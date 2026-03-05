Huawei lanza su plataforma de datos de IA para impulsar una adopción más rápida de IA en las empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el Foro de Innovación Huawei AI DC del MWC Barcelona 2026, Huawei presentó su Plataforma de Datos de IA, diseñada para abordar los desafíos clave en la adopción de agentes de IA y fortalecer la base de datos para la transformación digital e inteligente empresarial.

Los agentes de IA se encuentran ahora en el corazón de la transformación. Sin embargo, a pesar de disponer de cantidades masivas de datos, las empresas aún tienen dificultades para implementar agentes de IA a gran escala debido a múltiples desafíos, como el retraso en la adquisición de conocimiento y la baja precisión de recuperación, la inferencia ineficiente en escenarios de interacción de secuencia larga y multi-turno, y la falta de memoria de tareas y acumulación de experiencia. Estas deficiencias mantienen a la mayoría de los agentes de IA confinados en la fase de demostración, lejos de estar listos para aplicaciones empresariales a nivel de producción.

En respuesta directa a estos desafíos compartidos, Xie Liming, presidente del área de almacenamiento flash de la línea de productos de almacenamiento de datos de Huawei, presentó la Plataforma de Datos de IA. Esta plataforma integra la base de conocimiento, la caché KV y el banco de memoria, y está coordinada por UCM. Esta plataforma permite a los agentes de IA empresariales ir más allá de las demostraciones y convertirse en herramientas de producción reales.

Generación y recuperación de conocimiento con recuperación de conocimiento multimodal de alta precisión y en tiempo real para agentes Esta tecnología utiliza bases de conocimiento para detectar continuamente cambios en los datos fuente y convertir los datos sin procesar en conocimiento casi en tiempo real. Convierte datos multimodales en conocimiento de alta precisión mediante análisis multimodal sin pérdidas y codificación a nivel de token, con una precisión de recuperación superior al 95%.

Caché KV para aceleración de inferencia, utilizando datos de memoria histórica para mejorar la eficiencia de inferencia de agentes La gestión y niveles inteligentes de la caché KV reducen en gran medida los cálculos repetidos durante la inferencia para lograr una menor latencia de inferencia, mejoran el rendimiento de la inferencia y la experiencia del usuario, y brindan un sólido soporte de rendimiento para la inferencia de agentes complejos y de secuencias largas.

Extracción y recuperación de memoria con memoria personalizada y resumida continuamente para agentesEsta tecnología utiliza bancos de memoria para acumular memoria de trabajo y memoria experiencial durante la interacción con agentes de IA. Admite el rastreo de memoria y el aprendizaje colaborativo multiagente para optimizar continuamente la precisión y la eficiencia de la inferencia, lo que aumenta la inteligencia de los modelos con el uso.

De cara al futuro, Huawei fortalecerá su inversión en infraestructura de datos de IA, potenciará la transformación de la industria a través de la innovación continua y trabajará con clientes y socios globales para impulsar una adopción más amplia de IA en más campos, liberando así todo el potencial de los datos.

