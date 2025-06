Huawei Digital Power organiza el Foro de Formación de Redes y Seguridad ESS (1)

Huawei Digital Power Hosts the Grid Forming & ESS Safety Forum for Innovative Business Strategies and Safety Ecosystem - HUAWEI/PR NEWSWIRE

SHANGHAI, 23 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- El 12 de junio de 2025, Huawei Digital Power celebró el Foro de Seguridad de Sistemas de Formación de Redes y Almacenamiento de Energía (ESS) en Shanghái. Invitamos a clientes, socios, aseguradoras y organizaciones de certificación de la industria fotovoltaica y ESS a debatir y compartir perspectivas sobre las tendencias de desarrollo y las aplicaciones de la tecnología de formación de redes, las prácticas comerciales y la construcción de ecosistemas de seguridad ESS. En el foro, Huawei Digital Power, junto con clientes, socios, aseguradoras y organizaciones de certificación, lanzó la Iniciativa de Seguridad ESS para impulsar la seguridad ESS a un nuevo nivel.

Steven Zhou, presidente de la línea de productos Smart PV y ESS de Huawei Digital Power, pronunció el discurso inaugural. Afirmó que, con el avance de la transición energética global, los ESS desempeñan un papel crucial para impulsar la integración a gran escala de las energías renovables en la red eléctrica y garantizar su estabilidad, lo que presenta oportunidades y desafíos sin precedentes. Un ESS formador de red, con su excelente capacidad de soporte, se ha convertido en una tecnología vanguardista y popular. Además, la seguridad de los ESS es la máxima prioridad para el desarrollo sostenible de la industria. Huawei Digital Power acaba de lanzar la nueva solución FusionSolar 9.0 Smart PV+ESS, que promueve la tecnología formadora de red, desde ESS hasta PV+ESS, en todos los escenarios, logrando así aplicaciones integrales.

Cumplir con altos estándares de seguridad es clave para mantener la estabilidad de la red eléctrica. Huawei Digital Power propone cuatro estándares de seguridad: no inflamable, no explosivo, no propagante y no dañino. El diseño de seguridad de celda a red mejora la fiabilidad del sistema. Huawei continuará innovando y colaborando con clientes, socios y organizaciones de la industria para promover la adopción de estándares de seguridad e impulsar la innovación del modelo de negocio, garantizando que todas las partes de la cadena industrial puedan beneficiarse de los avances tecnológicos y lograr un futuro sostenible.

Estrategias empresariales para la formación de redes: Promoción de la seguridad activa y aceleración de la construcción de nuevos sistemas eléctricos

Robert Liew, director de investigación de APAC en Wood Mackenzie, y Patrick Zank, gerente de desarrollo empresarial en VDE, compartieron perspectivas sobre cómo la tecnología de formación de redes puede impulsar las inversiones en energías renovables e ideas sobre cómo la unificación de estándares y la confianza del mercado son esenciales para promover sus aplicaciones a gran escala.

Vannsith Ith, Director de la División de Gestión de Energía de SchneiTec, y Billy Qiu, Gerente Técnico de Energía Inteligente de TÜV SÜD, compartieron detalles sobre el primer proyecto de ESS a escala de servicio público en Camboya. TÜV SÜD realizó una prueba empírica sobre la capacidad de formación de red del sistema PV+ESS de Huawei en Camboya, de conformidad con la PPP 58232. Los resultados de la prueba proporcionan una base sólida para construir una red inteligente estable y fiable, lo que demuestra el desarrollo de proyectos de formación de red en el Sudeste Asiático.

Chen Danqing, Director de Tecnología del Negocio de ESS de Formación de Red de Huawei Digital Power, afirmó que existen cuatro desafíos técnicos principales para el uso comercial a gran escala de la tecnología de formación de red: estabilidad de la operación en paralelo entre múltiples dispositivos, amortiguación de oscilaciones de banda ancha, un alto nivel de soporte de sobrecarga, y seguridad y fiabilidad del dispositivo.

