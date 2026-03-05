Huawei y Bittel lanzan la solución Xinghe Al SafeStay Hotel Campus Network

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei y Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd. (Bittel, para abreviar) lanzaron conjuntamente la solución de red Xinghe Al SafeStay Hotel Campus. Esta solución utiliza productos AirEngine de vanguardia para ofrecer cobertura Wi-Fi 7 en todos los hoteles, lo que permite un acceso dual de 10 Gbps para conexiones cableadas e inalámbricas. Su innovador sistema de control inteligente IoT permite ajustar la temperatura de los huéspedes sin problemas, a la vez que reduce el consumo de energía en un 20 %. Además, la seguridad 24/7 garantiza una estancia segura y sin preocupaciones. Diseñada para hoteles, la solución aprovecha los recursos de sus socios para ofrecer un modelo listo para usar, donde los dispositivos son plug-and-play. Esto simplifica los procesos de instalación y depuración, a la vez que acelera la implementación del servicio.

"Comenzamos a trabajar con Huawei en 2020", afirmó Wei Zhenhua, director de marketing de Bittel para Europa, África y la CEI. "Esta solución recién lanzada combina la tecnología Wi-Fi 7 de vanguardia de Huawei con nuestra experiencia en integración de sistemas. Elimina la necesidad de equipos adicionales como sensores infrarrojos y radares mmWave. Al aprovechar las funciones avanzadas de los puntos de acceso de Huawei, ofrecemos soluciones inteligentes y eficientes que redefinen la competitividad de hoteles mediante la inteligencia espacial. Juntos, estamos creando hoteles seguros e impulsados por IA, impulsando una transformación digital más rápida en todo el sector."

Wei Zhenhua, director de marketing de Bittel para las regiones de Europa, África y la CEI, asistió al lanzamiento conjunto de la solución junto con otros invitados de Huawei, entre ellos: Xu Jianfeng, vicepresidente de la unidad de negocio de Fabricación y Grandes Empresas de Huawei; Xu Qiang, director del Departamento de Escenarios Comerciales de Huawei; Chen Zhiwei, vicepresidente del Dominio de Redes de Campus de la Línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei; y Li Aiping, director del Departamento de Desarrollo de Socios y Ventas de la unidad de negocio de Fabricación y Grandes Empresas de Huawei.

De cara al futuro, Huawei seguirá innovando y colaborará con socios más destacados a nivel mundial para ayudar a los hoteles a satisfacer las demandas personalizadas de los consumidores, ofrecer experiencias más atractivas, reducir los costes operativos y mejorar la competitividad en el mercado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925805...Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925804...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-y-bittel-lanzan-la-solucion-xinghe-al-safestay-hotel-campus-network-302705620.html