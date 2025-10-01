(Información remitida por la empresa firmante)

Huawei capacita a diseñadores globales para dar forma a la brillantez de los wearables con más de 100.000 esferas de reloj

PARÍS, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, con una cuota de mercado global del 20,2 % en wearables durante dos trimestres consecutivos y un crecimiento interanual del 11,7 %[1], presenta con orgullo una colaboración transformadora con diseñadores globales para ofrecer más de 100.000 esferas de reloj premium para la HUAWEI Watch Face Store, que atrae a 17,5 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Lanzada junto con la serie HUAWEI WATCH GT 6 y los paquetes Watch Faces VIP, esta iniciativa crea una plataforma dinámica para colaboraciones creativas, impulsando la innovación y el crecimiento en el sector de la tecnología wearable.

Impulsando la creatividad a nivel global

En un contexto de crecimiento interanual del 12,3 % en el mercado de relojes inteligentes durante el segundo trimestre de 2025, con 49,22 millones de unidades vendidas a nivel mundial[2], esta colaboración permite a los diseñadores aprovechar el auge de la personalización y llegar a la amplia audiencia de Huawei, que cuenta con más de 440 millones de usuarios. Al contribuir a una extensa biblioteca de esferas de reloj premium, los diseñadores obtienen una visibilidad excepcional, aprovechando el liderazgo inigualable de Huawei para impulsar sus portafolios y ampliar su influencia en la industria global de wearables. Esta oportunidad posiciona a los diseñadores a la vanguardia de un mercado en rápida evolución, permitiéndoles llegar a públicos diversos con diseños distintivos y de alta calidad.

"La plataforma global de Huawei me permitió presentar mis diseños en todo el mundo, conectando con una comunidad internacional", Sergej (S.P.), Alemania

"La plataforma de Huawei agiliza la entrega de diseños a nivel mundial, mejorando mi comprensión de diversos mercados", İsmail (Saint On), Turquía

Impulsando el crecimiento mediante oportunidades premium

Los paquetes VIP de esferas de reloj permiten a las empresas de diseño acceder a nuevas fuentes de ingresos. Con una cuota de mercado del 20,2 % para Huawei, superando a competidores como Xiaomi y Apple[3], los diseñadores pueden crear esferas de reloj premium para millones de personas, consolidando su posición en el ecosistema tecnológico global y ampliando su alcance comercial.

"La plataforma de Huawei acercó mi trabajo a diversas culturas, profesionalizando mis diseños y facilitando nuevas colaboraciones", Şeref (OZ), Turquía

Innovando localmente, conectando globalmente

Impulsada por la creciente demanda de personalización en 2025, con un mercado de relojes inteligentes que creció un 12,3 % interanual en el segundo trimestre de 2025[4], la iniciativa de Huawei en el Maratón de Varsovia involucra a diseñadores polacos para crear esferas de reloj inspiradas en el deporte para corredores. Estos diseños, culturalmente relevantes, impulsan la interacción con el mercado y la relevancia de la marca Huawei.

Al integrar funciones avanzadas de salud y fitness, Huawei permite a los diseñadores combinar tecnología con arte, satisfaciendo la demanda de wearables enfocados en la salud. Esto le otorga a Huawei una ventaja sobre competidores como Xiaomi y Apple, posicionando a los diseñadores como innovadores en un mercado donde las esferas de reloj personalizables convierten los wearables en elementos esenciales para el estilo de vida.

Las alianzas estratégicas con la influencia global de Huawei fomentan colaboraciones impactantes, abriendo oportunidades para que los diseñadores expandan su presencia en el mercado de wearables. Esta colaboración define el futuro de la tecnología wearable a través de la creatividad, la tecnología y el alcance global.

Acerca de los Servicios Móviles de HUAWEI (HMS)

Los Servicios Móviles de HUAWEI tienen como objetivo brindar una experiencia móvil completa a usuarios de todo el mundo. Los servicios incluyen AppGallery, Mobile Cloud, Navegador, Asistente, Petal Ads y más. Los Servicios Móviles de HUAWEI cubren a 440 millones de usuarios en más de 170 países, lo que facilita una vida inteligente para cada usuario de dispositivos Huawei.

HMS se ha consolidado como uno de los tres principales ecosistemas móviles del mundo, con más de 7,2 millones de desarrolladores registrados. Dedicado a proporcionar componentes de desarrollo y funcionalidad fáciles de usar para desarrolladores de aplicaciones, HMS Core impulsa activamente un ecosistema multiplataforma, compatible con múltiples dispositivos, como smartphones, smartwatches, tablets y pantallas inteligentes.

