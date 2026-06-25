Huawei ayuda a operadores mundiales a monetizar tokens con la integración de servicios, redes y computación

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En la edición de este año del MWC Shanghai, Huawei ha dado a conocer sus últimas innovaciones que integran servicios, redes y computación para impulsar el crecimiento tanto en términos de datos como de tokens, y ayudar a la industria de las telecomunicaciones a aprovechar las oportunidades que ofrecen los modelos y agentes de IA en rápida evolución. A través del lema "Impulsando toda la inteligencia", la compañía busca unirse a operadores globales, socios de la industria y líderes de opinión clave para explorar la conectividad y la computación mejoradas, el enlace ascendente de alta velocidad 5G-A y la monetización de la experiencia, así como la actualización de negocios impulsada por IA.

En el MWC Shanghai 2026, David Wang, vicepresidente del consejo de administración y presidente rotatorio de Huawei, pronunció un discurso de apertura sobre cómo la IA está transformando las redes móviles, allanando el camino para la próxima década de crecimiento de la industria.

En los últimos 40 años, la innovación en la tecnología móvil, de generación en generación, ha sido un factor fundamental de cara al éxito del sector. "Con cada generación, hemos superado los límites de la eficiencia y el rendimiento espectral", afirmó Wang. "La arquitectura de red se ha simplificado gradualmente, con nuevos escenarios de aplicación y servicios que surgen constantemente. Esto ha ampliado continuamente los límites de las comunicaciones, ayudando a los operadores a convertir las capacidades de la red en valor comercial".

"A medida que las comunicaciones móviles entran en la era de la inteligencia, existen seis imperativos clave que allanarán el camino para la próxima década de crecimiento de la industria". Estos incluyen:

Desarrollar nuevos servicios y capacidades para futuros sistemas de comunicaciones móviles

Integrar la IA con las comunicaciones móviles para crear tres capas de inteligencia distintas

Construir arquitecturas de red para comunicaciones integradas satélite-tierra

Promover una planificación y asignación del espectro sostenible y orientada al futuro

Definir claramente las especificaciones de las redes centrales nativas de IA

Explorar nuevos modelos de negocio y escenarios de aplicación para servicios móviles

Huawei ha dado a conocer una amplia gama de innovaciones durante el evento. En cuanto a servicios, la compañía, junto con los tres principales operadores de China, presentó innovaciones tecnológicas y comerciales en 5G-A de alto enlace ascendente y monetización de la experiencia, actualización de negocios impulsada por IA y monetización de tokens. En el sector de la infraestructura, Huawei lanzó la red objetivo centrada en IA, que ayuda a los operadores a mejorar la competitividad en la monetización de bytes y tokens. Como parte de esta red objetivo centrada en IA, la red de comunicaciones básica enfatiza un cambio de redes centradas en el tráfico a redes para la interacción en tiempo real con el fin de ofrecer a los usuarios conectividad garantizada. También aprovecha el alto enlace ascendente y descendente, además de tecnologías y redes garantizadas, para proporcionar conectividad de alta calidad a los usuarios. La red de computación enfatiza un cambio del transporte de tráfico a la programación y suministro de computación en toda la red, con una red diseñada para la computación, y conectarse a la red equivale a acceder a la computación. La infraestructura de computación de IA enfatiza el alto rendimiento y la eficiencia, así como el soporte para el código abierto y los ecosistemas abiertos.

Hasta la fecha, el número de usuarios de 5G-A en todo el mundo ha superado los 100 millones. Huawei está colaborando con operadores globales para impulsar la monetización de la experiencia 5G-A e integrarla en las operaciones de la base instalada, con el objetivo de retener a los usuarios de gama media y alta, aumentar el ingreso promedio por usuario (ARPU) y satisfacer las necesidades de los usuarios para un crecimiento sostenible de los ingresos.

La alta velocidad de subida es una capacidad clave de la infraestructura de red de los operadores en la era de la monetización de tokens. Los requisitos de subida para la IA móvil se han vuelto cada vez más importantes: ahora se pueden usar gafas de IA para traducir y ver exposiciones a través de la interacción multimodal en tiempo real, lo que requiere velocidades de subida de 20 Mbps. Este año, los principales operadores de todo el mundo están avanzando rápidamente para explorar servicios comerciales de alta velocidad de subida a través de diversas capacidades para garantizar velocidades máximas, baja latencia y velocidades universales en la subida.

Está previsto que el auge de los agentes de IA sirva para impulsar un rápido crecimiento en los servicios de tokens, lo que requerirá redes de banda ultraancha que admitan alta velocidad de subida, alta fiabilidad y baja latencia. La banda de frecuencia superior a 6 GHz (U6 GHz) se considera la banda de frecuencia dorada de próxima generación para dichas redes, y todo el ecosistema de la industria está preparado para adoptarla. Desde la perspectiva de la colaboración global, más de 20 países y regiones han designado explícitamente la U6 GHz para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), cubriendo casi el 80% de la población mundial. En 2026, año que marca el debut comercial de la U6 GHz, se espera que Oriente Medio despliegue la primera red comercial 5G-A del mundo que opere en la U6 GHz. Algunos operadores en Hong Kong y Macao (China) también iniciarán el despliegue comercial de la U6 GHz.

Huawei ha anunciado que va a seguir colaborando con operadores en Guangdong, Shanghái, Hebei y otras ubicaciones en 2026 para rediseñar sus servicios B2C y B2H con IA y crear ofertas atractivas. En relación al futuro, esto impulsará el consumo de tokens en áreas como asistentes para el hogar inteligente, asistentes de comunicación personal y servicios integrados para el consumidor y el hogar. Para el mercado B2B, la compañía planea trabajar junto con los operadores para ofrecer servicios de computación con IA centrados en la integración de la computación y las redes, abriendo nuevas vías de crecimiento empresarial.

Huawei aspira a seguir liderando la aplicación innovadora de tecnologías nativas de IA a redes autónomas y trabaja de cara al desarrollo de inteligencia específica de dominio para sentar las bases de las redes autónomas de nivel 4. Este año, Huawei colaborará con operadores para implementar inteligencia específica de dominio en diversos ámbitos, incluyendo redes inalámbricas y de transmisión, en regiones clave. La sinergia resultante, que abarcará el mantenimiento, la optimización, la eficiencia energética y la experiencia de usuario de las redes, ayudará a los operadores a mejorar tanto la calidad como la eficiencia de la red. Además, les permitirá ofrecer productos diferenciados para una variedad de escenarios, como trenes de alta velocidad, recintos para eventos y campus universitarios, impulsando así un nuevo dinamismo en el desarrollo de redes.

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