Con amplia experiencia en el sector fotovoltaico y de sistemas de energía eléctrica (ESS), especialmente en tecnologías compatibles con la red eléctrica y de formación de red, Huawei Digital Power propone el sistema tecnológico ESS Smart String Grid-Forming. Este sistema tecnológico abarca capacidades de formación de red en todo el proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de energía, redefiniendo los estándares fundamentales de las capacidades de formación de red. En concreto, el ESS de formación de red debe poseer capacidades de formación de red para todos los niveles de rendimiento, en todas las condiciones de red y durante todo su ciclo de vida. Puede proporcionar un soporte determinista y estable para los sistemas eléctricos, satisfaciendo así los requisitos de diversos modelos de negocio en el futuro. El ESS Smart String Grid-Forming de Huawei ha sido sometido a rigurosas pruebas empíricas en proyectos en Qinghai y Xizang, y se ha aplicado con éxito en proyectos de nivel GW.

Ecosistema de seguridad de ESS: fortaleciendo la seguridad para sostener el crecimiento de la industria

Chen Weipeng, Presidente Regional de Negocios (Seguros Generales) de Munich Re Group, compartió sus perspectivas sobre la protección de los proyectos de ESS. Chen Xiong, Gerente General de Servicios de Energía Eléctrica y Productos Electrónicos de TÜV Rheinland China, señaló que la verdadera seguridad del sistema debe abarcar todo el ciclo de vida del ESS.

Steve Zheng, presidente de la división de sistemas de energía eléctrica (ESS) para la formación de redes de Huawei Digital Power, señaló que los ESS presentan tres características típicas: alta densidad, alto voltaje y alta corriente. Durante su ciclo de vida, la inconsistencia electroquímica, la incertidumbre de la red y la insuficiente capacidad de gestión digital de los ESS pueden generar importantes riesgos de seguridad.

Para abordar estos problemas, Huawei Digital Power lanza un innovador sistema de seguridad que integra el paquete de baterías "Panshi", una arquitectura de cadena de dos etapas y un diagnóstico inteligente del estado para garantizar la seguridad del ESS durante todo su ciclo de vida.

El paquete de baterías está diseñado como la unidad mínima de seguridad. Basado en el mecanismo de fuga térmica de la batería, emplea un aislamiento de tres niveles para prevenir arcos eléctricos, propagación térmica e incendios.

Esta arquitectura bloquea eficazmente la retroalimentación de corriente, mantiene estable la potencia activa durante los periodos de alta y baja tensión y permite una rápida recuperación de la red eléctrica.

La avanzada plataforma de gestión digital mejora la visibilidad y el control de la seguridad. Con protección inteligente de seguridad de celda a red, emite avisos de fallos con hasta siete días de antelación, identifica más de 30 tipos de fallos y proporciona monitorización ininterrumpida del estado en tiempo real.

Junto con la prestigiosa organización internacional DNV, Huawei Digital Power realizó con éxito una prueba de ignición extrema en el ESS Smart String Grid-Forming, verificando plenamente su capacidad de protección en situaciones de ignición extrema. Además, durante el foro, se realizaron pruebas de penetración de clavos, inmersión en agua y fuga térmica en el Laboratorio Integral de ESS de Huawei en Dongguan. Los resultados de las pruebas verificaron eficazmente el rendimiento de seguridad del sistema según los cuatro estándares de seguridad: no inflamable, no explosivo, no propagante y no dañino, así como los tres estándares básicos de seguridad: respetuoso con la red, respetuoso con la carga y respetuoso con el medio ambiente. Huawei Digital Power seguirá ofreciendo soluciones PV+ESS y colaborando con la industria para lograr un futuro sostenible y ecológico.

Huawei Digital Power, junto con clientes, socios y organizaciones, lanzó la Iniciativa de Seguridad de ESS. Esta iniciativa busca mejorar las especificaciones de extinción de incendios específicas de los ESS, promover la promoción global y la iteración continua de los niveles de seguridad de los ESS, establecer capacidades de seguridad de los ESS que puedan visualizarse y gestionarse durante todo su ciclo de vida, y establecer un sistema de evaluación de riesgos de proyectos de ESS durante todo el proceso. De esta forma, se protege el futuro de la energía, se sientan las bases de la seguridad y se impulsa conjuntamente la seguridad de los ESS a nuevas cotas.

