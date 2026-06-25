HiTHIUM presenta su cartera de productos integral en The Smarter E Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- HiTHIUM ha dado a conocer su cartera de productos integral en The Smarter E Europe 2026, acelerando la transición energética de Europa con soluciones de larga duración

MUNICH, 25 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Del 23 al 25 de junio, HiTHIUM presentó su cartera de soluciones de almacenamiento de energía en The Smarter E Europe 2026, incluyendo la primera solución nativa de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) de 8 horas del mundo, el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) ∞Power de 6,9 MWh, el nuevo armario de almacenamiento de energía ∞Power de 1.022 kWh refrigerado por líquido para el sector comercial e industrial, y la serie de soluciones de almacenamiento de energía residencial ARKVOLT. De forma conjunta, los productos demostraron las capacidades de la solución integrada de almacenamiento de energía de HiTHIUM en diversos escenarios de fuente-red-carga, con una duración de entre 1 y 8 horas.

Europa está acelerando su transición energética. Al mismo tiempo que aumentan las instalaciones eólicas y solares, los sistemas eléctricos requieren recursos más flexibles. Los frecuentes precios negativos de la electricidad, la creciente presión para equilibrar la red y el aumento de las necesidades de consumo de energías renovables están impulsando el mercado del almacenamiento de energía, pasando de aplicaciones de corta duración a sistemas de almacenamiento de energía a largo plazo (LDES), lo que lo convierte en una infraestructura clave para los sistemas eléctricos con alta penetración de energías renovables.

De cara a satisfacer las nuevas exigencias de rendimiento económico, seguridad, fiabilidad y entrega escalable, HiTHIUM ha desarrollado un sistema técnico integral, desde celdas dedicadas hasta la integración del sistema. En la exposición, HiTHIUM destacó el sistema de almacenamiento de energía ∞Power de 6,9 MWh y 8 horas de duración. Basado en la primera celda de 1.300 Ah del mundo dedicada a la entrega de energía a larga distancia (LDES) de 8 horas, el sistema alcanza una capacidad superior a 6,9 MWh y una salida estable de 8 horas en un contenedor estándar de 20 pies. Con una vida útil de hasta 25 años y compatibilidad con despliegues flexibles, contribuye a reducir el espacio físico necesario para la estación y los costes de construcción. Su refrigerante de bajo potencial de calentamiento global (GWP), su diseño a prueba de fugas y sus componentes estructurales reciclables favorecen el desempeño ambiental, mientras que la seguridad intrínseca de la celda, la protección del compartimento de la batería y la gestión inteligente del sistema de gestión de baterías (BMS) conforman una arquitectura de seguridad multicapa.

HiTHIUM también lanzó el gabinete de almacenamiento de energía C&I refrigerado por líquido ∞Power 1022kWh para los mercados comerciales e industriales globales. Equipado con una celda de gran capacidad ∞Cell 1.175Ah de desarrollo propio de HiTHIUM y una arquitectura de sistema 1P272S, el producto tiene una capacidad nominal de 1.022,72 kWh por gabinete, admite una tasa de carga y descarga de 0,25P y mantiene el voltaje de CC del sistema dentro de 1.000 V. A través de celdas de gran capacidad, alta integración, refrigeración líquida y gestión inteligente de la energía, el gabinete mejora la eficiencia de la integración del sistema, la eficiencia del uso del suelo, la conveniencia de la instalación y la economía del ciclo de vida. En comparación con las soluciones paralelas convencionales de varios gabinetes, puede reducir el espacio físico en aproximadamente un 32% y alcanzar una densidad de capacidad de alrededor de 300 kWh/m. Diseñado para implementación internacional, utiliza un refrigerante respetuoso con el medio ambiente, admite un amplio rango de temperaturas de funcionamiento y adopta protección IP55 y diseño anticorrosión C5M.

La exposición también marcó el debut europeo del negocio de almacenamiento de energía residencial de HiTHIUM y el lanzamiento mundial de su nueva marca residencial prémium, ARKVOLT. El portafolio de ARKVOLT incluye tres líneas de productos: R30, F8S y L16/L16S. Impulsada por la celda de gran capacidad ∞Cell 587Ah desarrollada por HiTHIUM, la serie R30 optimiza aún más la densidad de energía, la eficiencia del sistema y el coste del ciclo de vida para viviendas grandes y aplicaciones comerciales e industriales ligeras. La serie F8S está dirigida a sistemas de respaldo prémium para toda la casa, mientras que la serie L16/L16S se centra en altos rendimientos y expansión flexible, cubriendo escenarios desde respaldo para el hogar hasta aplicaciones comerciales e industriales ligeras. El debut mundial de ARKVOLT representa una extensión estratégica de las capacidades de servicio energético para el usuario final de HiTHIUM, apoyando su transición de la globalización de productos a la globalización de marcas y sentando las bases para su ecosistema global de almacenamiento de energía residencial.

Durante la exposición, HiTHIUM ha llevado a cabo la firma de acuerdos estratégicos con socios europeos, entre ellos Turbo Energy, S.A., para profundizar en el despliegue local de sistemas de almacenamiento de larga duración integrados con gestión energética mediante IA y aplicaciones comerciales e industriales. Simultáneamente, el sistema de almacenamiento de energía ∞Power 6.25MWh 4h LDES BESS de HiTHIUM demostró un rendimiento excepcional en pruebas de incendio a gran escala, obteniendo la certificación de UL Solutions y superando la evaluación de TÜV Rheinland, lo que le permitió obtener las certificaciones UL 9540 e IEC 62933-5-2. Esto refuerza el liderazgo de HiTHIUM en seguridad de sistemas y celdas de gran capacidad, y proporciona una base sólida para la expansión global de proyectos.

A medida que la penetración de las energías renovables sigue aumentando, los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala (LDES) avanzan hacia su aplicación a gran escala. HiTHIUM continuará centrándose en los LDES, la innovación tecnológica y el despliegue global, ampliando su cartera integrada de soluciones que abarca celdas de almacenamiento de energía, sistemas y aplicaciones para todo tipo de escenarios, con el fin de apoyar a clientes globales y la transición hacia la energía verde.

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