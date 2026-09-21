(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei lanza la solución AI Practice LAB (AIPL), estableciendo un nuevo paradigma para la formación de talento en "Educación + IA"

SHANGHAI, 21 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Durante HUAWEI CONNECT 2026, la Cumbre Mundial de Educación, bajo el lema "IA Educación: Construyendo la base de talento para la era digital e inteligente", se celebró con éxito en Shanghái. Durante el evento, Huawei lanzó oficialmente a nivel mundial la solución AI Practice LAB (AIPL) y presentó simultáneamente el "Libro blanco sobre la enseñanza práctica de IA" (en adelante, el "Libro blanco").

A medida que cobra impulso la transformación educativa impulsada por la IA, el modelo convencional de enseñanza teórica ya no puede satisfacer la demanda de la industria en cuanto a capacidades prácticas, lo que convierte la formación de talento en IA en una prioridad absoluta para la educación superior. Aprovechando su amplia experiencia en diversos sectores, Huawei ha introducido la solución AIPL, centrada en escenarios, datos y algoritmos del mundo real. Esta solución busca cerrar la brecha entre la enseñanza teórica convencional y las necesidades de la industria mediante la incorporación de casos reales del sector, datos anonimizados y herramientas de ingeniería en las prácticas docentes, ayudando así a las universidades a formar profesionales de la IA que respondan verdaderamente a las exigencias del mercado.

Tao Jingwen, vicepresidente del Consejo de Supervisión de Huawei, señaló que, en colaboración con el sector educativo y las empresas del sector, Huawei ha integrado la tecnología de IA para profundizar conjuntamente en la exploración de modelos de educación práctica. Se han construido "caminos" y "puentes" que conectan el aprendizaje teórico, la práctica y la innovación en la investigación científica. Huawei mantendrá su firme compromiso con el sector educativo, adoptando un enfoque abierto para colaborar con universidades, instituciones de investigación y socios industriales de todo el mundo, impulsando la transformación digital e inteligente de la educación mediante la innovación tecnológica.

Durante la cumbre, Li Junfeng, vicepresidente de Huawei y consejero delegado de la Unidad de Negocio del Sector Público Global; Pang Chuanchun, director del Departamento de Servicios de Aprendizaje y Certificación de Huawei; He Lian, vicepresidente de la Universidad de Wuhan; y Xue Guangtao, director del Centro de Redes e Información de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, presentaron conjuntamente al mundo la solución AIPL de Huawei.

Actualmente, en colaboración con 12 socios clave, esta solución se ha utilizado para desarrollar sistemas de enseñanza práctica de IA y se ha implementado en diversas universidades, incluidas el Instituto de Tecnología de Pekín y la Universidad Jiao Tong de Shanghái. Este lanzamiento global tiene como objetivo promover el concepto y la solución de prácticas de IA a nivel mundial, fomentando así la formación de talento innovador en este campo.

Durante la cumbre, Huawei, en colaboración con diversas universidades y socios, presentó el "Libro blanco sobre la enseñanza práctica basada en IA" (AI+). El lanzamiento contó con la presencia de Du Min, presidente de la Unidad de Negocio de Educación Superior de Huawei; Sun Gang, director del Departamento de Desarrollo de Socios de Talento TIC de Huawei; Zhang Jianjun, vicepresidente de Huawei; Bi Xiaohan, subdirector del Centro Internacional de la UNESCO para la Innovación en la Educación Superior; Xia Zhengwei, subdirector del Centro de Información de la Universidad de Wuhan; Li Kangju, presidente del Instituto de Tecnología de Shenyang; y Lu Jie, subdirector de BGI College.

El libro blanco expone de manera sistemática la lógica teórica y las vías prácticas para reestructurar los paradigmas de formación de talento en la educación superior durante la era de la IA. Centrándose en el tema central de "IA + enseñanza práctica", propone un marco de referencia para la transformación que se caracteriza por "una base, dos tipos de elementos, tres niveles de cursos, una evaluación multidimensional y un ecosistema de cinco partes". Este marco tiene como objetivo ofrecer una guía sistemática, pragmática y aplicable para administradores universitarios, docentes, investigadores educativos y profesionales del sector.

De cara al futuro, Huawei seguirá colaborando estrechamente con universidades y socios para fortalecer los cimientos digitales e inteligentes del sector educativo y promover la replicación del modelo AIPL en diversas disciplinas. Al impulsar la educación mediante la tecnología y fomentar el talento a través de la práctica directa, Huawei transformará las tecnologías industriales de vanguardia y los escenarios empresariales reales en recursos educativos destinados a la formación práctica, la enseñanza inteligente, los campus inteligentes y la innovación en investigación. De este modo, se facilitará una difusión más amplia de recursos educativos de alta calidad.

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