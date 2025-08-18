Huawei nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner® para la gestión de contenedores

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El 6 de agosto, Gartner publicó el Cuadrante Mágico para la Gestión de Contenedores 2025, posicionando a Huawei en el cuadrante de líderes. Este reconocimiento se atribuye a la profunda experiencia de Huawei Cloud y a sus inversiones estratégicas en Cloud Native 2.0. Huawei Cloud ha estado a la vanguardia con el lanzamiento de varios productos de contenedores innovadores como CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) y Ubiquitous Cloud-Native Service (UCS). Estos productos proporcionan la infraestructura nativa de la nube óptima para gestionar cargas de trabajo contenedorizadas escalables y a gran escala en nubes públicas, nubes distribuidas, nubes híbridas y entornos edge.

Huawei Cloud es competitivo en todos los casos de uso estudiados, incluyendo nuevas aplicaciones nativas de la nube, la contenedorización de aplicaciones existentes, contenedores de IA, aplicaciones edge y aplicaciones de nube híbrida, especialmente en el ámbito de los contenedores de IA.

Huawei Cloud contribuye activamente al código abierto y es líder en el ecosistema de tecnología nativa de la nube. Huawei Cloud ha participado en 82 proyectos CNCF, cuenta con más de 20 puestos de mantenedor de proyectos y es el único proveedor chino de nube que ocupa un puesto de vicepresidente en el CNCF TOC.

Huawei Cloud ofrece la matriz de productos de contenedores más completa del sector, que abarca la nube pública, la nube distribuida, la nube híbrida y los escenarios edge, y ha sido ampliamente adoptada a nivel mundial.

Starzplay, una plataforma OTT en Oriente Medio, aprovechó Huawei Cloud CCI para la transición a una arquitectura sin servidor, lo que le permitió gestionar millones de solicitudes de acceso durante la Copa Mundial de Críquet de 2024, reduciendo al mismo tiempo los costes de recursos en un 20 %.

Ninja Van, proveedor líder de logística singapurense, ofrece servicios totalmente contenedorizados con Huawei Cloud CCE, lo que garantiza cero interrupciones durante las horas punta y mejora la eficiencia del procesamiento de pedidos en un 40 %.

Chilquinta Energía, una de las tres principales compañías eléctricas de Chile, actualizó su plataforma de big data a una arquitectura nativa de la nube utilizando Huawei Cloud CCE Turbo, logrando una mejora del 90 % en el rendimiento promedio y permitiendo operaciones más inteligentes.

Konga, la plataforma de comercio electrónico líder de Nigeria, realizó la transición completa a una arquitectura nativa de la nube basada en CCE Turbo, lo que garantiza una experiencia de compra fluida para millones de usuarios activos mensuales.

Meitu, la plataforma de creación visual líder de China, utiliza los servicios en la nube de CCE y Ascend para respaldar la implementación y la inferencia de diversos modelos y algoritmos, lo que garantiza la rápida iteración del entrenamiento a gran escala y permite que 200 millones de usuarios activos mensuales compartan momentos de su vida en tiempo real.

Huawei Cloud seguirá colaborando con operadores globales para impulsar innovaciones tecnológicas nativas de la nube y compartir éxitos.

