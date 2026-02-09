(Información remitida por la empresa firmante)

-HOTELEX 2026 lanza la Zona de Granos de Café Verde: una puerta de entrada directa para los productores de café de especialidad al mercado de China

SHANGHAI, 9 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- HOTELEX Shanghai 2026 inaugura la Zona de Granos de Café Verde, una nueva área especializada dentro de la Exposición de Café y Té que conecta la cadena global de suministro de café mediante el comercio, la degustación y el intercambio profesional. Dado que China y la región Asia-Pacífico se encuentran entre los mercados de café de más rápido crecimiento, la zona ofrece a proveedores, tostadores y compradores internacionales de café verde una plataforma específica para explorar oportunidades y forjar alianzas a largo plazo.

El café es una de las bebidas más populares del mundo, con un mercado global que supera los 200.000 millones de dólares, incluyendo unos 150.000 millones de dólares en granos de café verde y 50.000 millones de dólares en bebidas preparadas. El mercado cafetero de China está creciendo con especial rapidez, y se proyecta que alcance los 313.000 millones de RMB en 2024, un 18 % más interanual con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,1 %, muy por encima del promedio mundial.

Como sector central de HOTELEX Shanghai, la Exposición Internacional de Equipamiento para la Hostelería y la Restauración, la Exposición de Café y Té 2026 ocupará más de 150.000 m, lo que representa el 37,5 % de la superficie total de la exposición. Exhibe toda la cadena de valor del café, desde el cultivo y el procesamiento hasta el tostado, la logística y la venta minorista, y sirve como puerta de entrada clave para las empresas cafetaleras internacionales que acceden al mercado chino.

La Zona de Café Verde está diseñada para fomentar el intercambio comercial y profesional, brindando a los expositores acceso a más de 280.000 visitantes profesionales, incluyendo tostadores, dueños de cafeterías, compradores de cadenas, especialistas en abastecimiento y comerciantes importadores. Ubicada en el centro de la exposición, la zona ofrece programas seleccionados, como el Intercambio de Baristas de Abastecimiento de la Taza de Oro, y sesiones de cata compartidas, que facilitan la comunicación directa y la creación de contactos comerciales in situ. Las mesas de cata estandarizadas y las estaciones de enjuague proporcionan condiciones de cata profesionales, lo que ayuda a los expositores a presentar sus granos en su mejor momento.

Los expositores también obtienen una amplia visibilidad de marca a través de los canales oficiales de HOTELEX, sus socios de medios y sus plataformas sociales, ampliando su alcance a un público internacional más amplio. Reserve su espacio con anticipación en el sitio web oficial de HOTELEX para asegurar una ubicación privilegiada y conectar con compradores de China y de toda la región Asia-Pacífico.

