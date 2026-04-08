(Información remitida por la empresa firmante)

Hoonartek lanza ClearView™, una capa de decisión basada en agentes que activa el entorno de datos y reemplaza la sobrecarga de SaaS

LONDRES, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hoonartek ha lanzado hoy ClearView™, una capa de toma de decisiones basada en agentes, diseñada para empresas que han invertido en plataformas de datos modernas, pero que aún no han logrado traducir esa inversión en una ejecución autónoma y orientada al negocio.

La mayoría de las grandes empresas se enfrentan a un desafío común: una infraestructura de datos madura —con centros de datos locales, almacenes en la nube y años de ingeniería— combinada con una creciente cantidad de productos SaaS puntuales, cada uno de los cuales resuelve decisiones específicas de forma aislada. El resultado son costes de licencia crecientes, propiedad fragmentada e IA que opera paralelamente al negocio en lugar de dentro de él.

ClearView™ de Hoonartek está diseñado para cambiar esta situación. Al tratar las decisiones de negocio como la unidad de diseño principal, implementa agentes autónomos directamente sobre la infraestructura de datos existente, activándola para decisiones en tiempo real y reduciendo sistemáticamente la dependencia de herramientas SaaS fragmentadas.

"Las empresas ya han construido la base de datos. ClearView™ es lo que finalmente la activa: agentes que ejecutan decisiones de negocio reales, rastreables desde la intención hasta el resultado, sin añadir otra capa SaaS". — Peeyoosh Pandey, consejero delegado, Hoonartek

Este cambio está teniendo repercusión a nivel de directores financieros (CFO) y directores de datos (CDO), donde la racionalización del SaaS y la activación de la IA convergen en una única prioridad estratégica.

"La mayor brecha en la IA empresarial no ha sido la tecnología, sino el modelo operativo para la toma de decisiones a gran escala. ClearView™ aborda este problema directamente sobre la infraestructura existente". — Rupinder Bhamra, exdirector de tecnología corporativo, MSCI

"Las empresas no fracasan en IA por culpa de malos modelos. Fracasan porque nadie ha conectado la plataforma de datos con la toma de decisiones. ClearView™ cierra esa brecha." — Dejan Deklich, exdirector de tecnología, Aisera

ClearView™ opera en tres capas: una capa de gobernanza de decisiones que define la autoridad de los agentes; RealizeAI, la plataforma de IA de Hoonartek para escalar casos de uso de aprendizaje automático; y BlueFoundry, el motor de ejecución que traduce la intención empresarial en flujos de trabajo de agentes gobernados. Cada decisión es rastreable desde su definición hasta su resultado: está integrada de forma nativa, no añadida posteriormente.

La plataforma está operativa en los sectores de servicios financieros, telecomunicaciones y fabricación. Hoonartek fue reconocida en los premios NASSCOM Inspire Awards 2026 porsu Excelencia enServicios de IA.

Acerca de Hoonartek

Hoonartek es una empresa global de soluciones de datos e IA con más de 15 años de experiencia y más de 250 implementaciones empresariales en BFSI, telecomunicaciones, fabricación y farmacéutico. La empresa colabora con Databricks, Google Cloud y Ab Initio para ayudar a las empresas a optimizar su infraestructura de datos y escalar la toma de decisiones basada en IA.

Contacto para medios: Rupesh Shinde AVP Marketing — info@hoonartek.com

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