(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei Cloud: Capacitar a los clientes para que triunfen en los mercados globales mediante la innovación continua

SHANGHAI, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2025, Charles Yang, vicepresidente sénior de Huawei y presidente del Servicio Global de Marketing y Ventas de Huawei Cloud, pronunció un discurso inaugural. Expuso las tecnologías y prácticas innovadoras de Huawei Cloud y explicó cómo estas ayudan a los clientes globales a alcanzar el éxito empresarial mediante la transformación digital e inteligente. Afirmó que Huawei Cloud seguirá innovando en tecnologías y construyendo un sistema de soporte integral con una infraestructura de nube global y dos motores: datos e IA, para impulsar el crecimiento de los clientes y socios globales.

En la era de la inteligencia digital, las empresas se enfrentan a retos complejos. Charles Yang presentó las cuatro capacidades principales de Huawei Cloud que pueden impulsar el crecimiento empresarial. La primera es KooVerse, una infraestructura global en la nube que ofrece a los clientes servicios flexibles en la nube. La segunda son los servicios de habilitación de datos, que suministran datos de forma eficiente y liberan su valor. La tercera es una plataforma integral de desarrollo de IA que ayuda a las empresas a crear aplicaciones nativas de IA con mayor facilidad. Finalmente, Huawei Cloud reúne las mejores prácticas en la transformación inteligente global y las ofrece a través de servicios en la nube.

KooVerse: Acelerando el crecimiento empresarial global

Para satisfacer las necesidades de las empresas a medida que se expanden a los mercados globales, Huawei Cloud ofrece KooVerse, una infraestructura global en la nube, que proporciona a las empresas de todo el mundo acceso a los recursos más cercanos de Huawei Cloud. Esto significa que las empresas pueden disfrutar de servicios flexibles, seguros y estables, a la vez que aceleran su crecimiento empresarial global.

DeFacto, una importante cadena de moda rápida de Turquía, ofrece servicios de comercio electrónico en más de 100 países y se enfrenta al reto de un aumento de tráfico de más de diez veces durante las temporadas de promociones. El servicio de contenedores de Huawei Cloud, capaz de ampliar automáticamente la capacidad a 4.000 pods en 30 segundos, ha solucionado este problema con éxito. Además, gracias a Huawei Cloud KooVerse, DeFacto disfruta de una latencia de respuesta inferior a 25 ms a nivel local y 50 ms en Egipto, lo que mejora significativamente la satisfacción del usuario y la conversión de pedidos. Desde 2023, los servicios de DeFacto han funcionado de forma estable en Huawei Cloud durante 659 días, lo que demuestra el compromiso de Huawei Cloud con la seguridad, la estabilidad y la calidad.

Habilitación de datos: La rápida información de datos impulsa decisiones mejor informadas

Huawei Cloud ofrece servicios de habilitación de datos que ayudan a las empresas a extraer valor de los datos y a transformar sus deficiencias en la toma de decisiones tempranas. La información de datos resultante ayuda a las empresas a aumentar las ventas y la rentabilidad.

Neogrid, una empresa líder en inteligencia de datos y tecnología en Brasil, procesa cantidades masivas de datos recopilados de 2 millones de productos activos y 500.000 transacciones en tiempo real realizadas diariamente en terminales POS. Anteriormente, estos datos se dispersaban en diferentes plataformas, lo que retrasaba la toma de decisiones. Neogrid ahora utiliza Huawei Cloud DWS para integrar a la perfección los datos de múltiples plataformas, mejorando la eficiencia de la integración de datos en un 40 % y la eficiencia del análisis en un 50 %. Esto permite a los clientes de Neogrid obtener los datos del día antes de finalizar el trabajo y, por lo tanto, tomar decisiones con mayor rapidez.

Plataforma integral de desarrollo de aplicaciones de IA: Aceleración de aplicaciones nativas de IA

Huawei Cloud ha profundizado en los escenarios clave de las industrias para comprender mejor las necesidades de los clientes. Huawei Cloud ofrece soluciones integrales de IA para empresas mediante innovación integral que abarca computación, modelos de base y cadenas de herramientas, ayudando a las empresas a desarrollar sus propios modelos y aplicaciones de IA específicas para cada industria.

Wanhua Chemical, líder mundial en la industria química, mantiene más de 30.000 dispositivos operativos en su campus de Yantai, en Shandong, China. Tradicionalmente, estos dispositivos generaban enormes costes de mantenimiento cada año. Sin embargo, gracias al Modelo de Predicción Pangu de Huawei Cloud, Wanhua Chemical ha logrado realizar mantenimiento predictivo en más de 2.000 dispositivos clave, con una precisión de predicción superior al 90 %. La compañía también ha utilizado el Modelo de Inferencia Pangu para desarrollar un sistema de diagnóstico de fallos y lograr una reducción del 20 % en el tiempo de inspección manual. Además, Wanhua Chemical ha desarrollado un agente de revisión de documentos de procedimientos operativos estándar (SOP) en la plataforma de desarrollo de agentes versátiles de Huawei Cloud, que mejora la eficiencia de la revisión en más de un 50 %. Las capacidades de IA de Huawei Cloud se han implementado en más de 500 escenarios en más de 30 industrias, lo que permite a las empresas avanzar en la transformación inteligente.

Co-creación de las mejores prácticas de transformación: Impulsando el desarrollo global de alta calidad de las empresas

Huawei Cloud transforma su experiencia en transformación digital e inteligente en una arquitectura de referencia replicable para la transición inteligente de las industrias y la ofrece a sus clientes a través de servicios en la nube, lo que facilita un desarrollo empresarial de alta calidad.

Changan Automobile ha utilizado CodeArts de Huawei Cloud para transformar su I+D de una metodología en cascada a una basada en una plataforma unificada, lo que ha incrementado la eficiencia de la I+D en un 30 %. Huawei también ha apoyado a Changan Automobile trabajando con socios como China Unicom para construir "Una nube, una red, una plataforma", impulsando la fabricación flexible con datos. Dentro de esta plataforma, se utilizan 5G e IoT para conectar 12.000 dispositivos, lo que ayuda a Changan Automobile a interconectar datos de todos los dominios. Además, gracias a las completas capacidades de servicio de datos de Huawei Cloud, Changan Automobile ha construido una plataforma de datos unificada, reduciendo el plazo de entrega de los pedidos de 21 días a tan solo 15.

Charles Yang destacó las capacidades integrales y sistemáticas de Huawei Cloud, que abarcan la base de la nube, las cadenas de herramientas de habilitación tecnológica y las experiencias, así como sus servicios profesionales y de consultoría a medida, y sus herramientas y plataformas de automatización. Estas ofertas están acelerando rápidamente la transformación digital e inteligente de las empresas. Huawei Cloud está lista para ofrecer su tecnología, experiencias y servicios a empresas de todo el mundo, colaborar con ellas para construir una base sólida en la nube que impulse cada paso de su transformación e iniciar un viaje histórico hacia la era inteligente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777276...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-cloud-capacitar-a-los-clientes-para-que-triunfen-en-los-mercados-globales-302562433.html