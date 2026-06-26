(Información remitida por la empresa firmante)

-Cinco avances tecnológicos: Huawei lanza la plataforma ESS de formación de redes de próxima generación LUTERRA

MUNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En Intersolar Europe 2026, Huawei celebró la presentación de su estrategia y nuevos productos Huawei FusionSolar 2026 bajo el lema "Aprovechando al máximo cada rayo de sol".

Huawei anunció la actualización oficial de su marca de soluciones ESS, pasando de LUNA a LUTERRA, y lanzó la plataforma ESS de próxima generación para la formación de redes inteligentes en cadena, LUTERRA. La plataforma admite un voltaje de CA de 1000 V y ofrece la capacidad de matriz óptima del sector, de 12,5 MW/50 MWh.

Aprovechamiento de las tecnologías de formación de redes e IA para desarrollar soluciones basadas en escenarios

Steven Zhou, presidente de la línea de productos Smart PV & ESS de Huawei Digital Power, pronunció un discurso titulado "Impulsando un futuro inteligente y de formación de redes: Impulsando la evolución de las energías renovables". Zhou afirmó: "Los futuros productos fotovoltaicos y de almacenamiento de energía deben evolucionar para convertirse en activos que respalden la red. La flexibilidad a prueba de futuro, la capacidad de formación de redes y la inteligencia artificial serán esenciales. Huawei siempre se ha esforzado en la investigación de la electrónica de potencia y las tecnologías digitales. Innovamos continuamente y desarrollamos competencias líderes en la industria en formación de redes, IA y seguridad y confiabilidad durante todo el ciclo de vida. Esta competencia central potenciará nuestras soluciones Smart PV y ESS para escenarios completos, aportando el máximo valor a los clientes y reforzando la estabilidad de la red en entornos con alta penetración de energías renovables".

LUTERRA establece nuevos estándares en la industria con cinco avances tecnológicos

Steve Zheng, presidente de la división Smart ESS de Huawei Digital Power, pronunció un discurso titulado "Evolucionando para obtener mayores beneficios" y presentó oficialmente LUTERRA, la plataforma ESS de próxima generación para la formación de redes en cadenas inteligentes. Zheng afirmó: "Huawei LUTERRA representa un salto cualitativo en la entrega de la máxima densidad energética, desde un solo gabinete hasta sistemas de almacenamiento de energía. Se caracteriza por cuatro valores fundamentales: inversión óptima, mayor rentabilidad, formación de redes a nivel de planta y seguridad C2G, lo que la convierte en una excelente opción para los clientes que buscan construir sistemas ESS para nuevos sistemas de energía".

LUTERRA establece nuevos estándares en la industria con cinco avances tecnológicos en electrónica de potencia y una arquitectura innovadora.

La innovadora arquitectura de cadena inteligente de 1000 Vac mejora la consistencia de la batería. Los módulos SiC de 1000 Vac de Huawei de última generación mejoran significativamente la eficiencia de conversión.

mejora la consistencia de la batería. Los módulos SiC de 1000 Vac de Huawei de última generación mejoran significativamente la eficiencia de conversión. La innovadora arquitectura de barras colectoras simplifica la instalación, la expansión de capacidad y la conexión de cables, acelerando la entrega y ahorrando recursos terrestres.

simplifica la instalación, la expansión de capacidad y la conexión de cables, acelerando la entrega y ahorrando recursos terrestres. El innovador sistema de refrigeración distribuida inteligente aumenta el área de disipación de calor en un 100 %, reduciendo la velocidad del ventilador y disminuyendo el ruido en aproximadamente un 40 %.

aumenta el área de disipación de calor en un 100 %, reduciendo la velocidad del ventilador y disminuyendo el ruido en aproximadamente un 40 %. La capacidad líder de formación de red a nivel de planta permite la formación de red síncrona para decenas de millones de dispositivos y la autoadaptación a los cambios en la capacidad de la red.

permite la formación de red síncrona para decenas de millones de dispositivos y la autoadaptación a los cambios en la capacidad de la red. Basada en una plataforma única de gemelo digital y tecnologías digitales y de IA de vanguardia, la solución proporciona predicciones más precisas de SOE y SOP, ofreciendo un soporte digital fiable para la comercialización de energía y aumentando significativamente la rentabilidad del ciclo de vida completo.

