(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei lanza la solución de IA Fintelligent para ayudar a las instituciones financieras globales a hacer realidad el concepto "Adueñarse de tu IA, adueñarse de tu inteligencia"

Basándose en la plataforma de agentes de código abierto de grado financiero openJiuwen y en una infraestructura de computación abierta, Huawei desarrolla Agent Factory, Token Factory y Data-Knowledge Factory para acelerar el despliegue a gran escala de agentes listos para entornos de producción.

SHANGHAI, 21 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Durante HUAWEI CONNECT 2026, Huawei organizó una Cumbre Mundial de Finanzas. Jason Cao, consejero delegado de la Unidad de Negocio de Finanzas Digitales de Huawei, pronunció una ponencia titulada "Adueñarse de su IA, avanzar hacia la banca basada en agentes", presentando a los clientes financieros globales la propuesta "Adueñarse de su IA, adueñarse de su inteligencia" y lanzando a nivel mundial la solución de IA "Fintelligent" de Huawei.

La solución se centra en los desafíos clave a los que se enfrenta el despliegue de IA a gran escala en el sector financiero mundial, tales como la seguridad, la escalabilidad y la sostenibilidad. Ayuda a las instituciones financieras a construir un nuevo sistema de capacidades y, a través de tres "fábricas inteligentes" — Agent Factory, Token Factory y Data-Knowledge Factory—, a desarrollar y evolucionar continuamente su arquitectura de IA empresarial, su base integral de agentes, su inteligencia específica del sector bancario y las operaciones de tokens durante todo su ciclo de vida, acelerando así la transición hacia las finanzas basadas en agentes.

Jason Cao afirmó: "La competencia en el ámbito de la IA financiera está pasando de centrarse en la capacidad de los modelos a centrarse en la capacidad de los sistemas de IA a nivel empresarial. Cada institución financiera debe adueñarse de su propia IA y mantener bajo su control las decisiones sobre su elección y evolución. Adueñarse realmente de la IA no consiste simplemente en utilizar un modelo concreto o desplegar unas pocas aplicaciones de IA; significa tener la capacidad de elegir de forma independiente, operar con seguridad, replicar soluciones a gran escala y evolucionar continuamente las capacidades de IA. Mediante una arquitectura abierta, plataformas y potencia de cómputo, Huawei colaborará con clientes y socios para integrar la IA a gran escala en las operaciones comerciales clave y acelerar la transición hacia las finanzas basadas en agentes".

Agent Factory escala la IA para convertirla en una capacidad a nivel empresarial; Token Factory ofrece una mejor relación precio-rendimiento y una gestión sostenible de tokens durante todo su ciclo de vida; y Data-Knowledge Factory acumula activos de conocimiento para permitir que las instituciones financieras desarrollen inteligencia como una capacidad interna. En conjunto, estas tres fábricas inteligentes conectan datos, conocimientos, tokens y capacidades de agentes.

Agent Factory se centra en ayudar a los bancos a crear, ejecutar y gestionar agentes a gran escala, permitiendo que las capacidades de IA pasen de aplicaciones aisladas a una inteligencia empresarial integral, al tiempo que facilita la acumulación, reutilización y gestión unificada de los activos de los agentes.

openJiuwen es una plataforma de agentes de código abierto diseñada para la colaboración multiagente, que ofrece fiabilidad de nivel empresarial y afinidad computacional. Construida sobre un núcleo de producción de grado financiero, proporciona tres capacidades fundamentales: operaciones estables de larga duración, componentes de grado financiero y un entorno integral de desarrollo y operaciones. openJiuwen ofrece una base empresarial unificada que permite a las instituciones financieras crear, ejecutar, gestionar y gobernar agentes dentro de una misma plataforma.

Huawei lanzó TokeNexus, una solución de operaciones de tokens que abarca todo el ciclo de vida —desde la planificación y la producción eficiente hasta la programación inteligente y la optimización global—, permitiendo una gestión y unas operaciones unificadas. Mediante una gobernanza integrada de extremo a extremo, TokeNexus ayuda a las instituciones financieras a escalar la IA manteniendo los costes bajo control, garantizando un rendimiento fiable y asegurando la sostenibilidad del suministro.

Huawei propone la Data-Knowledge Factory, la cual transforma los datos, documentos y normativas bancarias en conocimiento que los agentes pueden comprender, en el que pueden confiar y que pueden utilizar, acumulándolo gradualmente para conformar la Inteligencia de Dominio propia de cada banco.

Durante la cumbre, Huawei presentó la Solución de Datos para Agentes Financiero. Centrada en flujos de datos y conocimiento, esta solución suministra información y conocimiento de alta calidad a los agentes financieros, permitiendo que los datos y conocimientos de mayor valor fluyan hacia ellos de manera continua. Sobre la base de esta evolución, la Data-Knowledge Factory establece una ruta de actualización sistemática que va desde el suministro de datos hasta el suministro de conocimiento.

La solución de codificación mediante IA de Huawei adopta un enfoque centrado en ontologías para transformar valiosas reglas de negocio —ocultas en el código de sistemas heredados— en activos de conocimiento reutilizables que la IA puede comprender y utilizar, acelerando así la modernización de los sistemas centrales.

Durante la cumbre, Huawei se unió a representantes de los sectores bancario, de seguros y de valores, así como a socios industriales, para presentar el informe 'Huawei Global Financial Lighthouse 2026'; en él se destacan nueve prácticas ejemplares lighthouse practices y se ofrecen casos de referencia para la transformación digital e inteligente en toda la industria financiera mundial.

Huawei lleva 16 años profundamente involucrada en el sector financiero. Hasta la fecha, ha prestado servicios a más de 7.100 clientes financieros en más de 80 países y regiones, entre ellos 54 de los 100 bancos más importantes del mundo.

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