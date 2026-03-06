Huawei lanza la solución AIEC (Centro de Educación de IA)

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei organizó una cumbre titulada "Educación + IA: Abrazando un Futuro Inteligente". En la cumbre, Huawei, en colaboración con clientes y socios del sector, lanzó la Solución AIEC para la educación básica. Esta iniciativa busca acelerar la popularización y el desarrollo de la educación general en IA.

En el evento, Li Junfeng, vicepresidente de Huawei y consejero delegado de la Unidad de Negocio del Sector Público Global, afirmó que la clave de la futura educación en IA es alcanzar el umbral más bajo y la cobertura más amplia. Como facilitador tecnológico y creador de ecosistemas en el camino hacia la educación digital e inteligente, Huawei colabora con clientes y socios para crear soluciones innovadoras basadas en escenarios para el sector de la educación en IA. Entre ellas, la Solución AIEC para educación básica acelera la popularización de la educación general en IA en escuelas primarias y secundarias, abriendo las puertas al futuro mundo tecnológico para cada estudiante.

Basada en una infraestructura de computación de hardware, servicios modelo, plataformas de aplicaciones y un sistema de enseñanza y gestión de laboratorios de IA, la Solución AIEC de Huawei proporciona educación general sistemática en IA, aplicaciones experimentales y recursos curriculares para estudiantes de todas las edades en educación básica. Esto dota a los estudiantes de las competencias esenciales para la sociedad del futuro, sentando una sólida base de talento para la innovación tecnológica nacional y la modernización industrial.

Actualmente, la solución se ha implementado en la provincia de Zhejiang, China. En colaboración con socios como CourseGrading, Huawei ofrece una plataforma educativa general de IA para más de 500 escuelas primarias y secundarias. La plataforma cuenta con potencia informática de IA, modelos de código abierto de gran tamaño, más de 10 proyectos prácticos de IA y más de 50 herramientas y aplicaciones experimentales. Se espera que abarque a un millón de estudiantes en el futuro.

En el evento, Huawei lanzó el proyecto de demostración global de su solución AI Education Platform (AIEC) en colaboración con la escuela secundaria Pui Kiu. El evento presentó aplicaciones prácticas de la tecnología de inteligencia artificial en la educación secundaria. Esta iniciativa promueve aplicaciones innovadoras de IA en la educación, proporcionando modelos prácticos replicables y escalables para la transformación digital a nivel mundial.

La solución AIEC de Huawei representa un hito significativo en la sinergia entre la educación y la IA. De cara al futuro, Huawei seguirá actuando como puente tecnológico, fomentando un ecosistema abierto con socios globales, esforzándose por despertar el potencial de cada niño y crear de forma conjunta un futuro donde la equidad educativa y el progreso tecnológico vayan de la mano.

