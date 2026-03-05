HSG Laser presenta soluciones láser avanzadas durante la celebración de BIEMH 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BILBAO, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El equipo local europeo de HSG Laser participa en la Feria Internacional de Máquina-Herramienta y Metalmecánica 2026 (BIEMH 2026), que se lleva a cabo en Bilbao. Como una de las ferias líderes en Europa en máquinas-herramienta y fabricación avanzada, la BIEMH constituye una plataforma clave para el intercambio de tecnología y la colaboración industrial. Durante el evento, HSG Laser presentará la máquina de corte por láser de fibra de alta potencia G3015H y la solución de corte por láser de tubos R1 en el pabellón PAB.5, expositor A42, ayudando a los fabricantes europeos a afrontar el aumento de costes y la reducción de los plazos de entrega, a la vez que logran operaciones más estables y una mayor competitividad.

Soluciones láser para el procesamiento de chapa y tubos

La máquina de corte por láser de fibra de alta potencia G3015H está diseñada para el procesamiento de chapa metálica de alta eficiencia, con alta velocidad de enlace, precisión y estabilidad operativa. Ofrece una aceleración de hasta 4G, una velocidad máxima de posicionamiento de 200 m/min y una potencia láser de entre 3 kW y 30 kW. El reconocimiento de visión Sky-eye Plus integrado y el sistema de control de bus Alpha T Plus mejoran la eficiencia operativa y garantizan una producción continua a largo plazo.

El sistema de corte por láser de tubos R1 se centra en el procesamiento de alta eficiencia de tubos de pequeño diámetro. Su tecnología de salto de mandril minimiza el desperdicio de material, mientras que las velocidades de corte alcanzan los 150 m/min. Un sistema de carga automática garantiza una producción continua, y la máquina está diseñada para la seguridad del operador y la facilidad de uso, proporcionando un entorno de trabajo limpio y seguro.

Fortaleciendo la localización europea para impulsar el crecimiento de la fabricación a largo plazo

Durante la feria, el equipo local europeo de HSG Laser realizará demostraciones de corte en vivo e intercambios técnicos, mostrando soluciones láser para escenarios de producción reales. Con el apoyo de expertos técnicos e ingenieros regionales, la empresa ofrece asistencia rápida in situ para ayudar a los fabricantes a mejorar la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y mantener operaciones estables.

HSG Laser también continúa consolidando su presencia en el mercado europeo. Gracias a una red de almacenes en Alemania y Polonia y a la colaboración local de servicios, la empresa ha mejorado aún más la disponibilidad de repuestos, la eficiencia de las entregas y la capacidad de respuesta del servicio. Al construir un ecosistema de fabricación centrado en el cliente, HSG Laser ayuda a los fabricantes europeos a lograr operaciones más eficientes, inteligentes y sostenibles.

Acerca de HSG Laser Europe

Desde su expansión al mercado europeo en 2018, HSG Laser ha fortalecido su capacidad de servicio local con almacenes dobles en Alemania y Polonia para garantizar un stock disponible y una entrega rápida. Esto le permite iniciar la producción sin demoras, mejorando significativamente el suministro de repuestos, la eficiencia de las entregas y la capacidad de respuesta del servicio. La sala de exposición de Düsseldorf ofrece demostraciones técnicas locales y soporte de aplicaciones. HSG Laser se compromete con un enfoque centrado en el cliente, ayudando a los fabricantes europeos a lograr una mayor eficiencia, una automatización más inteligente y un desarrollo sostenible, a la vez que impulsa el éxito operativo a largo plazo mediante la innovación continua en tecnología y servicios.

