El Hotel Mark, reconocido en el prestigioso ranking de The World's 50 Best Hotels 2025

Celebrando la innovación, la excelencia y las experiencias de viaje transformadoras en todo el mundo.

NUEVA YORK , 1 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- The Mark Hotel Es el único hotel de la ciudad de Nueva York, y uno de los dos únicos hoteles de todo Estados Unidos, incluido en la prestigiosa lista de The World's 50 Best Hotels 2025, anunciada anoche en una cautivadora ceremonia en Billingsgate, Londres. Estos premios reconocen a establecimientos que están redefiniendo el arte de la hospitalidad en seis continentes, desde destinos urbanos innovadores hasta refugios remotos que ofrecen experiencias inolvidables a sus huéspedes.

"Es un extraordinario honor representar a Nueva York y a Estados Unidos como el único hotel en Nueva York, y uno de los dos únicos en el país, incluido en la lista de The World's 50 Best Hotels", afirmó Elon Kenchington, director general de The Mark Hotel. "Este reconocimiento refleja el compromiso de nuestro equipo por ofrecer una experiencia neoyorquina excepcional a nuestros huéspedes, y no solo honra a quienes dan vida al hotel cada día, sino también a los artistas, diseñadores y huéspedes que nos inspiran. Y, sobre todo, reconoce la dedicación y el esmero de una comunidad que convierte a The Mark no solo en un hotel, sino en un lugar donde se crean experiencias y recuerdos".

Reconocido como un referente cultural en el Upper East Side de Manhattan, The Mark Hotel fusiona el refinado estilo francés con el espíritu neoyorquino creativo, elevando la experiencia de la hospitalidad de lujo tanto para ciudadanos del mundo como para neoyorquinos. Ubicado en un emblemático edificio de 1927 a pasos de Central Park, museos, galerías y boutiques de renombre mundial, el hotel atrae a una clientela internacional compuesta por artistas, diseñadores, celebridades, dignatarios, líderes de los medios y viajeros exigentes. Más allá de su icónica ubicación, The Mark se distingue por sus servicios innovadores, sofisticados y estimulantes, que incluyen desde excursiones privadas en velero por el puerto de Nueva York y carritos florales personalizados hasta acceso fuera del horario habitual a The Met, experiencias de compra exclusivas en Bergdorf Goodman y el icónico carrito Haute Dog de Jean-Georges, creando experiencias que van mucho más allá de la habitación.

Con 106 habitaciones, 44 suites y tres áticos —incluido el ático de hotel más grande de Norteamérica—, el hotel también alberga el restaurante de Jean-Georges Vongerichten, la sucursal neoyorquina del restaurante parisino Caviar Kaspia y un salón de Frédéric Fekkai. Esta fusión de arte, moda y servicio de primera clase ha convertido a The Mark no solo en un destino de primer nivel para viajeros exigentes, sino también en un vibrante centro de la vida social y creativa de la ciudad.

Emma Sleight, directora de contenido de The World's 50 Best Hotels, comentó: "A medida que el sector hotelero continúa innovando, The World's 50 Best Hotels 2025 también representa una evolución. El crecimiento de la Academia de Votación de los 50 Mejores, mediante el nombramiento de nuevos presidentes y regiones geográficas, la primera lista de los 51 a los 100 mejores hoteles y los nuevos premios especiales, elevará la clasificación y celebrará aún más aspectos de la experiencia hotelera".

La clasificación de The World's 50 Best Hotels 2025 refleja los votos de 50 Best Hotels Academy, un grupo de más de 800 hoteleros, periodistas de viajes, educadores y viajeros de lujo experimentados.

