Huawei lanza soluciones de inteligencia 4+10+N para PYMES, impulsando la última milla del mundo inteligente

SHANGHAI, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- David Wang, director ejecutivo de la Junta Directiva de Huawei, presentó el conjunto de nuevas Soluciones de Inteligencia para PYMES HUAWEI eKit 4+10+N en el Lanzamiento de Otoño de HUAWEI eKit 2025 en Shanghái. El evento, con el lema "Juntos para el Crecimiento, Toda la Inteligencia", se centró en el lanzamiento de nuevas soluciones integrales basadas en escenarios, diseñadas para proporcionar servicios de última milla a las PYMES que se encuentran en proceso de transformación inteligente.

La IA está comenzando a aplicarse ampliamente en el mundo empresarial. Si bien las aplicaciones actuales se centran en asistentes inteligentes para empleados, se prevé que los casos de uso futuros se centren en una integración profunda con los sistemas de producción centrales. Este proceso tendrá un profundo impacto en los modelos de productos, servicios, negocios y operaciones, convirtiendo a la IA en un motor clave de su crecimiento. Las PYMES desempeñan un papel significativo en la economía. Solo en China existen más de 58 millones de PYMES, que generan más del 80 % de los empleos urbanos del país y el 60% del PIB nacional. A pesar del aumento en la aplicación de la IA en todo el mundo, las PYMES generalmente tienen dificultades para adoptar estas nuevas tecnologías debido a su escaso conocimiento, capacidades técnicas y aplicación. El desafío para la adopción de la IA es demasiado alto para la mayoría de las PYMES.

Durante el evento de lanzamiento, Wang explicó: "La inteligencia debería ser tan accesible como el agua y la electricidad. Espero que todas las personas, hogares y organizaciones puedan beneficiarse de la IA. Huawei está lista para ayudar a las PYMES a afrontar estos desafíos y a avanzar hacia la inteligencia más rápidamente. Nadie se quedará atrás en el mundo inteligente".

Muchas PYMES recurren a soluciones inteligentes desarrolladas externamente para superar las carencias tecnológicas y de talento que les impiden aplicar la IA por sí mismas. Estas empresas buscan soluciones fáciles de usar, rápidas de implementar y diseñadas específicamente para aumentar la eficiencia e impulsar el crecimiento. Anteriormente, los instaladores proporcionaban estas soluciones mediante complejos modelos de subcontratación de subproductos, que solían ser bastante ineficientes. Huawei reorganizó su negocio de distribución para abordar este problema del mercado, pasando de vender productos independientes a ofrecer soluciones integrales basadas en escenarios, más fáciles de implementar para los instaladores. Con este nuevo enfoque, Huawei diseña sus soluciones específicas en torno a casos de uso empresarial reales. Las Soluciones de Inteligencia para PYMES HUAWEI eKit 4+10+N, lanzadas hoy, se han diseñado siguiendo este enfoque.

El 4 en 4+10+N se refiere a cuatro escenarios principales que abarcan la mayoría de las operaciones empresariales: oficina inteligente, negocio inteligente, educación inteligente y atención médica inteligente. El 10 se refiere a las 10 soluciones integrales basadas en escenarios lanzadas hoy, que incluyen oficinas para PYMES, hoteles inteligentes, plataformas de diagnóstico digital y soluciones inteligentes para aulas interactivas. Finalmente, la N se refiere a una serie de productos estrella diseñados para estos diferentes escenarios. En el evento de hoy, Huawei lanzó 26 productos como parte de esta serie N de soluciones, incluyendo los routers empresariales HUAWEI eKitEngine AR180. Estos routers de ultraalta velocidad integran diversas funcionalidades, como enrutamiento, conmutación, Wi-Fi y VPN. También se lanzaron hoy los nuevos productos IdeaHub, que combinan conferencias de IA, deflectores acústicos y aplicaciones de IA. Todas estas ofertas cuentan con un diseño integral, interacciones inteligentes y seguridad integral.

Wang enfatizó: "Gestionamos la complejidad para que clientes y socios puedan enfocarse en su crecimiento. Nuestras soluciones integrales basadas en escenarios ayudarán a las PYMES a volverse inteligentes de forma más fácil y rápida. Las soluciones integrales basadas en escenarios de HUAWEI eKit son nuestro ejemplo más reciente de esto. Estas soluciones representan una mejora en términos de desarrollo de soluciones, habilitación de ventas y servicios de entrega. Al usar estas soluciones para impulsar a nuestros socios, llevamos los beneficios de la IA a las PYMES".

Todos los productos lanzados hoy incorporan tecnologías de IA significativamente más avanzadas que las versiones anteriores. Estas tecnologías vienen preintegradas y prevalidadas con las soluciones, lo que flexibiliza la entrega. Esto permite a los instaladores agrupar fácilmente los productos para satisfacer las necesidades específicas de diferentes escenarios. Huawei también ofrece herramientas de ventas adicionales a sus socios de distribución, incluyendo un acceso más rápido a recursos relacionados, demostraciones de soluciones y planes de configuración basados en escenarios que reducen significativamente la selección de productos y la dificultad de diseño de soluciones tanto para instaladores como para clientes. En cuanto a los servicios de entrega, Huawei ofrece instalación unificada, gestión centralizada de red y soporte al cliente consolidado, lo que permite a los clientes adoptar rápidamente la IA, a la vez que garantiza una entrega sin complicaciones para los instaladores.

Wang concluyó su discurso diciendo: "Estas soluciones impulsarán el último tramo del mundo inteligente para las PYMES. Nos complace colaborar estrechamente con los socios de distribución e instaladores para aunar recursos y empoderar plenamente a las PYMES para que se vuelvan inteligentes".