LUTERRA está diseñada para impulsar un nuevo futuro de transición energética con cuatro valores fundamentales:

Inversión óptima: Se logran altos retornos mediante una entrega rápida y menores costes. Por ejemplo, para una planta ESS de 1 GWh, el tiempo de entrega puede reducirse en aproximadamente un 30 % desde la construcción hasta la puesta en marcha. BOP puede reducirse en más del 20 %.

Se logran altos retornos mediante una entrega rápida y menores costes. Por ejemplo, para una planta ESS de 1 GWh, el tiempo de entrega puede reducirse en aproximadamente un 30 % desde la construcción hasta la puesta en marcha. BOP puede reducirse en más del 20 %. Mayores retornos: Al mejorar continuamente la eficiencia energética en tiempo real (RTE), la disponibilidad, la consistencia y la precisión del estado de carga (SOC), el ESS puede lograr un mayor flujo de energía durante todo su ciclo de vida, generando así mayores retornos.

Al mejorar continuamente la eficiencia energética en tiempo real (RTE), la disponibilidad, la consistencia y la precisión del estado de carga (SOC), el ESS puede lograr un mayor flujo de energía durante todo su ciclo de vida, generando así mayores retornos. Formación de red a nivel de planta: Las seis capacidades de formación de red a nivel de planta, que incluyen el nivel de cortocircuito, la amortiguación de oscilaciones de banda ancha, la respuesta inercial, la regulación primaria de frecuencia, el arranque en negro y la conmutación de conexión/desconexión a la red, permiten obtener mayores retornos.

Las seis capacidades de formación de red a nivel de planta, que incluyen el nivel de cortocircuito, la amortiguación de oscilaciones de banda ancha, la respuesta inercial, la regulación primaria de frecuencia, el arranque en negro y la conmutación de conexión/desconexión a la red, permiten obtener mayores retornos. Seguridad C2G: La tecnología de seguridad C2G de Huawei ha permitido que el ESS de formación de red cumpla con el estándar de seguridad de la Zona C, lo que significa que el riesgo es inferior a 1 entre 1 millón en el mapa R.

Presentación del nuevo producto residencial de Huawei para sistemas fotovoltaicos y almacenamiento de energía (PV y ESS): LUTERRA S2

Sun Power, presidente de la división residencial de sistemas fotovoltaicos y almacenamiento de energía de Huawei Digital Power, ofreció un discurso de apertura y presentó el nuevo producto residencial de Huawei para sistemas fotovoltaicos y almacenamiento de energía (PV y ESS): LUTERRA S2. Sun declaró: "La innovación nunca se detiene. Las soluciones residenciales de Huawei para sistemas fotovoltaicos y almacenamiento de energía (PV y ESS) abastecen de energía a más de 4,3 millones de familias en todo el mundo. Con la visión de 'La máxima expresión de la energía inteligente para el hogar', este producto de nueva generación y su aplicación liderarán el sector de la energía inteligente para el hogar, ofreciendo a los usuarios la mejor experiencia, la máxima inteligencia y la máxima seguridad".

Lanzamiento de la estrategia de servicios de Huawei Digital Power

Al finalizar el evento, Allen Zeng, presidente del Departamento de Servicio Técnico y Operaciones de Huawei Digital Power, presentó la Estrategia de Servicio de Huawei Digital Power, cuyo objetivo es garantizar rentabilidades predecibles y maximizar el valor de la planta durante todo su ciclo de vida, ofreciendo un rendimiento superior, basado en 13 años de servicios globales líderes en la industria. Zeng afirmó: "Huawei Digital Power acompañará a clientes y socios durante todo el ciclo de vida de la planta. Aprovechando el nuevo sistema de servicios profesionales integrados en la industria y las capacidades de servicio global, así como plataformas innovadoras como Huawei AI Assistant y EasyBuy, generaremos valor de forma continua para las plantas en términos de planificación, construcción, mantenimiento, optimización y operación".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000319...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000320...

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000318...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-lanza-la-plataforma-ess-de-formacion-de-redes-de-proxima-generacion-luterra-302811360.html