Hisense presenta RoamView, una pantalla que se adapta a tu estilo de vida

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, presenta hoy RoamView, la incorporación más reciente a la serie Lifestyle, diseñada para resolver un desafío sencillo de la vida moderna: el mejor lugar para disfrutar de una pantalla no siempre es donde se encuentra el televisor.

Es posible que quieras seguir una receta en la cocina, hacer ejercicio en la sala de estar o disfrutar de una película en la cama, pero un televisor tradicional permanece en un solo lugar, mientras que una tableta puede parecer demasiado pequeña para una experiencia verdaderamente inmersiva. RoamView está diseñado para cerrar esa brecha, brindando a los usuarios una pantalla que se mueve tan libremente como ellos.

RoamView aporta un nuevo nivel de flexibilidad y portabilidad a la visualización diaria. Los usuarios pueden simplemente llevarlo de una habitación a otra y luego rotar, inclinar o levantar la pantalla para encontrar el ángulo de visión ideal. Con una batería incorporada de larga duración, RoamView permite a los usuarios disfrutar de su contenido favorito sin estar atados a una toma de corriente, ya sea relajándose, trabajando, creando o conectándose.

Y como la vida moderna va más allá de simplemente mirar, RoamView se adapta a lo que cada momento requiera. Captura ideas en la pizarra digital (Whiteboard), explora proyectos creativos con el bloc de dibujo digital, crea el ambiente ideal con la galería de arte (Art Gallery) o convierte cualquier habitación en un escenario de karaoke con Karafun. Cuando llega el momento de relajarse, la transmisión en 4K da vida al entretenimiento con una calidad de imagen envolvente. Equipado con una plataforma de procesamiento de alto rendimiento, 8 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento, RoamView ofrece una multitarea fluida y brinda a los usuarios espacio suficiente para tener siempre a mano sus películas, programas, fotos y otros contenidos favoritos.

Junto con CanvasTV, que transforma el arte digital como parte del hogar, y DécoTV, que combina un diseño elegante con una experiencia visual de primera calidad, RoamView amplía aún más la serie Hisense Lifestyle, ofreciendo pantallas que se adaptan a la perfección a los hogares y al estilo de vida de las personas.

Acerca de HisenseHisense, fundada en 1969, es un líder mundial reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo con operaciones en más de 180 países, especializado en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones tecnológicas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-primer semestre de 2026). Como pionera en la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de próxima generación en este ámbito. En su calidad de patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense apuesta por las asociaciones deportivas globales como medio para conectar con el público de todo el mundo.

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