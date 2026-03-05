(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei lanza dos innovadoras soluciones de detección de fibra para habilitar inteligencia en industrias como la minería y el petróleo y el gas

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei presentó dos soluciones innovadoras basadas en tecnologías inteligentes de detección por fibra. La solución de detección por fibra para la predicción del estado de los rodillos de las cintas transportadoras está diseñada para industrias como la minería, la logística, la fundición, la generación de energía y los materiales de construcción que dependen de las cintas transportadoras. La solución de detección por fibra para el seguimiento de raspadores de tuberías se centra en escenarios de inspección de oleoductos y gasoductos, lo que permite una inspección inteligente y aumenta la eficiencia.

Detección por fibra para la solución de predicción del estado de los rodillos de las cintas transportadoras

En industrias como la minería, la logística, la fundición, la generación de energía y los materiales de construcción, las cintas transportadoras sirven como arterias para el transporte de materiales, y los rodillos actúan como juntas críticas. Un fallo en un rodillo puede provocar desalineación de la cinta, roturas, combustión por fricción y otros accidentes, lo que resulta en importantes pérdidas económicas e incluso pone en peligro la seguridad de los trabajadores.

Los métodos de inspección tradicionales se basan en la escucha manual a lo largo de las líneas transportadoras, lo cual resulta ineficiente, difícil de ejecutar y propenso a detecciones fallidas. Para abordar estos desafíos, Huawei ha lanzado la solución de detección de fibra para la predicción del estado de los rodillos de las cintas transportadoras, que detecta ruidos anormales en los rodillos de las cintas transportadoras. Mediante algoritmos innovadores, la solución identifica y reproduce eficazmente los ruidos anormales, logrando una tasa de alarmas fallidas inferior al 1 % y una precisión superior al 90 %. Proporciona alarmas oportunas y precisas, lo que ayuda a los clientes a reducir los costes de inspección manual, mejorar la eficiencia en la resolución de problemas y prevenir accidentes.

Solución de detección de fibra para el seguimiento de raspadores de tuberías

En la industria del petróleo y el gas, los medidores de inspección de tuberías (Pipeline pig) se utilizan para limpiarlas cada uno a tres meses. Tradicionalmente, el seguimiento de los Pipeline pig se basa en la monitorización manual en puntos fijos, pero la trayectoria del pig es invisible. Una vez que el Pipeline pig se atasca, se tarda varias horas en localizar la obstrucción, lo que genera enormes pérdidas económicas.

Para afrontar este reto, Huawei ha lanzado la solución de detección de fibra para el seguimiento de Pipeline pig. Basada en la tecnología de detección de fibra distribuida, la solución puede identificar las señales del Pipeline pig y detectar su trayectoria en tiempo real. Si un Pipeline pig se atasca, se notifica rápidamente la alarma. El tiempo de localización de fallos se reduce de horas a minutos.

Al colaborar con clientes y socios para integrarse plenamente en los escenarios de la industria, Huawei está expandiendo la aplicación de soluciones inteligentes de detección de fibra, ayudando a las industrias a superar los desafíos operativos y acelerando la llegada de una nueva era de inspección inteligente.

