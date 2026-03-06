Huawei lanza la solución FAN de nueva generación

(Información remitida por la empresa firmante)

La IA potencia la conectividad del hogar inteligente

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei celebró un Foro de la Industria de ISP con el tema "La IA transforma a los ISP, liderando el crecimiento B2H y B2B". En el evento, Huawei presentó su solución FAN de próxima generación, que utiliza IA y tecnologías totalmente ópticas para desarrollar capacidades de red central para ISP globales en el mundo inteligente, con el objetivo de ayudarles a descubrir nuevo potencial de negocio.

"Para 2025, la IA habrá pasado del concepto a la implementación a gran escala, transformando fundamentalmente la industria de los ISP", afirmó York Yue, vicepresidente de Huawei y consejero delegado de la unidad de negocio de ISP y Medios, en su discurso inaugural. "Internamente, impulsa la automatización de la red, la inteligencia y la eficiencia operativa; externamente, permite servicios B2B de mayor valor y nuevos modelos de monetización". Yue también enfatizó que los ISP deben actuar con decisión, integrar la IA en su estrategia central y posicionarse para impulsar el crecimiento sostenible en el mundo inteligente.

IA + Banda ancha doméstica totalmente óptica: construyendo hogares inteligentes de próxima generación

Los hogares inteligentes incluyen diversas aplicaciones como juegos en la nube, transmisión de vídeo 8K UHD y conferencias remotas. Estas exigen mayores requisitos en cuanto a velocidad, estabilidad y eficiencia de operación y mantenimiento (O&M) de la banda ancha doméstica. Para abordar esto, Huawei ha lanzado su solución FAN de Próxima Generación. Centrada en la IA y construida sobre una arquitectura coordinada entre el dispositivo, el borde y la nube, esta solución proporciona un sistema de servicios integral que incluye programación inteligente, conectividad, servicios y O&M. Su objetivo es ayudar a los ISP a explorar un nuevo potencial de crecimiento mejorando la experiencia del usuario.

Para la conectividad del hogar, la solución FAN de Próxima Generación utiliza ONT de la serie OptiXstar EG de Huawei para proporcionar tres funciones inteligentes, como se detalla a continuación:

Para el reconocimiento de servicios en el hogar, la solución utiliza OLT de la serie MA5800T con gestión de tráfico basada en IA, que ofrece rutas de red dedicadas para diferentes servicios inteligentes con garantías de SLA personalizadas. Esto permite un rendimiento fiable para diversas aplicaciones en entornos de salud, entretenimiento y reuniones remotas.

La solución mejora las experiencias del hogar inteligente en todos los escenarios. Ayuda a los ISP a destacar en el mercado, a la vez que aumenta la fidelidad del usuario y el valor comercial.

Adopción de IA: Habilitación de un nuevo futuro inteligente para los ISP

La profunda integración de la IA con las redes de comunicación se ha convertido en el motor central de la innovación y el avance industrial. La transformación inteligente de las redes de banda ancha domésticas y empresariales ha alcanzado un punto crucial.

"La IA está transformando la industria de los proveedores de servicios de internet (ISP) e impulsando el crecimiento de los servicios tanto en los sectores B2H como B2B", afirmó Huang Dachuan, director de tecnología del Departamento de Marketing y Ventas de Soluciones TIC de Huawei. "Los terminales de IA serán comunes para 2030. Con capacidades multimodales, ayudarán a las empresas a reducir costes y mejorar la eficiencia, mientras que las redes inteligentes y resilientes mejorarán significativamente la eficiencia de las operaciones y el mantenimiento (O&M) y la experiencia del usuario". Según Huang, Huawei ha introducido una arquitectura de red para ISP orientada al mundo inteligente. "Esta arquitectura integra centros de datos en la nube con IA, acceso óptico y capacidades de transporte IP mediante tecnologías como la Conexión Óptica Cruzada de Centros de Datos (DC-OXC), el Enrutamiento de Segmentos sobre IPv6 (SRv6) y la Conexión Óptica Cruzada (OXC). Potencia escenarios como la atención médica familiar, los hogares inteligentes y O&M inteligente, ayudando a los clientes a lograr una transformación inteligente de los servicios", añadió Huang.

Como proveedor líder mundial de infraestructura TIC y terminales inteligentes, Huawei ha prestado servicios a más de 8.000 ISP en más de 120 países y regiones con productos, soluciones y servicios innovadores. En el futuro, Huawei seguirá impulsando la IA y la integración de redes, a la vez que colabora con clientes y socios globales para acelerar las actualizaciones inteligentes de las redes de banda ancha domésticas y empresariales. La compañía busca llevar la IA a todos los hogares e industrias, creando una sólida base digital para la futura era inteligente.

Para más información sobre las soluciones digitales e inteligentes de Huawei para ISP, visite: https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp

