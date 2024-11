Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service - HUAWEI CLOUD/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Huawei Cloud en Francia: Construyendo una nube nativa de IA para amplificar la inteligencia en el escenario tecnológico

PARÍS, 15 de noviembre de 2024/PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2024 PARIS ha comenzado hoy, con la primera Cumbre Huawei Cloud Francia. Huawei Cloud está construyendo una nube nativa de IA a través de la innovación sistemática y la remodelación del servicio. En el futuro, Huawei Cloud continuará impulsando la innovación en las direcciones AI for Cloud y Cloud for AI, acelerando la transformación inteligente en todas las industrias en Francia.

Jacqueline Shi, presidenta de Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, pronunció un discurso de bienvenida en su presencia digital construida con Huawei Cloud MetaStudio, y afirmó: La innovación es el corazón de nuestro éxito, nuestra competitividad y nuestro crecimiento. Por eso invertimos fuertemente en I+D para ofrecer los servicios en la nube más seguros y fiables posibles, incluyendo cloud native, IA y big data. En Europa, Huawei Cloud ha colaborado con más de 500 socios locales para ofrecer una amplia gama de soluciones específicas de la industria y experiencia probada, lo que permite a las empresas europeas acelerar su adopción de la nube, aprovechar los recursos globales y lograr un crecimiento a pasos agigantados.

En su discurso de apertura, William Dong, presidente de Huawei Cloud Marketing, destacó la importancia de la IA en la construcción de fosos económicos. Con este fin, Huawei Cloud lanza los modelos Pangu para permitir actualizaciones inteligentes en todas las industrias, con más de 400 casos de uso en 30 industrias que ahora se benefician de la infraestructura de nube nativa de IA de Huawei Cloud que extiende tecnologías de vanguardia y experiencias premium a los clientes europeos. En el escenario tecnológico, Huawei Cloud está preparada para amplificar la inteligencia.

La estrategia nativa de IA de Huawei Cloud ha sido la piedra angular de la innovación de la empresa. Esta estrategia tiene dos vertientes: AI for Cloud y Cloud for AI, que marcan avances significativos en las capacidades de Huawei Cloud. AI for Cloud significa integrar los modelos de Pangu con los servicios en la nube para I+D de productos, gobierno de datos, seguridad y O&M para hacerlos más inteligentes y eficientes.

Con innovaciones sistémicas completas, Cloud for AI abarca centros de datos, arquitecturas de plataformas en la nube y servicios de infraestructura, lo que permite una preparación de datos, un entrenamiento, una inferencia y una aplicación de modelos de fundamentos eficientes y de alto rendimiento. La base de datos distribuida en cloud GaussDB ofrece alto rendimiento, alta inteligencia y fácil migración. Cloud Stack 8.5 de Huawei proporciona más de 120 servicios cloud desplegados localmente y 50 soluciones específicas de la industria, construyendo la cloud híbrida óptima para la transformación inteligente.

En esta cumbre, Huawei Cloud lanzó oficialmente los servicios cloud Flexus para pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Francia. Flexus cuenta con especificaciones flexibles, alta velocidad impulsada por IA, velocidad de ráfaga 6x, actualización en caliente de computación y experiencia definitiva.

En la actualidad, Huawei Cloud cuenta con más de 500 clientes, socios y desarrolladores en Francia. Song Wanying, presidente de Huawei Cloud Francia, compartió sus conocimientos sobre el fomento del crecimiento empresarial a través de la innovación en la nube y presentó nuevas soluciones de medios de comunicación y entretenimiento, comercio electrónico y venta al por menor para el mercado francés, fomentando iniciativas inteligentes.

Huawei Cloud ha mejorado los servicios multimedia con un enfoque de 3E: eficiencia, experiencia y evolución. Por ejemplo, AIGC para humanos virtuales puede reducir significativamente el tiempo necesario para la producción de vídeos cortos de días a tan solo minutos. En cuanto a la experiencia, Huawei Cloud aprovecha su protocolo RTP de desarrollo propio para minimizar la latencia a 500 ms y reducir la congelación de fotogramas al 10%. Para la evolución del modelo de negocio, Huawei Cloud ofrece tecnología humana virtual para facilitar la producción eficiente de vídeo, lo que lleva a nuevas oportunidades de negocio y crecimiento.

En el comercio minorista y electrónico, Huawei Cloud ha desarrollado el modelo B.R.A.N.D. para ayudar a los minoristas a impulsar la innovación y el crecimiento. A través de servicios profesionales, operaciones deterministas, seguridad, fiabilidad y 16 soluciones de subescenarios, B.R.A.N.D. permite a los minoristas construir sistemas empresariales ágiles, eficientes y seguros.

En cuanto a la expansión del ecosistema, Huawei Cloud se ha asociado con Station F, la mayor incubadora de empresas emergentes del mundo, para lanzar un programa de incubación temático sobre sostenibilidad. Este programa tiene como objetivo proporcionar un apoyo integral a las empresas emergentes, incluyendo recursos en la nube, oportunidades de inversión y espacios de oficina dedicados. Además, Huawei Cloud y 20 socios del ecosistema han presentado el Programa de Innovación de Socios Industriales en la cumbre.

Este evento de dos días presenta una agenda repleta, que incluye el foro de socios y la mesa redonda del Cloud Native Elite Club (CNEC). En la edición de este año de HUAWEI CONNECT Europe, el CNEC regresó a Europa e invitó a sus primeros miembros a unirse a esta comunidad técnica creada para los pioneros tecnológicos europeos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558479/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558480/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558481/image_3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-cloud-en-francia-construyendo-una-nube-nativa-de-ia-302307243.html