cuenta con una gran pantalla inteligente integrada y un ConnectLife Hub integrado, que ofrece una experiencia de cocina moderna y conectada al optimizar la interacción con los electrodomésticos y el control inteligente del hogar. Por otro lado, el aire acondicionado Air Master, galardonado con el premio Red Dot, incorpora un sistema de sensores de alta precisión que ajusta el flujo de aire, la temperatura y la humedad para un aire perfecto. Su inteligencia se demuestra aún más con el asistente de voz inteligente y el modo automático de ahorro de energía, mientras que su tecnología HI-NANO garantiza un mayor confort en el interior.

La presencia de Hisense en el CES 2026 se ve reforzada por cuatro Premios a la Innovación CES. Entre los ganadores, el 163 MX y el X-zone Master recibieron el Premio a la Mejor Innovación CES 2026 en sus respectivos campos, lo que reconoce el liderazgo de Hisense en las categorías de pantallas y electrodomésticos.

A través de "Innovando una vida más brillante", Hisense continúa demostrando cómo la innovación centrada en el ser humano puede transformar la tecnología avanzada en experiencias hogareñas más cómodas, conectadas y significativas.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-T3 2025). Como creador del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de la próxima generación de RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense se compromete con las colaboraciones deportivas globales para conectar con el público mundial.

